Сухість повік: чому вона виникає та як з цим боротися

Сухість повік / © Credits

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Найчастіше ми не приділяємо повікам належної уваги, адже їхня шкіра здається дрібницею. Проте саме ця зона є однією з найчутливіших і вразливих на нашому тілі. Видання Real Simple спробувало пояснити, чому виникає сухість повік і як безпечно її усунути.

Шкіра повік надзвичайно тонка — у 4 рази тонша, ніж, скажімо, на руках. Вона майже не містить сальних залоз, які утворюють захисну ліпідну плівку, тому легко пересихає та вразлива до алергенів, косметики, сонця та вітру.

Саме тонкість шкіри повік робить її «відкритими воротами» для подразників: косметика, пил, парфуми, сонце, вітер, гаряча вода — все це може викликати реакцію.

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Основні причини сухості повік

Погодні умови. Сухе повітря, сильний вітер, опалення чи кондиціонери швидко висушують шкіру, особливо в осінньо-зимовий період.

Вік. Після 40 років знижується вироблення шкірного сала, жирової тканини навколо очей стає менше — тому шкіра повік стає ще тоншою та схильною до сухості.

Сонце. УФ-промені можуть обпекти та пересушити повіки, спричиняти лущення та подразнення. Сонцезахисні креми ми зазвичай не наносимо на повіки, а дарма.

Контактний дерматит. Реакція на косметику (тіні, туш, пензлі, креми), парфуми, мило, пральний порошок або навіть побутову хімію — часта причина сухості та свербежу.

Атопічний дерматит. Це хронічне захворювання (екзема), яке проявляється лущенням, почервонінням та свербінням на шкірі — зокрема й на повіках.

Себорейний дерматит. Частіше зустрічається на волосистій частині голови, але може вражати й повіки. Викликає дрібні лусочки, свербіж і запалення.

Блефарит. Запалення краю повік, пов’язане з бактеріями, алергією чи кліщами. Супроводжується свербінням, подразненням та сухістю.

Окулярна розацеа. Це форма розацеа, яка вражає очі та повіки: вони можуть свербіти, сльозитися, червоніти, з’являється печіння.

Псоріаз. Рідкісна, але можлива причина. Якщо псоріаз уражає повіки, це призводить до сильного лущення та навіть зорових ускладнень.

Синдром сухого ока. Недостатнє сльозовиділення викликає подразнення як самої рогівки, так і шкіри навколо очей.

Догляд за сухими повіками

Виявити та виключити подразник. Перегляньте косметику, яку використовуєте. Часто саме нові креми, тіні чи навіть парфум можуть спричинити алергічну реакцію. Також зверніть увагу на пральні засоби, кондиціонери для білизни, ароматизовані серветки.

Зволоження — ключ до успіху. Використовуйте гіпоалергенні креми чи мазі, спеціально розроблені для шкіри навколо очей. Засоби мають бути без запаху, спирту, ретинолу, кислот або ефірних олій.

Теплі компреси. Регулярні теплі компреси допомагають пом’якшити шкіру, зменшити свербіж та покращити циркуляцію. Використовуйте мікрохвильові компреси чи звичайний рушничок, змочений у теплій воді.

Очищення вій і повік. Мийте повіки спеціальними засобами для чутливої шкіри чи дитячим шампунем, розведеним водою. Це важливо за себореї, блефариті чи розацеа.

Уникайте гарячої води. Душ або ванна з гарячою водою висушує шкіру. Краще обирати теплу воду, обмежити тривалість купання, а після одразу наносити крем.

Зволожувач повітря. Якщо у приміщенні сухе повітря (особливо взимку чи з кондиціонером) — використовуйте зволожувач. Це допоможе не лише шкірі, а й очам, волоссю та диханню.

Коли звертатися до лікаря

Не відкладайте візит до дерматолога чи офтальмолога, якщо:

сухість не минає понад 10 днів;

шкіра тріскається, з’являються ранки;

повіки набрякають, болять;

є підозра на алергію чи інфекцію.

Лікар допоможе виявити причину та призначить лікування: протизапальні креми, антигістамінні засоби, мазі з антибіотиками чи гормонами — залежно від діагнозу.

Сухість повік — це сигнал, що шкіра потребує вашої уваги. Найчастіше проблема вирішується правильним доглядом, делікатним очищенням та зволоженням, але іноді це симптом серйознішого стану.