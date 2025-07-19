Старіння: чи впливає стрес на зношування клітин організму / © Credits

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Генетика, звісно, грає роль, але наразі ми розуміємо, що стрес — один із головних «прискорювачів» старіння нашого тіла. І справа не лише у зморшках або сивині, а у глибоких процесах клітинного старіння, які ми не бачимо, але які впливають на здоров’я, енергію та довголіття, про це розповіло видання Colorado State University.

Хронологічний вік не те саме, що біологічний

Вік у паспорті ще нічого не каже. Справжній індикатор того, наскільки старе ваше тіло — це так званий біологічний вік. Його визначають за станом клітин, органів, гормонів та імунної системи.

Нещодавно японські вчені, опираючись на штучний інтелект, розробили модель оцінки біологічного віку за показниками гормонів стресу, обміну речовин та імунної відповіді.

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Стрес — це старіння

Один із ключових гормонів, який вивчали науковці — кортизол або, як його ще називають, «гормон стресу». Він виділяється в організмі у відповідь на емоційне чи фізичне навантаження. І хоча у невеликих дозах він корисний, його хронічно високий рівень буквально старить нас зсередини.

Виявилося, що подвоєння рівня кортизолу підвищує біологічний вік на 50%. Тобто ви можете бути 40-річною жінкою, але клітини вашого тіла, як у 60-річної, якщо перебуваєте у постійному стресі.

Чому це відбувається

Стрес впливає на організм на багатьох рівнях:

Порушує гормональний баланс, ускладнює роботу щитоподібної залози та наднирників;

Послаблює імунітет, а це підвищує ризик виникнення хвороб;

Прискорює зношення теломер — «захисних ковпачків» на кінцях ДНК, які буквально визначають тривалість життя клітини;

Провокує запальні процеси, які пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, появу деменції та навіть деяких видів раку.

Все можна змінити

Найбільше тішить те, що стрес — контрольований фактор. Це означає, що ви можете вплинути на своє старіння, зменшивши рівень кортизолу.

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Практикуйте релаксацію . Медитація, йога, глибоке дихання — не просто модні практики, а науково доведені методи зниження стресу. Вистачить навіть 10–15 хв щодня.

Дбайте про сон. Недосип — прямий шлях до хронічного стресу. Режим, тиша, темрява — ваші союзники у нічному відновленні.

Рухайтесь . Щоденна ходьба, плавання, танці — фізична активність знижує рівень кортизолу та підвищує серотонін (гормон радості).

Здорове харчування. Антиоксиданти, жирні кислоти омега-3, клітковина — усе це захищає організм від впливу стресу та вільних радикалів. Скоротіть вживання цукру, кофеїну та алкоголю — вони лише погіршують ситуацію.

Не ізолюйтесь. Спілкування з близькими, обійми, підтримка — потужні «антистресові ліки», які працюють краще за валеріану.

Майбутнє — за персоналізованими програмами уповільнення старіння, які враховують ваш біологічний вік і гормональний профіль. Штучний інтелект уже допомагає вченим прогнозувати старіння, але навіть без складних моделей ми знаємо головне, керований стрес — це повільніше старіння.