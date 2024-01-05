Спокійні вихідні: прогноз магнітних бур на 6-7 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-7 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Потужна буря з К-індексом 6, що почалася 5 січня, у суботу, 6 січня, вщухне до показника 2 (зелений рівень) і магнітосфера прийде до норми. Однак у неділю, 7 січня, сонячна активність підвищиться на 1 пункт – до К-індексу 3, що відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей.

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