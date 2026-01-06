Темний шоколад проти старіння — нова користь улюбленого десерту / © Associated Press

Темний шоколад давно має репутацію «корисного задоволення». Він впливає на здоров’я серця, зменшення запалень і навіть покращення роботи мозку, але тепер список можливих бонусів поповнився ще одним пунктом — впливом на біологічне старіння.

Видання EatingWell розповіло про нове наукове дослідження, опубліковане в журналі Aging, у якому вчені вивчали зв’язок між теоброміном, природною сполукою какао, та так званим епігенетичним віком людини. Результати виявилися настільки переконливими, що їх підтвердили одразу на двох незалежних групах учасників.

Рослини містять безліч біологічно активних сполук — фітохімікатів, які можуть впливати на наше здоров’я. Найвідоміші з них — поліфеноли та флавоноїди, які можуть впливати на роботу серця та зниження хронічних запалень. Теобромін належить до іншої групи — алкалоїдів, це «родич» кофеїну, але діє м’якше:

не викликає різкого збудження

не так сильно впливає на нервову систему

водночас має судинорозширювальний та антиоксидантний ефекти

Саме какао є головним джерелом теоброміну у нашому раціоні, особливо темний шоколад із високим вмістом какао-бобів.

Як проходило дослідження

Щоб з’ясувати, чи пов’язаний теобромін зі старінням, вчені проаналізували дані двох великих і незалежних дослідницьких груп:

TwinsUK (Велика Британія) — 509 жінок-близнючок

KORA (Німеччина) — 1 160 чоловіків і жінок

Такий підхід значно підсилює надійність результатів. У кожного учасника:

взяли аналіз крові, щоб виміряти рівень теоброміну, кофеїну та інших метаболітів

проаналізували ДНК і звертали увагу на епігенетичні маркери старіння

Вчені використовували так звані епігенетичні «годинники», зокрема «GrimAge» — один із найточніших показників біологічного віку, а також маркер довжини теломер, які вважають індикатором клітинного здоров’я.

Що показали результати

Результати виявилися дивовижними:

люди з вищим рівнем теоброміну у крові мали повільніше епігенетичне старіння

їхній біологічний вік був «молодшим», ніж паспортний

також спостерігався зв’язок із довшими теломерами, що зазвичай вважається ознакою кращого клітинного стану

Важливо, що цей ефект:

не пояснювався кофеїном

підтвердився в обох дослідницьких групах

Цікавий факт полягає у тому, що у додатковому аналізі вчені помітили, що позитивний ефект теоброміну був ще вираженішим у колишніх і нинішніх курців, хоча причини цього потребують подальших досліджень.

Застереження

Попри оптимістичні висновки, вчені наголошують:

це спостережне дослідження, а не доказ прямої причини

теобромін може бути маркером загалом здоровішого харчування

на результат могли впливати інші сполуки какао, зокрема флаваноли

Інакше кажучи, шоколад не є «еліксиром молодості», але може бути частиною здорового способу життя.

Як застосувати це у реальному житті

Якщо хочеться додати більше теоброміну до раціону, ось кілька розумних і смачних варіантів:

Обирайте темний шоколад із вмістом какао 70% і більше

Додавайте несолодкий какао-порошок у вівсянку, смузі чи йогурт

Спробуйте какао-чай, який готують зі шкаралупи какао-бобів

Головне правило — мінімум цукру, максимум какао.

Темний шоколад знову доводить, що задоволення та користь можуть існувати разом. Нові наукові дані свідчать, що теобромін, природна сполука какао, пов’язаний із повільнішим біологічним старінням і кращим клітинним здоров’ям.

Це не означає, що варто їсти шоколад плитками, але невеликий шматочок якісного темного шоколаду цілком може стати приємною та розумною інвестицією у довгострокове здоров’я.