Синдром постійної втоми: коли сон не допомагає

Якщо ви втомлені, навіть якщо спали вночі 10 годин, можливо, річ у синдромі хронічної втоми — стані, який знайомий мільйонам людей у світі.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Синдром хронічної втоми (CFS) або міалгічний енцефаломієліт (ME) — це стан, який характеризується постійною втомою, що не минає навіть після відпочинку. Про це розповіло видання Health Line. CFS не можна пояснити іншими захворюваннями, і його причини досі повністю не вивчені. Деякі теорії включають:

  • вірусні інфекції

  • психологічний стрес

  • гормональні порушення

  • ослаблений імунітет

Синдром може з’явитися після інфекції, наприклад, викликаної вірусами Епштейна–Барра, герпесу VI типу чи Coxiella burnetii, але жодна інфекція не є єдиною причиною.

Симптоми

CFS проявляється по-різному, але основні ознаки:

  • Виснажлива втома, яка триває понад 6 місяців і не зникає після сну.

  • Слабкість із симптомами, які посилюються після фізичних або розумових навантажень і можуть тривати понад 24 години.

  • Проблеми зі сном, як-от безсоння, відчуття, що ви не відпочили після сну.

  • Погана концентрація і втрата пам’яті.

  • Фізичні болі, наприклад, м’язові та суглобові, головний біль, болі у горлі чи збільшені лімфовузли.

Симптоми можуть з’являтися циклічно — ремісія змінюється рецидивами. Найкраще, що ви можете зробити — вести щоденник симптомів, це допоможе лікареві зрозуміти ваш стан і знайти оптимальне лікування.

Як діагностують CFS

CFS не має лабораторного тесту. Діагноз ставлять методом виключення інших захворювань, таких як:

  • мононуклеоз

  • хвороба Лайма

  • розсіяний склероз

  • системний червоний вовчак

  • гіпотиреоз

  • фіброміалгія

  • депресія і порушення сну

Ніколи не ставте самодіагноз. Зверніться до лікаря, щоб уникнути помилок та отримати підтримку.

Лікування і полегшення симптомів

CFS повністю не лікується, але правильна терапія допомагає керувати симптомами:

  1. Управління навантаженням. Плануйте фізичні й розумові активності, визначайте власні «межі енергії» та уникайте перевантажень, щоб не провокувати PEM.

  2. Зміни способу життя. Обмежте кофеїн, алкоголь і нікотин, дотримуйтеся регулярного графіка сну та уникайте денного сну, якщо він заважає ночному відпочинку.

  3. Медикаменти. Можна приймати знеболювальні для м’язів і суглобів, ліки проти безсоння (лише за призначенням лікаря) та низькі дози антидепресантів, якщо є симптоми депресії.

  4. Альтернативні методи. Йога, тай-чи, масаж та акупунктура можуть допомогти зменшити біль. Завжди консультуйтеся з лікарем перед початком будь-яких методів.

Довгострокова перспектива

CFS — складний стан з низьким відсотком повного одужання (близько 5%). Людям із синдромом хронічної втоми важливо:

  • адаптувати спосіб життя

  • звертатися до психотерапевта чи груп підтримки

  • працювати з командою лікарів (терапевт, невролог, реабілітолог)

Підтримка та розуміння рідних і професіоналів допомагають жити навіть з постійною втомою. Активне спілкування з медиками та пацієнтськими організаціями допомагає знайти оптимальні способи полегшення симптомів і підтримки якості життя.

CFS — це не просто втома. Це комплексний стан, який потребує уваги, планування та підтримки. З правильним підходом ви можете навчитися керувати симптомами, зберігати активність і повноцінно жити.

