Стрес: причини, види, вплив на організм і як з ним боротися

Стрес: причини, види, вплив на організм і як з ним боротися

Всі ми в якийсь момент свого життя стикаємося зі стресом. Вчені вивчають його психологічні механізми і шукають способи боротьби з ним.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповіла про те, що таке стрес, як він впливає на організм і як з ним впоратися.

Стрес — явище, з яким ми стикаємося мало не щодня. Він супроводжує нас на різних етапах життя — школа, навчання, робота, будинок, особисті стосунки, сім'я. Стрес впливає на наш організм двояко: в деяких ситуаціях це фактор, необхідний для виживання, і своєрідний мотиватор, що спонукає нас діяти. Але є і зворотний бік стресу: коли його негативні наслідки зачіпають не тільки наш настрій, але і порушують роботу організму загалом, викликаючи низку психосоматичних захворювань. Як стрес впливає на організм і як з ним впоратися, читайте далі.

Що таке стрес і яким він буває

Стрес — психічна напруженість (психологічний стан), яка сформувалася в умовах надзвичайної ситуації, труднощі або неможливості досягнення важливих для особистості мети, завдань. У психології стрес визначається як динамічне адаптивне відношення між можливостями людини і вимогами ситуації, що характеризується психічним або фізичним дисбалансом.

Простіше кажучи, стрес — це реакція організму на складну ситуацію. Коли баланс між вимогами ситуації та нашими здібностями порушується, організм змушений адаптуватися до певних стресових факторів. Тому ми завжди говоримо про стрес, коли відчуваємо фізичний або психічний дискомфорт через певні обставини.

Також читайте Як робити з дитиною уроки без стресу

У фізичному сенсі ми маємо справу зі стресом, наприклад, в разі травми, хвороби, небажаних фізичних навантажень. А в психологічному сенсі стрес визначається як травмувальні обставини, які є для людини джерелом страждань, занепокоєння, страху, депресії, гніву, напруженості.

Незалежно від того, чи є джерело стресу фізичним або психічним, в організмі відбуваються зміни, які можна розділити на три рівні:

соматичні показники: тахікардія, розширення зіниць, чергування відчуття жару і холоду, сплутаність думок;

психологічні показники: нервозність, запальність, недовірливість, почуття небезпеки, депресія, пригніченість;

поведінкові показники: погіршення або повна втрата апетиту, дратівливість, що чергується плачем, безсоння, панічні атаки, зниження працездатності.

Коли стрес хронічний

Короткочасний стан напруженості не є чимось незвичайним і, як уже згадувалося, може активізувати і сприяти досягненню кращого результату в будь-якої діяльності. Однак тривалий стрес означає цілиу низку ускладнень і негативних наслідків для здоров'я. Хронічний стрес нерідко є причиною розвитку таких соматичних захворювань, як:

гіпертонія;

хвороби серця і системи кровообігу;

діабет;

хронічні розлади травлення;

дерматологічні проблеми.

Надмірний стрес впливає і на роботу репродуктивної системи. Нерідко жінки, будучи в тривалому, хронічному стресі, не можуть завагітніти, відзначають порушення менструального циклу і зменшення статевого потягу.

Чому ми постійно стресуємо

Нервове напруженість — звичайне явище в сучасному світі. Постійний поспіх, надлишок обов'язків, стрес на роботі, почуття самотності, неминучі трагедії, особисті проблеми і, нарешті, пандемія, яка призвела до соціальної ізоляції — все це викликає негативні емоції і робить нас вразливішими в повсякденному житті.

Також читайте Як впоратися з негативом: 7 дієвих способів

У кожної людини різний рівень стійкості до стресу, і те, що для одних є викликом, що спонукає до дії, для інших може бути нерозв'язною проблемою. Однак можна навчитися певних реакцій і поведінки, щоб більш об'єктивно оцінювати труднощі і мінімізувати напруженість.

Звичайно, існують незворотні події, які неможливо вирішити, наприклад втрата коханої людини або розставання. Але навіть тоді ми можемо зменшити наслідки стресу. Рішення полягає не в тому, щоб боротися за поліпшення ситуації, а в тому, щоб прийняти подію і випробувати пов'язані з нею емоції — перестраждати, пережити. Чим довше ми будемо міркувати і аналізувати те, що сталося, тим довше будуть тривати біль і смуток.

Як подолати стрес? Способи впоратися з напруженістю

Ось, що рекомендують фахівці у сфері психології:

Здоровий спосіб життя. Складається в основному з правильної збалансованої дієти, що містить всі необхідні поживні речовини та вітаміни. Сюди ж фахівці зараховують хороший сон, збалансоване співвідношення між роботою і відпочинком, а також фізичну активність.

Складається в основному з правильної збалансованої дієти, що містить всі необхідні поживні речовини та вітаміни. Сюди ж фахівці зараховують хороший сон, збалансоване співвідношення між роботою і відпочинком, а також фізичну активність. Контроль над розумом. Припиніть постійно думати про проблему, яка є джерелом стресу. Потрібно вчитися відволікатися і не перекручувати стресову ситуацію постійно в голові.

Припиніть постійно думати про проблему, яка є джерелом стресу. Потрібно вчитися відволікатися і не перекручувати стресову ситуацію постійно в голові. Техніки релаксації. Встаньте, опустивши руки вздовж тулуба, вдихніть повітря носом, піднімаючи плечі і руки. Після затримайте дихання на кілька секунд і під час видиху енергійно струшуйте плечима.

Встаньте, опустивши руки вздовж тулуба, вдихніть повітря носом, піднімаючи плечі і руки. Після затримайте дихання на кілька секунд і під час видиху енергійно струшуйте плечима. Ноги розставте на ширині плечей, руки підніміть догори, помахайте ними, імітуючи рух гілок на вітрі. Це дозволить розслабити м'язи і зменшити стрес.

Харчові добавки від стресу. У деяких випадках психотерапевти можуть рекомендувати приймання харчових добавок, що містять так звані рослинні адаптогени. Такі речовини дозволяють домогтися більшої стійкості до стресових ситуацій і мінімізувати наслідки нервової напруженості.

Рослинні адаптогени не лікують конкретні захворювання, а зміцнюють організм, щоб він міг впоратися з потенційною загрозою самостійно.

Читайте також: Гормон стресу — кортизол: за що відповідає і як впливає на організм

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання