Стрес і організм: як реагує наше тіло на напругу

Стрес – це фізіологічна і психологічна реакція організму на будь-які зовнішні або внутрішні негативні впливи, які вимагають адаптації або подолання.

Що відбувається з нашим тілом коли ми нервуємо або хвилюємося, які фізіологічні зміни відбуваються у нашому організмі під час стресових ситуацій та як вони можуть впливати на наше благополуччя розглядає лікар-психіатр Антон Павленко.

Коли ми відчуваємо нервозність або тривогу, наше тіло активує реакцію "боротьба або втеча", щоб протистояти загрозі. Ця реакція призводить до ряду фізіологічних і психічних змін:

Викид гормонів стресу

Коли ми відчуваємо стрес, наші надниркові залози реагують на це та виділяють ряд гормонів, які готують організм до реакції "боротьба або втеча". Два основних гормони стресу, які виділяються в цей час – адреналін і кортизол. Адреналін – активується миттєво після сприйняття стресового подразника. Він підвищує чутливість наших рецепторів до середовища, збільшує серцевий ритм, пришвидшує дихання, щоб забезпечити більше кисню м'язам, і підвищує рівень цукру в крові. Кортизол – гормон, вироблений наднирковою корою, викидається трохи пізніше після стресової ситуації, але його дія триває довше. Він впливає на метаболізм, підвищує рівень глюкози в крові, що надає додаткову енергію для мозку та м'язів.

Тривалий або надмірний вплив цих гормонів може мати негативні наслідки для здоров'я, такі як високий кров'яний тиск, зниження імунної системи, проблеми зі сном та емоційне вигорання.

Прискорене серцебиття

Прискорене серцебиття є одним із найбільш помітних фізіологічних проявів стресової реакції. Коли людина переживає стрес, надниркові залози виробляють адреналін, який змушує наше серце битися швидше. Він збільшує активність серцевого м'яза, що призводить до прискореного серцебиття. Так, адреналін забезпечує кровотік, щоб доставити більше кисню та поживних речовин до м'язів та життєважливих органів.

Прискорене та нестабільне дихання

Прискорене та нестабільне дихання є ще одним важливим фізіологічним аспектом стресової реакції, який відображається на роботі нашої дихальної системи. Якщо наше дихання прискорюється – це реакція нашого організму на те, щоб постачати більше кисню. Це готує наше тіло до підвищеної фізичної активності. Нестабільне дихання може також підсилити відчуття тривоги. Часте та поверхневе дихання може створювати відчуття паніки або нервозності, що додатково посилює стресову ситуацію.

Розширенні зіниці

Під впливом адреналіну, судини розширюються. Це призводить до збільшення діаметру зіниць, яке може бути помітно під час стресових ситуацій. Розширені зіниці дозволяють більше світла потрапляти в очі, що може підвищити чутливість до візуальних подразників. Це може бути корисним у ситуаціях, коли потрібно швидко реагувати на небезпеку або сприймати важливу інформацію з навколишнього середовища.

Напруга мʼязів

Постійна напруга м'язів може впливати на здоров'я та спричинити м'язову втому, біль та незручність. Надмірне напруження м'язів також може призводити до різних м'язових проблем, таких як спазми, звуження діапазону руху та інші дисфункції.

Зміни в системі травлення

Під час стресу активується симпатична нервова система, що може призвести до зменшення активності травного тракту. Це може спричинити уповільнення травлення та затримку переходу їжі через шлунок та кишечник. Це призводить до появи різних симптомів, таких як метелики у шлунку, відчуття нудоти та навіть блювання.

Підвищення артеріального тиску

Адреналін та інші гормони стресу збільшують активність серця, що призводить до прискорення серцевого ритму та збільшення кількості крові, яке викидає серце кожним скороченням (серцевий викид). Це сприяє зростанню кров'яного об'єму, що циркулює у судинах, і може підвищувати артеріальний тиск.

Стрес має значний вплив на фізіологію нашого організму. Ці фізіологічні відгуки є природними механізмами організму для адаптації до стресу та мобілізації ресурсів для подолання потенційно небезпечних ситуацій. Проте тривалий або надмірний стрес може мати негативний вплив на наше здоров'я та спричинити різноманітні проблеми, такі як тривожні розлади, депресію, порушення сну та серцево-судинні захворювання.

Якщо у вас виникають будь-які симптоми, не соромтеся звернутися до лікаря. Рання діагностика та вчасне лікування можуть значно полегшити ваше стан та покращити якість життя.

При лікуванні тривожних та депресивних розладів завжди звертайтеся до психіатрів і не займайтеся самолікуванням.

Читайте також: