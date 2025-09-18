Свербіж шкіри: чому це відбувається та як полегшити симптоми

Свербіж / © Credits

Видання Cleveland Clinic розповіло , що хоча майже кожна людина стикається з цим станом упродовж життя, далеко не всі знають, як правильно реагувати на нього та коли звертатися до спеціаліста.

Свербіж — це відчуття, яке змушує людину неконтрольовано хотіти почухати шкіру. Іноді він локалізується на одній ділянці, а часом поширюється на все тіло. Найчастіші причини:

суха шкіра (особливо взимку чи через надмірне використання агресивних засобів для догляду),

алергія чи контакт з подразником (тканини, косметика, мийні засоби),

реакція на ліки,

вагітність або гормональні зміни,

хронічні захворювання, наприклад, діабет, хвороби печінки, ниркова недостатність, захворювання щитоподібної залози, екзема чи псоріаз.

У людей старшого віку свербіж часто пов’язаний із віковими змінами шкіри, так званий сенільний свербіж.

Симптоми на які треба звернути увагу

Свербіж може супроводжуватися додатковими ознаками:

сухістю та тріщинами,

почервонінням або висипом,

плямами чи зміною кольору шкіри,

появою пухирців або гнійників,

болем або відчуттям печіння.

Якщо шкіра розчухається до крові чи утворюються незагойні ділянки, це підвищує ризик інфекції.

Полегшення свербежу вдома

Використовуйте зволожувальні креми чи лосьйони без ароматизаторів — найкраще після душу, коли шкіра ще волога.

Обирайте бавовняний одяг замість синтетики чи вовни.

Приймайте теплий (не гарячий!) душ та уникайте агресивного мила.

Прикладіть холодний компрес на сверблячу ділянку.

Використовуйте антигістамінні засоби чи креми з алое, ментолом або гідрокортизоном за рекомендацією лікаря.

Пийте достатньо води та підтримуйте оптимальну вологість у приміщенні.

Медичні методи лікування

Якщо свербіж не минає понад два тижні, варто обов’язково звернутися до дерматолога. Лікар може призначити:

антигістамінні препарати,

місцеві чи пероральні кортикостероїди,

імуносупресанти,

фототерапію чи навіть психотерапевтичну підтримку, якщо причиною є стрес або психогенні чинники.

Коли звертатися до лікаря

свербіж супроводжується лихоманкою, нічною пітливістю, різкою втратою ваги;

з’явилися гнійники, мокнучі ділянки чи сильне запалення;

свербіж заважає спати та повноцінно жити;

симптоми тривають понад шість тижнів.

Свербіж шкіри — це не лише неприємне відчуття, а й сигнал від організму. Він може бути викликаний простими подразниками, але також часто вказує на внутрішні проблеми. Головне правило — не ігнорувати симптом і не зловживати розчухуванням. Своєчасна консультація лікаря допоможе знайти справжню причину і швидко повернути комфорт.