Тепловий удар: 6 порад експертів, які допоможуть знизити ризики

Навесні та влітку ми любимо проводити час на свіжому повітрі. Теплі сонячні промені приємно впливають на нашу шкіру, а довгі дні дозволяють нам працювати та відпочивати на вулиці годинами. На жаль, те, що робить цю пору року прекрасною, також є ризиком.

Тепловий удар — це ризик для людей, які проводять час на вулиці або в задушливому спекотному приміщенні.

Womans World дає поради щодо запобігання тепловому удару і пояснює, що робити, якщо у вас або вашої близької людини з'являються симптоми стану, пов'язаного зі спекою.

Що таке тепловий удар

Тепловий удар — найважчий тип захворювання, пов'язаного зі спекою, стан, який виникає, коли ваше тіло не може охолонути. Якщо температура вашого тіла продовжує підвищуватися або через теплу погоду, або через інтенсивну фізичну активність, ваш внутрішній термометр перестає працювати належним чином.

Зазвичай тіло охолоджується за рахунок потовиділення, пояснює Далія Філіпс, докторка медичних наук. Однак цього може бути недостатньо у надзвичайно жарких умовах.

Ситуація стає особливо ризикованою, коли температура тіла людини піднімається вище за 40 градусів, каже Габріелла Міллер, докторка медичних наук, лікарка невідкладної допомоги. Якщо не вжити заходів щодо швидкого охолодження, тепловий удар може пошкодити мозок та інші життєво важливі органи, що призведе до серйозних медичних ускладнень чи смерті.

Через назву багато людей припускають, що тепловий удар — це різновид інсульту, але це не так. Інсульт виникає, коли кровоносна судина головного мозку лопається або блокується тромбом, перекриваючи надходження кисню до мозку. Іноді інсульти та теплові удари мають схожі симптоми, наприклад, сплутаність свідомості та труднощі з мовленням, але на цьому схожість закінчується.

Симптоми теплового удару

Знання про те, як розпізнати симптоми теплового удару, може врятувати вам життя. Стівен Махер, доктор медичних наук, лікар невідкладної медичної допомоги говорить, що симптоми теплового удару включають:

високу температуру тіла (40 градусів чи вище);

гарячу, червону та суху шкіру;

швидкий пульс;

головний біль;

запаморочення;

сильну спрагу;

нудоту;

дезорієнтацію;

сухий, опухлий язик.

У важких випадках цей стан може спричинити знепритомнення, пошкодження органів та смерть.

Тепловий удар / Фото: Getty Images

Хто в групі ризику

Для попередження теплового удару важливо розуміти, чи перебуваєте ви у групі ризику. Будь-хто може зазнати теплового удару, але він частіше зустрічається у певних групах. Наприклад, докторка Міллер каже, що немовлята, маленькі діти та люди похилого віку найбільш уразливі до теплового удару. Це тому, що цим віковим групам важко контролювати температуру тіла в екстремальних умовах довкілля (як спекотних, так і холодних).

Фізична активність у спеку

Вона рекомендує займатися спортом або активним відпочинком на свіжому повітрі в спеку поступово. Поступово переходячи до літнього порядку дня, ваше тіло зможе краще пристосуватися до підвищення температури, не перевантажуючи її.

Почніть з того, що спочатку проводите на вулиці близько 30 хвилин і поступово збільшуйте час, якщо ви здорові і не страждаєте на будь-які захворювання. Докторка Міллер каже, що більшість людей можуть безпечно проводити до двох годин під літнім сонцем, роблячи часті перерви та не забуваючи про пиття.

Тепловий удар / Фото: Credits

Вгамуйте спрагу

Робота та відпочинок на вулиці у спеку змушують вас потіти більше, ніж зазвичай. Ваше тіло втрачає воду з потом, намагаючись охолонути, і її необхідно заповнювати для підтримки здорових функцій організму, каже доктор Філіпс.

Завжди носіть із собою пляшку з водою, якщо виходите на вулицю, та пийте з неї протягом дня. Після другої чи третьої пляшки води ви можете додати щось на кшталт електролітного напою, пропонує доктор Махер. Вони допомагають зберегти важливі мінерали, такі як сіль, які ми втрачаємо, коли пітніємо.

Ще одна хороша ідея: уникайте напоїв з додаванням цукру чи кофеїну, тому що вони підвищують ризик зневоднення. Дуже важливо пити воду ще до того, як ви відчуєте спрагу, додає лікарка Філіпс. Хоча спрага вказує на те, що вам занадто жарко, це не завжди відбувається, поки ви вже не зневоднені. Не турбуйтеся про те, щоб пити певну кількість води. Натомість зосередьтеся на тому, щоб уникати зневоднення протягом дня, оскільки це значно знижує ризик перегріву.

Думайте, як ящірка

Тварини, що мешкають у пустелі, такі як ящірки, проводять найспекотнішу частину дня, ховаючись від сонця. Коли справа доходить до запобігання тепловому удару, це чудова стратегія, яку варто наслідувати.

Звертайте увагу на погоду та час доби, каже Емі Оффатт, докторка медичних наук. Якщо ви перебуваєте в групі ризику, постарайтеся вийти на вулицю раніше чи пізніше і краще того дня, коли спека не така сильна.

Намагайтеся запланувати такі заняття, як фізичні вправи, робота в саду або іншу фізичну працю на більш прохолодну пору дня. Зазвичай спекотний час з 10:00 до 16:00, тому обмеження на пересування в цей час може знизити ризик перегріву.

Не кожен графік може врахувати такий підхід, тому, якщо вам потрібно вийти на вулицю в години піку спеки, уважно поставтеся до вибору одягу.

Тепловий удар / Фото: Credits

Одяг повинен бути легким і вільним

Підбираючи одяг для запобігання тепловому удару, пам'ятайте про два прикметники: легкий і вільний. Темні кольори, наприклад чорний, поглинають сонячні ультрафіолетові промені і викликають підвищення температури тіла, тому вам слід носити одяг, який має протилежний ефект.

Розгляньте можливість носити одяг, виготовлений із тонких матеріалів, таких як бавовна чи льон, каже Міллер. Інший варіант – купувати одяг із вбудованою технологією відведення вологи. Це видаляє піт з вашої шкіри і запобігає його всмоктуванню тканиною, що допоможе вам почуватися прохолодно та комфортно, пояснює доктор Махер.

Скористайтеся вентилятором та закрийте жалюзі

Більшість випадків теплового удару відбувається на відкритому повітрі, при тризначних температурах, але може статися і всередині приміщення. Перебування в приміщеннях з кондиціюванням повітря — один із найефективніших способів зберегти прохолоду тіла, але, на жаль, стан української енергосистеми не дозволяє цього літа скористатися кондиціонером.

Доктор Філіпс пропонує кілька альтернатив, включаючи роботу вентиляторів, закриття жалюзі та штор, щоб захиститися від прямих сонячних променів, а також приймання прохолодного душу або ванни для зниження температури тіла.

Читайте також: