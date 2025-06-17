Так працює наше тіло: лікар назвав 5 незагрозливих симптомів, які можуть нас налякати

Лікар / © Credits

Реклама

Певні симптоми можуть бути абсолютно незагрозливими й водночас серйозно псувати нам життя. Дуже часто ми не наважуємось піти з такими скаргами до лікаря, але продовжуємо страждати й від самих симптомів і від невизначеності. насправді, корисно знати, звідки походять деякі з наших більш дивних тілесних функцій, і перевірити, чи це не певні розпливчасті симптоми, які ми не повинні ігнорувати.

Тому доктор Амір Хан вирішив розповісти у Тік-Ток про пʼять поширених симптомів, які можуть псувати нам життя.

Чому сіпається око

Якщо ваше око сіпається, здавалося б, без причини, ніби воно виконує власний маленький танець, не варто хвилюватися.

Реклама

Це називається міохімія, каже доктор. Це спонтанне, мимовільне скорочення м’язів. Зазвичай, певного м’яза повіки, яке викликається такими речами, як кофеїн, втома чи стрес.

Може здатися дивним, але це доброякісний стан. Єдиною причиною для звернення до лікаря є те, що воно поширюється за межі ока або триває понад кілька тижнів.

Чому після кави ви біжите йдете до вбиральні

Якщо вам потрібен туалет одразу після ранкової кави, ви такі не самі, каже лікар. Це дуже поширений симптом, який пов’язаний зі здоров’ям нашого кишківника.

Це відбувається завдяки вашому шлунково-кишковому рефлексу, природній реакції, коли розтягування шлунка надсилає сигнали товстій кишці рухатися.

Реклама

Кофеїн посилює цю реакцію, стимулюючи вивільнення гастрину, гормону, який сприяє травленню та скороченню кишківника, а також збільшує рух у кишківнику загалом.

Цей поштовх особливо сильний після нічного голодування, — додає Хан. Це не діарея, це просто ваш кишківник прокидається за своїм годинником і виконує свою роботу.

Чому ми задихаємось під час розмови

Якщо ви регулярно займаєтеся спортом і без проблем піднімаєтеся сходами, ви можете дивуватися, чому іноді ви не можете вести розмову, не вдихаючи глибоко.

Це може бути розлад дихання, який іноді називають дисфункціональним диханням, пояснює доктор Хан. Це означає, що ваше дихання поверхневе, прискорене і в основному ви дихаєте верхньою частиною грудної клітки, а не діафрагмою.

Реклама

Це може бути викликано хронічним стресом або тривогою, звичним надмірним диханням, поганою поставою або поганим використанням голосу.

Чому ми відчуваємо тривогу вночі

Часто вночі відчувається підвищений стрес, занепокоєння або навіть біль, але вдень усе гаразд. Чому це відбувається? Окрім того, що у вас є більше простору для роздумів, коли ви лягаєте спати, доктор Хан каже, що рівень гормонів може бути винен у наших інтенсивних емоціях.

Наш рівень кортизолу падає ввечері. Він є протизапальним гормоном, тому без нього біль і набряк можуть погіршуватися. Крім того, ваш циркадний ритм змінюється, роблячи ваше тіло більш чутливим до подразників уночі, каже лікар.

Чому ми пітніємо, коли нервуємо

Ви коли-небудь помічали, що ваші руки, ноги чи спина починають пітніти лише через нерви чи стрес? Це емоційне потовиділення. Воно залучає потові залози на долонях, підошвах і пахвах і викликається вашою парасимпатичною нервовою системою. Це реакція «борись або біжи», пояснює лікар.

Реклама

Хоча регулярне потовиділення від фізичних вправ допомагає охолодити тіло, емоційне потовиділення відбувається через психологічний стрес.

Жоден із цих симптомів не є ознакою того, що ваше тіло несправно функціонує, каже доктор Хан. Просто робить свою справу. Єдина причина для занепокоєння — це якщо симптоми тривають довше, ніж ви очікували, або якщо вони починають відчуватися в інших частинах тіла.