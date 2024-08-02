Страшні побічні ефекти "чарівного уколу": відома дієтологиня розказала про популярний препарат

Ендокринологиня та дієтологиня, фахівчиня з антивікового харчування функціональної медицини та лікарка загальної практики Катерина Толстікова розповіла про "побічку" від використання препарату "Оземпік" та чи вартує гра свічок, щоб почати його застосування не за призначенням.

Препарат не для схуднення

Це препарат призначений аж ніяк не для схуднення, а для лікування цукрового діабету II типу. Тільки у поєднанні з правильним харчуванням та фізичною активністю його використовують для зниження глюкози в крові та ризиків ССЗ (серцево-судинні захворювання). І це відбувається виключно за рекомендацією лікаря та під його наглядом.

Про це варто говорити знов і знов, адже люди готові колоти собі що завгодно, аби побачити омріяну цифру на вагах. Бо ж в голові на повторі лунає ідея: "Я точно схудну, матиму таку вагу і все буде супер". А от про застереження, протипоказання та побічні ефекти аж до онкологічних захворювань, люди не замислюються. Між іншим, в інструкції до медичного препарату все це вказано. Але навіщо читати цю купу літер, якщо можна зробити чарівний укольчик і результат не змусить на себе чекати.

Кому ж потрібна та здорова тарілка, тренування в залі, навіть елементарне закриття дефіцитів, навіщо дізнаватися про справжні причини набору ваги, якщо є "чарівний препарат". Це ж довго, важко та вимагає певних зусиль. Хіба що ви хочете бути здоровими та нормалізувати вагу не патологічним, хворобливим шляхом, а завдяки збалансованому харчуванню, фізичній активності та просто через здоровий стан організму.

Як діє "Оземпік"

Вам варто знати, що "Оземпік" уповільнює пасаж їжі, відбувається довше насичення. Він впливає на центри харчової поведінки в головному мозку, опосередковано стимулює інсулін та знижує глюкозу.

Як це позначається на схудненні? "Оземпік" - це аналог нашого природного гормону ГПП, який виробляється шлунком і блокує відчуття голоду, ви відчуваєте насичення і головний мозок отримує сигнал, що все ОК. Коли ви вколюєте собі цю речовину - відбувається те саме. Ви їсте всього один раз на день, бо більше не хочете. Але вжити добову потребу організму у 2000 калорій за раз неможливо. Тому ви отримуєте дефіцит, через який і худнете. Ось і все чародійство, про яке зараз так багато говорять.

Наслідки приймання препарату

Але, чи знаєте ви про порушення ШКТ (шлунково-кишковий тракт), яке викликає цей чудодійний препарат, або у довгостроковій перспективі, про порушення щитоподібної залози, підшлункової залози аж до онкологічних захворювань? Врешті-решт "Оземпік" стовідсотково порушує харчову поведінку. До речі з порушеною ХП (харчова поведінка) подібні препарати взагалі протипоказані. Ба більше, "чарівні уколи" супроводжуються синдромом рикошету: після схуднення ви набираєте ще більшу вагу, ніж мали до того, і вже не в змозі її контролювати.

Реклама замовчує, що після його використання, ви можете отримати:

розлад шлунково-кишкового тракту;

розлад харчової поведінки;

розлад роботи щитоподібної залози;

проблеми з підшлунковою залозою;

неконтрольований набір зайвої ваги після припинення дії препарату;

незворотні порушення з боку шкіри та інших органів і систем організму.

Одна з найбільших проблем цього препарату - це порушення лептин-грелинової системи, але перш за все - це порушення роботи ШКТ. Через те, що ваш мозок не розуміє, що він голодний і ви як-небудь харчуєтеся раз на день і навіть ця їжа дуже довго перетравлюється, бо вам не вистачає певних гормонів у шлунку. Далі вона починає гнити, знижується кислотність шлунку, виникає гіпоацидний стан. Як наслідок - неприємний запах з рота, який йде зі шлунку через стравохід. Не виключено навіть порушення мікробіоми кишківника.

Після приймання "Оземпіка", зустрічаються випадки інвалідності через серйозні шлунково-кишкові розлади. А ще, специфічні зміни в стані жирової клітковини на обличчі, ліподистрофія та виснаження жирових пакетів, які не піддаються коригуванню дерматологами.

Це надзвичайна проблема, яка починається з маленьких кроків і може тривати роками. "Оземпік" - це не препарат схуднення і якщо ви вірите у те, що існує диво-укол для швидкого результату ми вас розчаруємо.

Катерина Толстікова / Фото: lady.tsn.ua

Лікарка каже, що не проти препаратів як таких, але проти масового лікування не за призначенням. Проти досягнення цілей будь-яким шляхом і проти некомпетентності лікарів та не лікарів, які підхоплюють нездоровий тренд та вірусять його мережею без найменшої турботи про наслідки. Якщо не турбуються вони, потурбуйтеся ж ви про себе коханих.

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