Чому терапія червоним світлом стає новим б’ютітрендом і чи справді вона нас лікує

терапія червоним світлом / © Associated Press

Те, що ще кілька років тому здавалося футуристичною технологією, сьогодні активно входить у б’юті-рутини та медичні практики. Йдеться про фотобіомодуляцію — метод, який використовує червоне та ближнє інфрачервоне світло для впливу на клітини, про це розповіло видання News-Medical.

Ця технологія, раніше відома як низькоінтенсивна світлотерапія, працює у спектрі приблизно 600–1100 нм і не нагріває тканини, а делікатно «вмикає» природні процеси відновлення в організмі. Вона вже застосовується у дерматології, спортивній медицині, неврології та навіть у дослідженнях сну.

Як це працює

Суть фотобіомодуляції у впливі світла на клітини. Коли воно потрапляє на тканини, то поглинається спеціальними клітинними структурами, активується мітохондріальна функція та покращується використання кисню.

Ключову роль відіграє фермент цитохром-c-оксидаза, він запускає енергетичні процеси у клітині. У результаті маємо більше енергії, краще відновлення та менше запалення, без жодного травмування тканин.

Енергія на клітинному рівні

Один із головних ефектів — збільшення вироблення АТФ (аденозинтрифосфату), тобто «палива» для клітин. Окрім цього:

зменшується оксидативний стрес

активуються антиоксидантні механізми

пригнічуються запальні процеси

Цікаво, що ефект залежить від дози:

помірна — стимулює

надмірна — може знижувати ефективність

Це так звана біфазна відповідь організму.

Сяйво шкіри

У дерматології червоне світло вже активно використовують. Воно:

стимулює синтез колагену (типів I та III)

прискорює загоєння ран

покращує еластичність шкіри

сприяє утворенню нових судин

Також досліджується його вплив на акне, алопецію, рубці та подразнення після терапій. І головне, без термічного пошкодження, як це буває з лазерами.

Відновлення після спорту

Фотобіомодуляція стає популярною серед спортсменів. Дослідження показують:

менший біль у м’язах через 72–96 годин

швидше відновлення сили

зниження рівня молочної кислоти

Це пов’язано з покращенням мікроциркуляції та енергетичних процесів у м’язах.

Біль і запалення

Червоне світло впливає на запальні процеси та знижує рівень IL-1β, IL-6 і TNF-α. Також воно стимулює вироблення серотоніну, а це може зменшувати чутливість до болю. У клінічних дослідженнях було підтверджено:

за фіброміалгії — значне зменшення втоми

за остеоартриті — помірне покращення функції

Системний ефект

Сфера застосування червоного світла постійно розширюється. Фотобіомодуляція може впливати на:

метаболізм і вагу (зниження ІМТ, холестерину, інсулінорезистентності)

серцево-судинну систему (розширення судин, зниження тиску)

сон (переналаштування біологічного годинника)

мозок (зменшення запалення, підтримка когнітивних функцій)

Наприклад, у людей із порушеним режимом сну світлотерапія збільшувала тривалість сну та покращувала його якість.

Фотобіомодуляція неінвазивна, вона не нагріває тканини та не руйнує клітини. Її навіть рекомендовано як допоміжну терапію за онкологічних ускладнень, наприклад, дерматит чи мукозит.

Однак, попри перспективність, є й обмеження, адже різні дослідження використовують різні параметри, немає єдиних стандартів дозування та результати можуть відрізнятися залежно від методу. Саме тому наука все ще шукає ідеальні протоколи використання червоного світла.

Червоне світло — не просто тренд із соцмереж, а напрямок, який активно досліджується на рівні клітин і систем організму. Воно не обіцяє миттєвих чудес, але пропонує щось важливіше, як от м’яке, природне підсилення внутрішніх ресурсів тіла.