Свіжі чи консервовані: які помідори корисніші

Свіжі чи консервовані / © Credits

Попри поширений міф, що консервовані овочі поступаються свіжим за користю, видання Real Simple розповіло, що у випадку з томатами все значно цікавіше. Обидва варіанти — поживні, універсальні та гідні місця у щоденному раціоні. Розбираємося, у чому різниця та як обрати найкращий варіант для себе.

Харчова цінність

За поживністю свіжі та консервовані помідори майже рівні. Вони містять калій, фолієву кислоту, вітамін K та антиоксиданти, які підтримують серцево-судинну систему, кістки та клітинне здоров’я. Втім, є нюанси:

Свіжі помідори містять більше вітаміну C, який підтримує імунітет і допомагає організму боротися зі стресом.

Консервовані помідори часто мають вищий рівень лікопену — потужного антиоксиданту, який впливає на зниження ризику хронічних захворювань.

Причина проста — термічне оброблення робить лікопен біодоступним, тобто таким, який легше засвоюється організмом. Саме тому томатні соуси, пасти та тушковані страви можуть бути навіть кориснішими за сирі томати.

Втрата поживних речовин під час консервування

Ні, цього не відбувається і це гарна новина. Сучасні методи консервування зберігають більшість вітамінів і мінералів. Ба більше, томати для консервів зазвичай обробляють на піку стиглості, коли концентрація поживних речовин максимальна. Єдине, на що варто звернути увагу:

Вміст солі — деякі бренди додають до 400–500 мг натрію на порцію.

Упаковка — краще обирати скляну тару.

Склад — у якісних консервах не має бути нічого зайвого, окрім томатів і лимонної кислоти.

Коли обирати свіжі помідори

Свіжі томати — беззаперечні фаворити для страв, де важливі текстура та яскравий смак:

салати

брускети та тости

сендвічі

сальса

легкі пасти та тарталетки.

У сезон вони ароматні, соковиті та не потребують складного оброблення, достатньо оливкової олії та дрібки солі.

Коли краще консервовані

Консервовані помідори — герої кухні холодного сезону. Вони ідеальні для:

томатних соусів

супів і рагу

чилі

піци

страв повільного приготування

Подрібнені, запечені чи у власному соку, вони додають глибину смаку, насичений колір і користь без зайвих зусиль.

І свіжі, і консервовані помідори мають право на життя та місце у вашій тарілці. Суть не у тім, щоб обирати «кращий» варіант, а у балансі. Улітку — насолоджуйтеся свіжими томатами, узимку — сміливо використовуйте консервовані.

Помідори — це приклад того, як простий продукт може бути і смачним, і функціональним. Незалежно від форми, вони підтримують здоров’я, додають задоволення від їжі та доводять, що корисне не обов’язково має бути складним.