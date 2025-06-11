ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
3 хв

Татуювання: яка може виникнути несподівана реакція шкіри на малюнок

Татуювання вже давно стали не просто трендом, а формою самовираження, мистецтвом, частиною особистої історії. Проте, навіть коли ви звертаєтеся до ліцензованого майстра та ретельно дотримуєтеся рекомендацій з догляду, шкіра може відреагувати несподівано.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Татуювання: яка може виникнути несподівана реакція шкіри на малюнок

Татуювання: яка може виникнути несподівана реакція шкіри на малюнок / © Associated Press

Іноді наслідки татуювання з’являються не одразу, а через тижні, місяці або навіть роки після процедури. Видання American Academy of Dermatology Association розповіло, які наслідки можуть виникнути після нанесення татуювання та надало поради, як діяти у кожному випадку.

Інфекція: не завжди одразу помітна

Коли може з’явитися: у перші дні чи навіть через кілька місяців після сеансу.

Як розпізнати:

  • почервоніння, яке не минає, а розповсюджується;

  • біль, який не вщухає;

  • поява висипу з червоних болісних прищиків;

  • лихоманка, мороз;

  • гнійні виділення чи відкриті рани на місці татуювання.

Що робити: звернутися до лікаря чи дерматолога якомога швидше. Інфекція може завдати шкоди не лише зовнішньому вигляду татуювання, а й загальному здоров’ю.

Алергія на фарбу: реакція може бути відкладеною

Коли може з’явитися: одразу, через тижні чи навіть роки. Іноді — після перенесених хвороб або медичних процедур (наприклад, протезування суглобів чи початку антиретровірусної терапії).

Найчастіше алергія виникає на червоний пігмент, хоча жоден колір не є повністю безпечним.

Можливі симптоми:

  • свербіж, почервоніння;

  • дрібні прищики, лусочки;

  • пухирі чи виразки;

  • виділення рідини;

  • глибокі вузлики під шкірою.

Що робити:

  • За сильної алергії (ускладнене дихання, серцебиття, запаморочення, біль у животі) — терміново звернутися до лікаря.

  • За помірної чи легкої реакції — повідомте майстра та зверніться до дерматолога, якщо симптоми не минають за 7–14 днів.

Реакція на чорний пігмент

Чорні татуювання часто здаються безпечнішими, але саме вони можуть містити PPD — хімікат, який спричиняє сильну алергію.

Симптоми:

  • інтенсивний свербіж і почервоніння;

  • пухирці, набряк;

  • лущення шкіри, втрата пігменту;

  • рубцювання, особливо у дітей.

Що робити: за появи серйозних симптомів — негайно звернутися до лікаря. Якщо реакція триває понад тиждень — потрібна консультація дерматолога.

Алергія на сонце: прихована небезпека для татуйованої шкіри

Коли з’являється: після перебування на сонці, особливо у перші місяці після нанесення малюнка.

Ознаки сонячної алергії:

  • почервоніння, свербіж, дрібні висипання;

  • набряк навколо татуювання;

  • пухирі, кропив’янка.

Що робити:

  • користуйтесь сонцезахисним кремом (SPF 30+);

  • закривайте татуювання щільним одягом;

  • уникайте прямого сонячного світла в обідню пору;

  • зверніться до дерматолога, якщо реакція не минає.

Шкірні захворювання: татуювання може «вивести» хворобу назовні

Можливі прояви:

  • псоріаз;

  • екзема;

  • вітиліго;

  • саркоїдоз;

  • ліхен планус;

  • келоїдні рубці;

  • шкірний рак.

Коли з’являється: від 3 днів до 20 днів після процедури чи навіть через роки.

Що робити: якщо у вас є генетична схильність до шкірних захворювань або в анамнезі були рубці, порадьтесь із дерматологом перед татуюванням. Якщо з’явились підозрілі зміни — обов’язково зробіть огляд.

Опіки під час МРТ: рідкісний, але можливий ефект

Чому виникає: деякі пігменти містять метали, які можуть нагріватися під впливом магнітного поля.

Симптоми: печіння, почервоніння, біль у зоні татуювання під час процедури.

Що робити:

  • обов’язково повідомте медперсонал про наявність татуювання;

  • якщо відчуваєте дискомфорт — одразу скажіть техніку.

Збільшені лімфовузли: не завжди сигнал про хворобу

Чому виникає: пігмент частково потрапляє у лімфатичну систему під час загоєння.

Симптоми: припухлість під пахвами, у паху чи на шиї поблизу місця татуювання.

Що робити: якщо набряк триває довше кількох тижнів — зверніться до сімейного лікаря, щоб виключити інші причини.

Як зменшити ризики

  • Обирайте тільки перевіреного тату-майстра з ліцензією та стерильним обладнанням.

  • Уточнюйте склад пігментів — деякі барвники містять алергени.

  • Ретельно дотримуйтеся рекомендацій щодо догляду.

  • Уникайте сонця та не купайтеся у водоймах під час загоєння.

  • Слухайте своє тіло: навіть невелика реакція — привід проконсультуватися.

Татуювання — це не лише краса, а й відповідальність. Пам’ятайте, що здоров’я шкіри — завжди у пріоритеті. Іноді варто двічі подумати, перш ніж прикрасити тіло візерунком, щоб ця прикраса не обернулася проблемою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie