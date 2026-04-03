Сир чи йогурт

Видання Martha Stewart розповіло, що за рекомендаціями дієтологів, дорослій людині варто споживати приблизно три порції молочних продуктів на день, щоб покривати потребу у кальції та вітаміні D. І тут на сцену виходять два фаворити: сир і йогурт. Вони схожі, але не однакові, тож розберімось, у чому різниця та як отримати максимум користі.

Протеїн

Якщо ви слідкуєте за харчуванням, то точно знаєте, що білок — це не лише про м’язи, а й про ситість і стабільний рівень енергії.

Сир містить приблизно 12–15 г білка на порцію

Звичайний йогурт близько 8–12 г

Грецький йогурт тут справжній чемпіон із 10–17 г білка

Головна перевага грецького йогурту у процесі фільтрації, який концентрує поживні речовини та робить продукт «щільнішим» за складом.

Вітаміни та мінерали

І сир, і йогурт — хороші джерела кальцію, калію та вітаміну B12, але є нюанси:

Грецький йогурт містить трохи більше корисних мікроелементів

Сир має значно більше натрію, іноді у 9 разів більше, ніж йогурт

Це важливо, якщо ви стежите за тиском або хочете зменшити споживання солі.

Пробіотики

Якщо говорити про здоров’я кишківника, то йогурт виходить вперед. Він завжди проходить ферментацію, а це означає, що йогурт містить живі культури бактерій, підтримує мікрофлору кишківника та покращує травлення.

Сир — складніший випадок, бо не всі види містять пробіотики. Якщо хочете отримати цю користь, шукайте на упаковці напис «живі та активні культури» або назви бактерій, як-от Lactobacillus чи Bifidobacterium.

Жири

Жирність — ще один фактор вибору:

Жирні продукти кремові та насиченіші

Знежирені легші, але можуть бути менш смачними

І тут немає універсальної відповіді. Якщо ви контролюєте вагу чи холестерин, то краще обирати знежирені, а якщо маєте підвищену потребу у калоріях, наприклад, через спорт або певні стани здоров’я, то жирні варіанти можуть бути доречними.

Що обрати

Експерти сходяться на думці, що грецький йогурт має невелику перевагу завдяки більшій кількості білка, наявності пробіотиків і нижчому вмісту натрію. Але це не означає, що сир — «гірший», він усе ще зручний у споживанні, поживний та універсальний.

Найкраща стратегія — не обирати, а комбінувати. Ідеї:

сніданок: йогурт або сир, ягоди, горіхи та кориця

смузі: додайте сир для кремової текстури

випічка: йогурт зробить її ніжнішою

соуси та пасти: обидва продукти працюють як здорова альтернатива вершкам

Сир, до речі, легко «маскується» у стравах, тож його можна додати навіть в омлет або пасту, і підвищити білкову цінність.

У цьому молочному батлі немає переможеного, є лише різні переваги. Йогурт — про баланс і здоров’я кишківника, а сир про зручність і універсальність. Найкращий вибір — не «або-або», а «і те, і те». Адже справжня сила харчування не в одному ідеальному продукті, а у різноманітності.