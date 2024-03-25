Суперпотужна магнітна буря: чого очікувати від сонячної активності 25-27 березня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25-27 березня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

25 березня очікується сонячна активність із К-індексом 8 (червоний рівень), що відповідає суперпотужній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. 26 березня геомагнітна активність знизиться до К-індексу 5, але буря все одно залишатиметься дуже сильною. До 27 березня магнітосфера повинна буде прийти до норми.

Читайте також: