Татуювання: яка може виникнути несподівана реакція шкіри на малюнок / © Associated Press

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Іноді наслідки татуювання з’являються не одразу, а через тижні, місяці або навіть роки після процедури. Видання American Academy of Dermatology Association розповіло, які наслідки можуть виникнути після нанесення татуювання та надало поради, як діяти у кожному випадку.

Інфекція: не завжди одразу помітна

Коли може з’явитися: у перші дні чи навіть через кілька місяців після сеансу.

Як розпізнати:

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почервоніння, яке не минає, а розповсюджується;

біль, який не вщухає;

поява висипу з червоних болісних прищиків;

лихоманка, мороз;

гнійні виділення чи відкриті рани на місці татуювання.

Що робити: звернутися до лікаря чи дерматолога якомога швидше. Інфекція може завдати шкоди не лише зовнішньому вигляду татуювання, а й загальному здоров’ю.

Алергія на фарбу: реакція може бути відкладеною

Коли може з’явитися: одразу, через тижні чи навіть роки. Іноді — після перенесених хвороб або медичних процедур (наприклад, протезування суглобів чи початку антиретровірусної терапії).

Найчастіше алергія виникає на червоний пігмент, хоча жоден колір не є повністю безпечним.

Можливі симптоми:

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свербіж, почервоніння;

дрібні прищики, лусочки;

пухирі чи виразки;

виділення рідини;

глибокі вузлики під шкірою.

Що робити:

За сильної алергії (ускладнене дихання, серцебиття, запаморочення, біль у животі) — терміново звернутися до лікаря.

За помірної чи легкої реакції — повідомте майстра та зверніться до дерматолога, якщо симптоми не минають за 7–14 днів.

Реакція на чорний пігмент

Чорні татуювання часто здаються безпечнішими, але саме вони можуть містити PPD — хімікат, який спричиняє сильну алергію.

Симптоми:

інтенсивний свербіж і почервоніння;

пухирці, набряк;

лущення шкіри, втрата пігменту;

рубцювання, особливо у дітей.

Що робити: за появи серйозних симптомів — негайно звернутися до лікаря. Якщо реакція триває понад тиждень — потрібна консультація дерматолога.

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Алергія на сонце: прихована небезпека для татуйованої шкіри

Коли з’являється: після перебування на сонці, особливо у перші місяці після нанесення малюнка.

Ознаки сонячної алергії:

почервоніння, свербіж, дрібні висипання;

набряк навколо татуювання;

пухирі, кропив’янка.

Що робити:

користуйтесь сонцезахисним кремом (SPF 30+);

закривайте татуювання щільним одягом;

уникайте прямого сонячного світла в обідню пору;

зверніться до дерматолога, якщо реакція не минає.

Шкірні захворювання: татуювання може «вивести» хворобу назовні

Можливі прояви:

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псоріаз;

екзема;

вітиліго;

саркоїдоз;

ліхен планус;

келоїдні рубці;

шкірний рак.

Коли з’являється: від 3 днів до 20 днів після процедури чи навіть через роки.

Що робити: якщо у вас є генетична схильність до шкірних захворювань або в анамнезі були рубці, порадьтесь із дерматологом перед татуюванням. Якщо з’явились підозрілі зміни — обов’язково зробіть огляд.

Опіки під час МРТ: рідкісний, але можливий ефект

Чому виникає: деякі пігменти містять метали, які можуть нагріватися під впливом магнітного поля.

Симптоми: печіння, почервоніння, біль у зоні татуювання під час процедури.

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Що робити:

обов’язково повідомте медперсонал про наявність татуювання;

якщо відчуваєте дискомфорт — одразу скажіть техніку.

Збільшені лімфовузли: не завжди сигнал про хворобу

Чому виникає: пігмент частково потрапляє у лімфатичну систему під час загоєння.

Симптоми: припухлість під пахвами, у паху чи на шиї поблизу місця татуювання.

Що робити: якщо набряк триває довше кількох тижнів — зверніться до сімейного лікаря, щоб виключити інші причини.

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Як зменшити ризики

Обирайте тільки перевіреного тату-майстра з ліцензією та стерильним обладнанням.

Уточнюйте склад пігментів — деякі барвники містять алергени.

Ретельно дотримуйтеся рекомендацій щодо догляду.

Уникайте сонця та не купайтеся у водоймах під час загоєння.

Слухайте своє тіло: навіть невелика реакція — привід проконсультуватися.

Татуювання — це не лише краса, а й відповідальність. Пам’ятайте, що здоров’я шкіри — завжди у пріоритеті. Іноді варто двічі подумати, перш ніж прикрасити тіло візерунком, щоб ця прикраса не обернулася проблемою.