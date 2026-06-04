SPF без міфів: як правильно обрати сонцезахисний засіб

SPF без міфів / © Credits

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Незалежно від того, чи ви проводите день на пляжі, вирушаєте у похід або влаштовуєте барбекю у дворі, сонцезахисний крем стає обов’язковим супутником літа. Ми знаємо, що він зменшує ризик сонячних опіків і раку шкіри, але питання залишається відкритим, чи справді ми використовуємо його правильно, про це розповіло видання Kettering Health.

Докторка Ребекка Таттл пояснила базові речі, які часто губляться серед маркетингу та міфів, а саме, різницю між фізичним і хімічним SPF, реальну ефективність показників захисту та найчастіші помилки у нанесенні.

Фізичний чи хімічний SPF

Існує два основних типи сонцезахисних засобів — фізичні та хімічні.

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Фізичний SPF працює як бар’єр на поверхні шкіри. Він буквально «відбиває» сонячні промені та створює шар між вашою шкірою і сонцем, майже як парасолька чи одяг. Такі креми зазвичай містять мінерали, зокрема оксид цинку. Його мінус — можливий білий відтінок на шкірі, через що деякі люди з темнішим тоном шкіри обирають альтернативи.

Хімічний SPF працює інакше, він проникає у шкіру, поглинає ультрафіолетові промені та перетворює їх на тепло, яке потім виводиться з організму. Попри слово «хімічний», це не означає небезпеку. Усі інгредієнти у таких формулах схвалені та вважаються безпечними. Водночас людям із чутливою шкірою частіше підходить саме фізичний SPF.

SPF у косметиці

Багато декоративних засобів містять SPF і це створює ілюзію захисту. Проте, як підкреслює Таттл, рівня SPF у тональному кремі чи лосьйоні достатньо лише якщо ви проводите більшість часу у приміщенні.

Якщо ж ви плануєте бути надворі, SPF 15 у макіяжі недостатньо. Інакше кажучи, косметика із SPF — це бонус, але не заміна повноцінного сонцезахисту.

SPF 30 чи SPF 50

Популярний міф полягає у тому, що чим вищий SPF, тим краще захист. Насправді різниця не така драматична. SPF 30 блокує приблизно 97% ультрафіолетових променів. Подальше збільшення цифри дає лише незначне зростання рівня захисту.

Це поступове, дуже невелике підвищення ефективності, тому ключ не у гонитві за максимальним SPF, а у правильному використанні засобу.

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Скільки і як наносити

Одна з найчастіших помилок — недостатня кількість крему. Для повного покриття тіла потрібно приблизно близько 30 мл — це приблизно як стандартний мірний стаканчик для ліків. Крем слід:

наносити щедро на всі відкриті ділянки шкіри

оновлювати кожні 2 години

оновлювати ще частіше під час плавання чи сильного потовиділення

Навіть ті, хто регулярно користується SPF, часто забувають про шкіру голови, вуха, повіки та стопи.

І ще один важливий міф, що навіть якщо ви весь день у воді, захист не зникає та вода захищає. Але вона одночасно відбиває та підсилює сонячні промені. Вода не захищає від сонця.

Похмурий день часто створює хибне відчуття безпеки. Проте ультрафіолетові промені легко проходять крізь хмари та можуть спричинити опіки навіть тоді, коли сонце не відчувається.

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Сонцезахист — це не разовий жест перед виходом із дому, а щоденна звичка. Як підсумовує експертка, будь-які питання щодо сонцезахисту варто обговорювати з лікарем, особливо якщо ви хочете підібрати індивідуальний захист, а не покладатися лише на маркетингові обіцянки на упаковці.

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