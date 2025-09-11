Запаморочення, слабкість і нудота: коли тепловий удар, може спіткати навіть у спортзалі

Тепловий удар: усе що варто знати про цей стан / © Credits

На відміну від звичайного теплового виснаження, тепловий удар прогресує дуже швидко та без медичної допомоги може призвести до серйозних ускладнень, а в окремих випадках — навіть до смерті. Лікарка-дерматологиня Dr. Geeta Yadav підкреслює, що знання перших симптомів і правильні дії у критичній ситуації можуть врятувати життя, як ваше, так і близьких.

Що таке тепловий удар і чому він виникає

Тепловий удар трапляється тоді, коли температура тіла підіймається вище 40°C і механізми терморегуляції перестають працювати. Найчастіше це відбувається у спекотних умовах із високою вологістю, під час фізичних навантажень, але може статися навіть у закритому приміщенні без належної вентиляції.

До групи ризику належать:

діти та літні люди,

вагітні жінки,

люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи,

ті, хто приймає певні ліки, наприклад, діуретики чи антидепресанти,

спортсмени та працівники, які довго перебувають на сонці чи у гарячих цехах.

Основні симптоми теплового удару

Якщо ви помітили хоча б кілька ознак, потрібно діяти негайно:

температура тіла понад 40°C;

гаряча, суха чи почервоніла шкіра;

прискорене серцебиття, задуха;

сильна слабкість, запаморочення;

сплутаність свідомості, дезорієнтація, іноді агресивність;

нудота, блювання;

можливе знепритомнення.

Теплове виснаження — легший стан, який супроводжується потовиділенням, втомою, головним болем і спрагою. На цьому етапі допомагає відпочинок у прохолодному місці та достатнє пиття.

Але за теплового удару потовиділення зникає, а температура стрімко зростає. Це вже критична ситуація, яка вимагає невідкладної медичної допомоги.

Перша допомога

До приїзду лікарів потрібно:

Перемістити постраждалого у прохолодне, добре провітрюване місце. Зняти зайвий одяг, щоб покращити теплообмін. Охолоджувати тіло: прикласти холодні компреси чи пляшки з водою до пахв, шиї, паху; можна обгорнути вологим рушником. Якщо людина при свідомості, дайте пити прохолодну воду маленькими ковтками. Слідкувати за диханням і пульсом, у разі втрати свідомості, покласти на бік.

Головне правило, не чекати, що все «само мине». Викликати швидку допомогу потрібно одразу.

Як запобігти тепловому удару

Пити достатньо чистої води протягом дня (кава та алкоголь, навпаки, можуть сприяти зневодненню).

Уникати перегріву та перебування у задушливих приміщеннях.

Носити легкий одяг із натуральних тканин.

Робити перерви під час фізичних навантажень.

Уважно стежити за станом дітей, літніх людей та домашніх тварин.

Тепловий удар — це стан, який можна попередити, але якщо він трапився, діяти потрібно швидко. Пильність, правильні дії та своєчасне звернення по медичну допомогу можуть зберегти життя.