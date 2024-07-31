Сверблять очі: що це може бути та як діяти

Коли рука раз за разом тягнеться до очей, щоб потерти їх, це погана ознака. Ігнорувати такий симптом не варто, краще звернутися до лікаря, щоб той дослідив причину й дав ефективні рекомендації.

Наші очі дуже чутливі, тому навіть незначні подразники можуть провокувати свербіж. Отже, сьогодні ми запитали офтальмологиня вищої категорії, провідну фахівчиню центру “Ексімер” Лариса Перекупко про можливі чинники виникнення такого дискомфорту та методи, як їх позбутися.

Причини свербежу

Сухість ока / Фото: Credits

Запалення слизової . По-перше, винними в тому, що чешуться очі, можуть бути запальні процеси – як слизової оболонки, так і повік. Наприклад, за кон’юнктивіту свербіння, почервоніння, набряк є звичними симптомами. А причини його виникнення різноманітні – від вірусу до бактерії чи алергену.

. По-перше, винними в тому, що чешуться очі, можуть бути запальні процеси – як слизової оболонки, так і повік. Наприклад, за кон’юнктивіту свербіння, почервоніння, набряк є звичними симптомами. А причини його виникнення різноманітні – від вірусу до бактерії чи алергену. Сухість ока. Іншим чинником зазначеного дискомфорту є синдром сухого ока. Коли виробляється недостатньо сльози для зволоження, розвивається запалення й вражається очна поверхня. Це відбувається через тривалу роботу за монітором (ми забуваємо достатньо кліпати, щоб сльозою омивати око), неправильне носіння лінз, вікові зміни в організмі чи аутоімунні захворювання.

Іншим чинником зазначеного дискомфорту є синдром сухого ока. Коли виробляється недостатньо сльози для зволоження, розвивається запалення й вражається очна поверхня. Це відбувається через тривалу роботу за монітором (ми забуваємо достатньо кліпати, щоб сльозою омивати око), неправильне носіння лінз, вікові зміни в організмі чи аутоімунні захворювання. Запалення шкіри. Запалення повіки, блефарит, відбувається внаслідок закупорки або порушення роботи мейбомієвих залоз. Тоді краї повіки набрякають, печуть і чешуться.

Запалення повіки, блефарит, відбувається внаслідок закупорки або порушення роботи мейбомієвих залоз. Тоді краї повіки набрякають, печуть і чешуться. Алергія та огріхи гігієни. Причинами свербежу можуть бути недотримання гігієни повік, а також алергічні реакції – на цвітіння й пилок, на інгредієнти косметики або засобів для нарощення вій чи татуажу брів. Так, формальдегід, що часто входить до складу клею для вій, є сильним подразником.

Найголовніше за виникнення наведених симптомів – у жодному разі не проводити самодіагностику й терапію, вичитану десь з інтернету. Адже наслідки можуть бути непередбачуваними. Зокрема, утворюються хронічні запалення, які потім набагато гірше піддаються лікуванню або ускладнення – хвороба розповсюджується далі, починає вже страждати рогівка, інколи відбувається її помутніння.

Яки захворювання супроводжуються свербінням, і методи їхнього лікування

Тож почнемо з блефаритів. Вони виникають через певні захворювання інфекційної природи. Проте можуть бути винні й інші чинники:

паразитарні хвороби шкіри, спричинені кліщем демодекс;

алергени;

цукровий діабет;

інвазії;

тривале перебування у запиленому приміщенні;

неповноцінне харчування;

надлишок сонячних променів;

невідкоригована далекозорість, короткозорість, астигматизм.

Якщо прийдете на огляд до лікаря, він точно поставить діагноз. Офтальмологу достатньо повноцінно зібрати анамнез, тобто історію захворювання, подивитися на ознаки хвороби, щоб призначити повноцінне лікування.

Найголовніше тут – дотримання правил гігієни: використання спеціальних офтальмологічних серветок, пінок.

Також у терапії офтальмологічних захворювань ефективними є краплі й мазі. Щоб терапія була дієвою, я обов’язково раджу провести санацію ротової порожнини. Якщо є загострення, призначаю дієту з високим вмістом омега-3, вітамінів тощо.

В разі алергічних кон'юнктивітів, які викликають свербіж, печіння в очах, найперше я рекомендую позбутися контакту з алергеном та призначаю місцеву терапію. За потреби можу спрямувати на консультацію до лікаря-алерголога.

Аби побороти синдром сухого ока, без крапель-сльозозамінників не обійтись. Проте вони мають бути без консервантів у своєму складі. Крім цього, є успішний досвід проведення фізіотерапії яка допомагає боротися з цією проблемою

Розв’язання проблеми свербежу доволі просте, головне, щоб пацієнт вчасно звернувся до лікаря. Офтальмолог визначить причину й допоможе позбутися неприємних симптомів без ускладнень і хронічного перебігу захворювання.

Тож хай ваші очі завжди перебувають у комфорті й будуть здоровими!

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