Температура: все, що треба про неї знати та коли збивати

Температура / © Credits

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Однак температура може змінюватися не лише через хворобу, а й у відповідь на фізичні навантаження, приймання їжі чи навіть час доби. Тож, чи завжди потрібно збивати температуру, у яких випадках вона вказує на небезпеку та які засоби лікування найефективніші, про все це розповіло видання MedicalNewsToday.

Коли нормальна температура стає лихоманкою

У людини діагностується лихоманка, якщо температура її тіла підвищується вище нормального діапазону у 36–37°C. Це поширена ознака інфекції. Коли температура тіла підвищується, людина може відчувати озноб, поки вона не стабілізується. Харчування, фізичні вправи, сон, час доби та інші індивідуальні фактори також можуть впливати на температуру.

Симптоми

Лихоманка є типовою ознакою інфекції. Якщо у когось підвищена температура, вони також можуть відчувати:

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Озноб і тремтіння

Підвищене потовиділення

Відсутність апетиту

Ознаки зневоднення

Підвищену чутливість до болю

Сонливість і втому

Труднощі з концентрацією

У дітей гарячка може супроводжуватися:

Відчуттям жару на дотик

Рум'янцем на обличчі

Липкістю чи пітливістю

За дуже високої температури можливі сплутаність свідомості, марення та судоми.

Вимірювання температури

Найточним способом є використання термометра. Його можна застосовувати:

Орально (під язиком)

Пахвово

Ректально (найточніший метод для маленьких дітей)

Якщо температура тіла становить 38°C або вище, це свідчить про гарячку.

Коли варто хвилюватися

Лихоманка буває різного рівня тяжкості:

Легка – 37,5–38°C

Помірна – 38–39°C

Висока – 39–40°C

Гіперпірексія – 41,1°C, а цей стан потребує негайної допомоги.

Лихоманка може бути:

Гострою (до 7 днів)

Хронічною (понад 14 днів)

Лікування

Легка гарячка зазвичай минає сама, але висока температура потребує втручання. Для зниження температури використовують:

Медичні препарати

Рясне пиття

Охолоджувальні компреси

Антибіотики застосовують лише за бактеріальної інфекції. Під час вірусних захворювань призначають симптоматичне лікування.

Причини підвищення температури

Температура може зростати через:

Інфекції (грип, ангіна)

Ревматоїдний артрит

Побічні ефекти ліків

Сонячний удар

Зневоднення

Профілактика

Запобігти підвищенню температури допомагають:

Регулярне миття рук

Уникнення контакту з хворими

Підтримка імунітету

Температура тіла є важливим показником здоров'я та її підвищення не завжди є приводом для занепокоєння. Легке підвищення температури є природною реакцією організму на інфекцію та зазвичай не потребує негайного втручання. Однак високий жар може бути небезпечним, особливо для дітей, літніх людей та осіб з хронічними захворюваннями. Важливо знати, коли слід звернутися до лікаря та які заходи можна вжити для полегшення стану.

Дотримання гігієни, зміцнення імунітету та своєчасне лікування інфекцій допоможуть зменшити ризик підвищення температури. А якщо жар все ж таки з’явився, слід діяти відповідно до ситуації: під час легкої гарячки достатньо відпочинку та рясного пиття, а в разі сильного підвищення температури чи появи тривожних симптомів варто звернутися до лікаря. Пам’ятайте, що здоров'я – це найцінніший ресурс і його варто берегти