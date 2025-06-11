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Татуювання: яка може виникнути несподівана реакція шкіри на малюнок
Татуювання вже давно стали не просто трендом, а формою самовираження, мистецтвом, частиною особистої історії. Проте, навіть коли ви звертаєтеся до ліцензованого майстра та ретельно дотримуєтеся рекомендацій з догляду, шкіра може відреагувати несподівано.
Іноді наслідки татуювання з’являються не одразу, а через тижні, місяці або навіть роки після процедури. Видання American Academy of Dermatology Association розповіло, які наслідки можуть виникнути після нанесення татуювання та надало поради, як діяти у кожному випадку.
Інфекція: не завжди одразу помітна
Коли може з’явитися: у перші дні чи навіть через кілька місяців після сеансу.
Як розпізнати:
почервоніння, яке не минає, а розповсюджується;
біль, який не вщухає;
поява висипу з червоних болісних прищиків;
лихоманка, мороз;
гнійні виділення чи відкриті рани на місці татуювання.
Що робити: звернутися до лікаря чи дерматолога якомога швидше. Інфекція може завдати шкоди не лише зовнішньому вигляду татуювання, а й загальному здоров’ю.
Алергія на фарбу: реакція може бути відкладеною
Коли може з’явитися: одразу, через тижні чи навіть роки. Іноді — після перенесених хвороб або медичних процедур (наприклад, протезування суглобів чи початку антиретровірусної терапії).
Найчастіше алергія виникає на червоний пігмент, хоча жоден колір не є повністю безпечним.
Можливі симптоми:
свербіж, почервоніння;
дрібні прищики, лусочки;
пухирі чи виразки;
виділення рідини;
глибокі вузлики під шкірою.
Що робити:
За сильної алергії (ускладнене дихання, серцебиття, запаморочення, біль у животі) — терміново звернутися до лікаря.
За помірної чи легкої реакції — повідомте майстра та зверніться до дерматолога, якщо симптоми не минають за 7–14 днів.
Реакція на чорний пігмент
Чорні татуювання часто здаються безпечнішими, але саме вони можуть містити PPD — хімікат, який спричиняє сильну алергію.
Симптоми:
інтенсивний свербіж і почервоніння;
пухирці, набряк;
лущення шкіри, втрата пігменту;
рубцювання, особливо у дітей.
Що робити: за появи серйозних симптомів — негайно звернутися до лікаря. Якщо реакція триває понад тиждень — потрібна консультація дерматолога.
Алергія на сонце: прихована небезпека для татуйованої шкіри
Коли з’являється: після перебування на сонці, особливо у перші місяці після нанесення малюнка.
Ознаки сонячної алергії:
почервоніння, свербіж, дрібні висипання;
набряк навколо татуювання;
пухирі, кропив’янка.
Що робити:
користуйтесь сонцезахисним кремом (SPF 30+);
закривайте татуювання щільним одягом;
уникайте прямого сонячного світла в обідню пору;
зверніться до дерматолога, якщо реакція не минає.
Шкірні захворювання: татуювання може «вивести» хворобу назовні
Можливі прояви:
псоріаз;
екзема;
вітиліго;
саркоїдоз;
ліхен планус;
келоїдні рубці;
шкірний рак.
Коли з’являється: від 3 днів до 20 днів після процедури чи навіть через роки.
Що робити: якщо у вас є генетична схильність до шкірних захворювань або в анамнезі були рубці, порадьтесь із дерматологом перед татуюванням. Якщо з’явились підозрілі зміни — обов’язково зробіть огляд.
Опіки під час МРТ: рідкісний, але можливий ефект
Чому виникає: деякі пігменти містять метали, які можуть нагріватися під впливом магнітного поля.
Симптоми: печіння, почервоніння, біль у зоні татуювання під час процедури.
Що робити:
обов’язково повідомте медперсонал про наявність татуювання;
якщо відчуваєте дискомфорт — одразу скажіть техніку.
Збільшені лімфовузли: не завжди сигнал про хворобу
Чому виникає: пігмент частково потрапляє у лімфатичну систему під час загоєння.
Симптоми: припухлість під пахвами, у паху чи на шиї поблизу місця татуювання.
Що робити: якщо набряк триває довше кількох тижнів — зверніться до сімейного лікаря, щоб виключити інші причини.
Як зменшити ризики
Обирайте тільки перевіреного тату-майстра з ліцензією та стерильним обладнанням.
Уточнюйте склад пігментів — деякі барвники містять алергени.
Ретельно дотримуйтеся рекомендацій щодо догляду.
Уникайте сонця та не купайтеся у водоймах під час загоєння.
Слухайте своє тіло: навіть невелика реакція — привід проконсультуватися.
Татуювання — це не лише краса, а й відповідальність. Пам’ятайте, що здоров’я шкіри — завжди у пріоритеті. Іноді варто двічі подумати, перш ніж прикрасити тіло візерунком, щоб ця прикраса не обернулася проблемою.