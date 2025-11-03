- Дата публікації
Синдром постійної втоми: коли сон не допомагає
Якщо ви втомлені, навіть якщо спали вночі 10 годин, можливо, річ у синдромі хронічної втоми — стані, який знайомий мільйонам людей у світі.
Синдром хронічної втоми (CFS) або міалгічний енцефаломієліт (ME) — це стан, який характеризується постійною втомою, що не минає навіть після відпочинку. Про це розповіло видання Health Line. CFS не можна пояснити іншими захворюваннями, і його причини досі повністю не вивчені. Деякі теорії включають:
вірусні інфекції
психологічний стрес
гормональні порушення
ослаблений імунітет
Синдром може з’явитися після інфекції, наприклад, викликаної вірусами Епштейна–Барра, герпесу VI типу чи Coxiella burnetii, але жодна інфекція не є єдиною причиною.
Симптоми
CFS проявляється по-різному, але основні ознаки:
Виснажлива втома, яка триває понад 6 місяців і не зникає після сну.
Слабкість із симптомами, які посилюються після фізичних або розумових навантажень і можуть тривати понад 24 години.
Проблеми зі сном, як-от безсоння, відчуття, що ви не відпочили після сну.
Погана концентрація і втрата пам’яті.
Фізичні болі, наприклад, м’язові та суглобові, головний біль, болі у горлі чи збільшені лімфовузли.
Симптоми можуть з’являтися циклічно — ремісія змінюється рецидивами. Найкраще, що ви можете зробити — вести щоденник симптомів, це допоможе лікареві зрозуміти ваш стан і знайти оптимальне лікування.
Як діагностують CFS
CFS не має лабораторного тесту. Діагноз ставлять методом виключення інших захворювань, таких як:
мононуклеоз
хвороба Лайма
розсіяний склероз
системний червоний вовчак
гіпотиреоз
фіброміалгія
депресія і порушення сну
Ніколи не ставте самодіагноз. Зверніться до лікаря, щоб уникнути помилок та отримати підтримку.
Лікування і полегшення симптомів
CFS повністю не лікується, але правильна терапія допомагає керувати симптомами:
Управління навантаженням. Плануйте фізичні й розумові активності, визначайте власні «межі енергії» та уникайте перевантажень, щоб не провокувати PEM.
Зміни способу життя. Обмежте кофеїн, алкоголь і нікотин, дотримуйтеся регулярного графіка сну та уникайте денного сну, якщо він заважає ночному відпочинку.
Медикаменти. Можна приймати знеболювальні для м’язів і суглобів, ліки проти безсоння (лише за призначенням лікаря) та низькі дози антидепресантів, якщо є симптоми депресії.
Альтернативні методи. Йога, тай-чи, масаж та акупунктура можуть допомогти зменшити біль. Завжди консультуйтеся з лікарем перед початком будь-яких методів.
Довгострокова перспектива
CFS — складний стан з низьким відсотком повного одужання (близько 5%). Людям із синдромом хронічної втоми важливо:
адаптувати спосіб життя
звертатися до психотерапевта чи груп підтримки
працювати з командою лікарів (терапевт, невролог, реабілітолог)
Підтримка та розуміння рідних і професіоналів допомагають жити навіть з постійною втомою. Активне спілкування з медиками та пацієнтськими організаціями допомагає знайти оптимальні способи полегшення симптомів і підтримки якості життя.
CFS — це не просто втома. Це комплексний стан, який потребує уваги, планування та підтримки. З правильним підходом ви можете навчитися керувати симптомами, зберігати активність і повноцінно жити.