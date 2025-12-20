Сови, увага: чому так важливо засинати до 12 ночі / © Credits

Усі ми маємо внутрішній біологічний годинник — циркадний ритм, який допомагає нашому мозку та тілу зрозуміти, коли треба спати, а коли — бути на піку активності. Цей ритм налаштований тисячоліттями еволюції під зміну світла: світанок і захід сонця дають сигнал мозку про активність та відпочинок, про це розповіло видання Real Simple.

Циркадний ритм використовує світло, яке потрапляє в очі, щоб підтримувати 24-годинний графік. Світло пригнічує вироблення мелатоніну — гормону, який сигналізує про час сну. Коли темніє, мелатонін зростає та повідомляє мозку, що прийшов час відпочивати.

І от тут важлива деталь, цей сигнал зазвичай приходить ще до півночі. Тому залишатися бадьорими після цього — все одно що ігнорувати сигнал мозку.

Сон до півночі — здоров’я на максимум

Коли ви лягаєте раніше, ви допомагаєте тілу підтримувати циркадний ритм і забезпечуєте собі достатньо світла вдень — ключового елементу для правильної роботи мелатоніну. А це не лише про гарний сон: це про концентрацію, навчання, пам’ять і навіть настрій.

Люди, які постійно лягають пізно, частіше стикаються з психологічними розладами, ризиком діабету та навіть скороченням тривалості життя. Люди з порушеним циркадним ритмом мають більше проблем із фокусом, запам’ятовуванням і навчанням.

А ще, сон до півночі запускає потужний процес відновлення мозку та тіла, встановлює правильний ритм на всю ніч. Ті, хто лягає раніше, зазвичай мають стабільніший денний графік, здорове харчування та регулярні тренування.

Якщо засинати після півночі

Звичайно, інколи це неминуче, але якщо лягати після півночі регулярно, це може призвести до:

хронічної втоми та енергетичного виснаження;

порушень роботи щитоподібної залози та підвищеного стресу;

проблем із настроєм і концентрацією.

Також пізнє засинання часто призводить до пересипання — коли ви спите довше наступного дня, але все одно прокидаєтеся розбитими, у стані сонної інерції. Це погіршує продуктивність та настрій і робить день менш ефективним.

Сон до півночі — це не просто гарна звичка, а інвестиція у здоров’я. Він допомагає мозку відновитися, підтримує енергію, концентрацію та настрій, а також знижує ризик серйозних захворювань. Не завжди можливо лягати рано, але прагнути до цього варто. Якщо проблеми зі сном стають регулярними, краще звернутися до спеціаліста і скласти власний план здорового відпочинку.