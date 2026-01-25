Розтягування перед сном - секрет гарного відпочинку / © www.credits

Нічний стретчинг або розтягування — це не лише про гнучкість. Він запускає парасимпатичну систему, відому як «відпочинок і травлення», знижує м’язову напругу та сприяє циркуляції крові й кисню. Коли ви фокусуєтеся на тілі, а не на нескінченних думках, перехід до сну стає поступовим і природним.

Видання Real Simple розповіло, що регулярність перетворює рух на сигнал організму: день закінчується, час відпочивати. Навіть коротка п’ятихвилинна практика має ефект, а з часом допомагає налаштувати стабільний ритм сну.

Чому це працює

Заспокоює нервову систему. Легке розтягування у парі з глибоким диханням активує систему «відпочинку та травлення». Це полегшує засинання та підтримує глибокий сон.

Розслаблює м’язи. Після довгого дня ми часто відчуваємо напруження у стегнах, плечах, спині та шиї. Стретчинг перед сном допомагає зняти цей дискомфорт, щоб тіло могло комфортно відпочивати.

Заспокоює мозок. Коли ми фокусуємося на відчуттях тіла, ми відволікаємося від думок про роботу чи список справ, а це полегшує перехід до сну та сприяє емоційній рівновазі.

Покращує кровообіг і дихання. Повільні рухи стимулюють циркуляцію, доставлення кисню та поживних речовин до м’язів, а також виведення продуктів метаболізму. Після стретчингу можна додати техніку 4-7-8 для ще кращого розслаблення.

Легкий перехід до сну. Стретчинг створює своєрідний ритуал, який організм сприймає як сигнал завершення дня. Мозок налаштовується на відпочинок, а засинання стає природним і передбачуваним.

Кращі вправи перед сном

Поза «Риб’ячий». Покладіть валик на ліжко та лягайте так, щоб він підтримував верхню частину спини. Руки розслабте вздовж тіла чи під головою. Відкриває груди та плечі, ідеально після сидячого дня. Тримайте 3–5 хв.

Ноги вгору на стіну. Сядьте боком до стіни чи узголів’я, перекотіться на спину, витягніть ноги вгору. Руки вздовж тіла, дихайте повільно 1–3 хв. Для комфорту можна трохи зігнути коліна чи підкласти подушку під стегна.

Лежача фігура «Чотири». Ляжте на спину, покладіть щиколотку на протилежне стегно, нижня нога на ліжко. Для глибшого розтягування обережно підтягніть ноги до себе. Тримайте 30–60 секунд на кожну сторону.

Стретчинг перед сном — це простий, але ефективний спосіб підготувати тіло та мозок до відпочинку. Навіть кілька хвилин щовечора допомагають знизити стрес, покращити циркуляцію, зняти м’язову напругу та налаштувати організм на спокійний і глибокий сон.