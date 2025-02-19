Татуювання: проблеми зі шкірою, які можуть виникнути після процесу нанесення

Татуювання – це не просто малюнок на тілі, а справжнє мистецтво, спосіб самовираження та навіть особлива історія, закарбована на шкірі. Однак за цим креативним процесом криється чимало нюансів, про які варто знати.

Які ж можливі реакції шкіри на татуювання та як запобігти проблемам, розповіло видання American Academy of Dermatology Association.

Інфекція: небажаний "сувенір" після сеансу

Найчастіше інфекція розвивається у перші дні після нанесення тату, але іноді проявляється і через кілька тижнів. Зʼявляється почервоніння та легкий дискомфорт – це нормально. Однак якщо з’явилися:

нестримний біль;

набряк і сильне почервоніння;

виділення гною;

лихоманка та озноб – це привід негайно звернутися до лікаря.

Як цього уникнути:

Дотримуйтеся правил догляду за тату, які вам порадив майстер.

Не торкайтеся татуювання брудними руками.

Використовуйте антибактеріальні засоби для обробки шкіри.

Носіть просторий одяг, щоб уникнути натирання.

Уникайте купання у басейнах, річках та морі протягом перших двох тижнів.

Алергічна реакція на чорнило

Проявитися може одразу чи через кілька місяців, або навіть років. Особливо небезпечні червоні пігменти.

Симптоми:

Свербіж, почервоніння та висипання;

Шкіра лущиться чи стає горбистою;

Виникають дрібні пухирці чи набряки.

Як діяти:

Якщо реакція легка, можна застосувати антигістамінні засоби.

Якщо проблема не зникає, зверніться до дерматолога.

Перед сеансом зробіть тест на чутливість до чорнила.

Обирайте сертифіковані пігменти та майстра, який використовує якісні фарби.

Алергія на тимчасове татуювання: не все так безпечно

Чорнило для тимчасових татуювань, особливо чорний хна-барвник, може спричинити серйозні реакції:

свербіж, почервоніння, пухирці;

рубці та зміни кольору шкіри.

Як цього запобігти:

Не робіть татуювань з чорної хни.

Перевіряйте склад барвників перед нанесенням.

Робіть тест на алергію на невеликій ділянці шкіри.

Чутливість до сонця

Сонячні промені можуть викликати неприємну реакцію: шкіра червоніє, свербить, з’являється висип.

Що робити:

Використовуйте SPF 30+ на татуйованих ділянках.

Закривайте тату одягом, якщо проводите багато часу на сонці.

Уникайте прямих сонячних променів у перші 3-4 тижні після нанесення татуювання.

Шкірні захворювання та татуювання

Деякі люди мають схильність до таких шкірних захворювань, як псоріаз, екзема або вітиліго, які можуть активізуватися після нанесення татуювання.

Як діяти:

Якщо у вас є хронічні проблеми зі шкірою, порадьтеся з лікарем перед процедурою.

Стежте за станом шкіри у місці татуювання.

Використовуйте спеціальні зволожувальні засоби, щоб запобігти сухості.

Опік під час МРТ: правда чи міф

У рідкісних випадках татуювання може викликати дискомфорт під час МРТ через металеві частинки у чорнилі.

Що робити:

Повідомте лікаря про татуювання перед обстеженням.

Якщо під час сканування виникне печіння – негайно скажіть про це.

Обирайте безпечні чорнила без домішок важких металів.

Лімфатичні вузли та чорнило

Частинки чорнила можуть мігрувати до лімфовузлів, а це спричиняє їхнє збільшення. Зазвичай це безпечно, але якщо вузли залишаються збільшеними тривалий час – варто звернутися до лікаря.

Як цього запобігти:

Обирайте якісні фарби без шкідливих домішок.

Регулярно перевіряйте стан шкіри та загальне самопочуття.

Поради

Вибір майстра: шукайте професіонала з хорошими відгуками, ліцензією та стерильним обладнанням.

Догляд після нанесення: використовуйте спеціальні креми для загоєння, уникайте фізичних навантажень у перші дні.

Правильне харчування: вживайте більше білків і вітамінів для швидкого відновлення шкіри.

Гідратація: пийте достатньо води, щоб шкіра залишалася еластичною та здоровою.

Татуювання – це не лише стильний аксесуар, а й відповідальність. Обирайте досвідченого майстра, дбайте про свою шкіру та не нехтуйте професійними порадами. Нехай ваше татуювання тішить вас довгі роки та не завдає жодних неприємностей.

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