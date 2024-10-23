Як подолати стрес: рецепт натурального травʼяного чаю для заспокоєння

Стрес — основна причина багатьох захворювань, він негативно впливає на наш організм і часто призводить до різних проблем зі здоров’ям.

Взявши стрес під контроль і плекаючи позитив, ми можемо прокласти собі шлях до зцілення та емоційної стабільності. На сторінці ancientdigin розповіли про рецепт старовинного засобу, який допоможе зняти стрес, розслабити ваше тіло та сприяти спокійному сну.

Інгредієнти:

Квіти ромашки 1 ст. л

Порошок ашваганди 1 ч. л

Приготування:

Замочіть квіти ромашки та порошок ашвагандхи в гарячій воді на 8 хвилин; Випийте перед сном, щоб розслабити тіло та мати гарний сон.

Користь для здоровʼя:

Квіти ромашки

Ромашка містить антиоксиданти, такі як апігенін, наприклад, які зв’язуються з рецепторами у вашому мозку, щоб зменшити тривожність і покращити сон. Це заспокоює нерви та сприяє розслабленню, що робить її ідеальним напоєм перед сном.

Порошок ашваганди

Ашваганда — адаптоген, який допомагає організму справлятися зі стресом, знижує рівень кортизолу — гормону стресу. Він покращує настрій та заспокійливо діє на нервову систему, сприяє спокійному сну та розумовій ясності.

Випиваючи цей чай перед сном, ви зможете зменшити стрес і розслабитися, це дозволить вашому тілу відпочити та набратися сил.

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