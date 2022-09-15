Стрес-індуковане старіння: чи правда, що воно краде нашу молодість

"На жаль, глобальні катастрофи, які переслідують людство, мають суттєвий вплив на ментальне здоров’я. Але жодна катастрофа техногенного характеру, жодна пандемія не має такого впливу на стан здоров’я, як війна. Ми весь час говорили про те, що хочемо збільшити тривалість життя в Україні. Ми хотіли, щоб українці досягли цієї європейської кількості років життя. Але ці місяці війни призвели до того, що ми, українці, постарішали на десять років. Щонайменше на десять. Тобто хвороби, які зустрічалися у нас в 60 років, будуть зараз серед людей 45-50 років", – про це сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на Другому міжнародному саміті перших леді та джентльменів у Києві.

Населення України перебуває в стані хронічного стресу від 24 лютого, і багато хто з нас вже почав відчувати ці зміни на собі. Що таке стрес-індуковане старіння і чи правда, що стрес наближає старість, розповідає Anti-age терапевт, лікар-кардіолог клініки пластичної хірургії Grace Clinic Любомир Дронюк.

Наслідком тривалого й сильного стресу часто можуть бути порушення у психологічній та ментальній сферах, а також погіршення фізичного здоров’я, включно з серцево-судинними й метаболічними розладами, погіршенням настрою та розладами сну, появою різних залежностей, натомість зменшується мотивація до активного способу життя і дотримання режиму раціонального харчування.

Тривале перебування людини у стресовому стані може призвести до розвитку різноманітних порушень, зокрема: інсульту, захворювань шлунково-кишкового тракту (виразкової хвороби, порушення апетиту), порушень сну (безсоння або сонливості), різноманітних статевих розладів (зниження лібідо, імпотенції, у жінок розладів менструального циклу), прискорення темпів старіння, різкого погіршення стану волосся, шкіри, нігтів, появи серцево-судинних захворювань (гіпертонії, різноманітних порушень ритму, стенокардії), виникнення деяких шкірних захворювань, наприклад, екземи. Це все ознаки розвитку дистрес-синдрому – патологічної адаптації до стресу. Дисбаланс у секреції наших головних стресових гормонів кортизолу, адреналіну і норадреналіну призводить до наступних порушень обмінних процесів: стимуляції глюконеогенезу, розвитку інсулінорезистентності, імуносупресії, руйнування білкових структур, зокрема внаслідок збільшення кількості продуктів глікації, виникає гостре й довгострокове порушення мікробіому, посилення ендотоксемії через посилення синдрому підвищеної кишкової проникності.

Ці ж процеси пов'язують зі старінням, і багато досліджень вказували, що стрес може спричиняти його прискорення.

Вчені Єльського університету зацікавилися, чи має значення саме психологічна стійкість людини, якщо говорити про вплив стресу на організм людини та прискорення старіння. За результатами дослідження виявилося, що здатність контролювати свої емоції та поведінку вагоміша за кількість стресу. Люди, які переживали багато стресу протягом життя, але могли себе контролювати, мали суттєво нижчий показник біологічного віку, ніж ті, у кого в житті було стільки ж стресу або навіть менше, але вони гірше керували емоціями та собою.

Протягом останніх років учені розробили способи вимірювання біологічного віку, відстежуючи хімічні зміни в ДНК, які відбуваються природним чином у міру старіння.

У новому дослідженні вчені з Єльського університету використали такий годинник, як GrimAge, щоб дати відповідь на два запитання:

Наскільки хронічний стрес прискорює біологічний годинник?

Чи існують способи сповільнити його і продовжити здорове життя?

Згідно з їхніми висновками, опублікованими в журналі Translational Psychiatry, стрес справді прискорює біг годинника, але люди можуть допомогти впоратися з наслідками, посиливши регуляцію емоцій і самоконтроль.

Як ми можемо виявити у себе дисбаланс стресових гормонів: виражена слабкість, швидка втомлюваність, дратівливість, зниження артеріального тиску, прискорене серцебиття, підвищена тяга до солодкого, важке пробудження вранці і сонливість протягом дня, погана переносимість голоду, підвищена метеозалежність, запаморочення в разі різкої зміни положення тіла.

Мало хто з нас підготовлений до стресу завчасно, і люди по-різному реагують на нього. Яким чином ми можемо зменшити негативний вплив стрес-індукованих факторів на організм?

Регулярно контролюйте артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень. Підвищення артеріального тиску та прискорене серцебиття – це очевидний симптом того, що тіло людини перебуває у стресі. Крім цього, підвищений тиск вже є головною причиною стресу.

Проблеми з тиском і порушення судинного тонусу призводять до порушення системного кровообігу. Найгірше це позначається на серці та мозку і може призвести до розвитку інфаркту або інсульту.

Обмежте споживання легких вуглеводів, які будуть викликати різкі коливання цукру крові і "виснажувати" систему регулювання вуглеводного обміну, посилювати процеси глікації та метаболічного дисбалансу в організмі.

Нерегулярне харчування також є додатковим стрес-індукованим фактором і призводить до виснаження кори наднирників та посилює катаболічні процеси в організмі.

Хронічне недосипання і порушення режиму сну, яке призводить до порушення циркадних ритмів. Це внутрішні біологічні ритми організму з періодом близько 24 годин. Вони заздалегідь готують організм та налаштовують усі фізіологічні процеси у відповідності зі щоденними змінами в навколишньому світі. До речі, відновлення балансу наших стресових гормонів проходить саме вночі, відновлюється рівень кортизолу. Тож якщо ваш режим дня і час сну не врегульовані, то всі зазначені зміни в організмі наздоженуть вас, навіть якщо вплив стресу мінімальний.

Надмірне споживання алкоголю, продуктів, які містять кофеїн, паління і інші залежності значно збільшують токсичний вплив на організм. Збільшіть споживання трав’яних чаїв, детокс напоїв, які допомагають "перезапустити" метаболізм, допомагають печінці та насичують організм корисними речовинами.

Додайте регулярні аеробні фізичні навантаження. Вчені виявили, що регулярні аеробні фізичні навантаження призводять до стабільності і цілісності геному людини, уповільнюють процеси старіння та подовжують тривалість життя.

Приділяйте увагу постійному інтелектуальному зростанню, яке розвиває в людині аналітичні здібності. Також навчання надзвичайно позитивно позначається на наших когнітивних здібностях. Людина стає здатною набагато краще аналізувати як себе і своє життя та оточення, так і все, що відбувається у повсякденному житті.

Медитація і йога надзвичайно корисні для психологічної реабілітації. Вони допоможуть вам забути про стресові ситуації, що відбуваються навколо вас, та сфокусувати увагу на собі.

Зміна способу життя дозволить зменшити негативний вплив стресу на організм.

Anti-age терапевт, лікар-кардіолог клініки пластичної хірургії Grace Clinic Любомир Дронюк

Джерела використані у статті:

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