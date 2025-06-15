Не терпіть: які бувають види та ступені геморою, і як із цим боротися / © Credits

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За статистикою, з цією недугою хоча б раз у житті стикається до 70% дорослих людей. І хоча сором’язливість заважає звернутися до лікаря вчасно, геморой — це не вирок і не сором, а захворювання, яке чудово піддається лікуванню.

Проктологиня Шпадик Аліна детально розповіла, які існують види та ступені геморою, чим вони відрізняються, які симптоми можуть насторожити та які методи лікування допоможуть повернути комфорт у ваше життя.

Що таке геморой

Геморой — це варикозне розширення гемороїдальних вен прямої кишки. У нормі ці венозні сплетення виконують роль «подушки» для контролю дефекації. Але під впливом різних чинників вони можуть переповнюватися кров’ю, розширюватися, випадати та запалюватися, а це й призводить до характерних симптомів.

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Основні фактори ризику:

хронічні закрепи;

малорухливий спосіб життя;

вагітність та пологи;

підняття важких предметів;

ожиріння;

спадковість.

Види геморою

Геморой поділяють на три основні види залежно від його локалізації:

Зовнішній геморой

Розташований ззовні — під шкірою навколо анального отвору.

Часто має вигляд м’якої «гулі» чи ущільнення.

Може не турбувати тривалий час, але під час загострення викликає біль, свербіж, печіння, іноді — тромбоз.

Лікування: у більшості випадків лікування проводиться за необхідності — за запалення, тромбозі чи частих рецидивах. Основний метод — хірургічне видалення, яке може бути як класичним, так і малоінвазивним (наприклад, апарат Ligasure).

Внутрішній геморой

Розташований всередині анального каналу, вище зубчастої лінії (зона без больових рецепторів).

Частіше супроводжується кровотечами при дефекації, відчуттям неповного випорожнення, іноді випадінням вузлів.

Саме для внутрішнього геморою існує класифікація за ступенями.

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Комбінований геморой

Поєднання внутрішніх та зовнішніх вузлів.

Часто має вираженішу симптоматику та складніше лікування.

Найчастіше потребує комплексного хірургічного втручання.

Ступені внутрішнього геморою

І ступінь

Вузли збільшені, але не виходять за межі анального каналу.

Основні симптоми: дискомфорт, незначні кровотечі після дефекації.

Часто діагностується випадково під час профілактичного огляду.

Лікування: достатньо зміни способу життя, корекції харчування, місцевих препаратів. Хірургічне втручання не потрібне.

II ступінь

Вузли можуть випадати під час дефекації, але самостійно повертаються назад.

Характерні періодичні кровотечі, дискомфорт, іноді свербіж.

Лікування: малоінвазивні методики: лігування латексними кільцями (один із «золотих стандартів»), інфрачервона коагуляція, склеротерапія. Процедури проводяться амбулаторно, практично безболісні та з коротким відновленням.

III ступінь

Вузли випадають під час дефекації чи фізичних навантажень і не повертаються самостійно, потребують ручного вправляння.

З’являється постійний дискомфорт, печіння, часті кровотечі.

Лікування: рекомендоване оперативне втручання — традиційна чи сучасна гемороїдектомія, методика Лонго тощо. Малоінвазивні методи вже менш ефективні.

IV ступінь

Постійно випаденні вузли, які неможливо вправити.

Часті кровотечі, свербіж, біль, ризик тромбозу та запалення.

Шкіра навколо подразнена та запалена (постійний анальний дерматит).

Лікування: тільки хірургічне — радикальне видалення вузлів з накладанням швів. Це дозволяє повністю усунути проблему та попередити рецидиви.

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Як діагностують геморой

Діагностика геморою досить проста, але вимагає кваліфікованого огляду:

пальцеве ректальне дослідження;

аноскопія (огляд анального каналу);

ректороманоскопія (за необхідності).

Самодіагностика може бути хибною: схожі симптоми мають й інші захворювання прямої кишки, включно з онкопатологією.

Чому важливо не відкладати візит до проктолога

Геморой на ранніх етапах лікується швидко, без болю та серйозних процедур. Запущені форми можуть вимагати операції та складнішого відновлення. Також важливо виключити інші небезпечні стани.

Пам’ятайте: чим раніше ви звернетеся — тим простіше та ефективніше буде лікування.

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Профілактика

Відрегулюйте харчування (більше клітковини, овочів, води).

Уникайте закрепів.

Рухайтеся щодня (ходьба, плавання, йога).

Уникайте підняття важких предметів.

Контролюйте вагу.

Не зловживайте алкогольними напоями та гострою їжею.

Не затягуйте дефекацію (не сидіть довго на унітазі).

Сучасна медицина дозволяє повністю позбутися проблеми на будь-якому етапі. Головне — не ігнорувати симптоми та звертатися до досвідчених спеціалістів.

За перших проявів — дискомфорт, кров після дефекації, відчуття стороннього тіла — не соромтеся звернутися до лікаря-проктолога. Це запорука вашого здоров’я та якісного життя.