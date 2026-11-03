TikTok говорить про "феритинове обличчя": симптоми, пов’язані з дефіцитом заліза

симптоми, пов’язані з дефіцитом заліза / © Credits

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Б’юті-тренди регулярно знаходять нові причини для нашого занепокоєння: зморшки, втрата об’єму обличчя, передчасне старіння, а тепер і феритин. У соцмережах активно обговорюють так зване «феритинове обличчя» — зовнішність, якій нібито властиві сіруватий чи блідий відтінок шкіри, виразні темні кола під очима та втомлений вигляд, про це йдеться у матеріалі видання PureWow.

Можливо вам це звучить знайомо, особливо якщо ви регулярно прокидаєтеся невиспаними, помічаєте, що волосся стало випадати сильніше ніж зазвичай, а звичний догляд уже не дає бажаного ефекту.

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Проте не поспішайте ставити собі діагноз за відео у TikTok. Дефіцит заліза справді може позначатися на зовнішності, проте не кожна косметична проблема свідчить про нестачу цього мікроелемента та навпаки, запаси заліза можуть виснажуватися ще до того, як у стандартних аналізах з’являться ознаки анемії.

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Що таке феритин

Феритин — це білок, який зберігає залізо в організмі та за потреби вивільняє його. Саме залізо необхідне для вироблення гемоглобіну — білка в еритроцитах, який переносить кисень до тканин.

Коли запасів заліза недостатньо, організму стає складніше підтримувати нормальну роботу багатьох систем, зокрема тих, які відповідають за стан шкіри, волосся та нігтів.

Лікарка Тіффані Лестер пояснює, що організм спочатку використовує запаси заліза, щоб підтримувати вироблення гемоглобіну. Тому рівень феритину може залишатися низьким місяцями чи навіть роками, перш ніж аналізи покажуть анемію.

У цей час людина може відчувати втому, мати труднощі з концентрацією, помічати посилене випадіння волосся. Такі симптоми легко списати на стрес, напружений графік або звичайне виснаження. Саме тому феритин — не просто ще один показник у бланку лабораторії, а важлива частина оцінювання запасів заліза в організмі.

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Чи існує «феритинове обличчя»

Тут є важливий нюанс, цей популярний наразі термін не є офіційним медичним діагнозом. Дефіцит заліза може впливати на зовнішність, наприклад, шкіра може ставати блідішою, через що темні кола під очима мають помітніший вигляд. Залізо також бере участь у процесах клітинного енергетичного обміну, постачанні кисню до тканин і синтезі колагену.

Однак немає достатніх підстав вважати, що певний вигляд обличчя однозначно вказує на низький феритин. Сіруватий тон шкіри, западини під очима чи втрата об’єму обличчя можуть мати зовсім інші причини. Зокрема, зміни у зоні під очима часто пов’язані з віком, анатомічними особливостями та втратою підшкірного жиру. Відновлення запасів заліза не поверне втрачений об’єм і не усуне вікових змін.

Отже, якщо ви помітили, що обличчя має втомлений вигляд, це привід уважніше придивитися до свого самопочуття, проте не причина самостійно призначати собі лікування.

Зміни, які можуть супроводжувати дефіцит заліза

Важливо пам’ятати, що жодна з цих ознак окремо не підтверджує дефіциту феритину. Вони можуть бути приводом обговорити з лікарем необхідність обстеження.

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Бліда шкіра замість природного сяйва — одна з відомих зовнішніх ознак залізодефіцитної анемії. Вона може бути помітною не лише на обличчі, а й на губах, яснах або внутрішній поверхні нижніх повік. Коли шкіра втрачає звичний відтінок, обличчя може здаватися не таким свіжим. Водночас сама по собі тьмяність шкіри не свідчить про дефіцит заліза, подібний ефект можуть давати недосипання, зневоднення та інші стани. Темні кола під очима можуть стати помітнішими, якщо через блідість шкіри контраст у зоні навколо очей посилюється. Проте причин у цієї особливості набагато більше, наприклад, генетика, пігментація, алергії, будова обличчя та тонкість шкіри. Тож навіть якщо консилер більше не справляється, як раніше, це ще не означає, що вам бракує заліза. Посилене випадіння волосся. Якщо на гребінці, подушці чи у зливі душу ви почали помічати більше волосся, ніж зазвичай, однією з можливих причин може бути дефіцит заліза. Воно важливе для нормальної роботи волосяних фолікулів, а його нестача може супроводжуватися посиленим випадінням. Іноді це трапляється ще до розвитку анемії. Проте причин випадіння волосся багато, наприклад, гормональні зміни, порушення роботи щитоподібної залози, стрес, спадковість та інші чинники. Ламкі нігті та тріщинки у куточках губ — ще одна група можливих ознак, відома як ангулярний хейліт. Такі прояви можуть супроводжувати дефіцит заліза, проте не є специфічними лише для нього. Якщо вони виникли та не минають, краще обговорити це з лікарем, а не обмежуватися косметичними засобами.

Нормальний рівень феритину

Феритин вимірюють у нанограмах на мілілітр (нг/мл). Нормальні межі показника в аналізах залежать від лабораторії, а результати потрібно оцінювати разом з іншими показниками та клінічними симптомами.

Деякі лабораторії встановлюють нижню межу норми для жінок на рівні 10–15 нг/мл, тоді як багато експертів розглядають показник нижче 30 нг/мл як ознаку можливого дефіциту заліза.

Проте універсального показника феритину, який гарантував би красиву шкіру, густе волосся чи активний синтез колагену, не існує. У деяких ситуаціях лікарі можуть прагнути вищих значень, але рівень визначають індивідуально.

Крім того, феритин може підвищуватися під час запалення. Через це результат іноді не відображає реальних запасів заліза. Саме тому важливо враховувати загальну картину, а не оцінювати здоров’я за однією цифрою.

Чи варто приймати залізо

Залізовмісні препарати можуть бути необхідними людям із підтвердженим дефіцитом, але приймати їх про всяк випадок — не найкраща ідея. Надлишок заліза може спричинити нудоту, біль у животі та закрепи, а надмірне накопичення в організмі здатне пошкоджувати органи.

Не менш важливо з’ясувати, чому запаси заліза знизилися. Серед можливих причин:

рясні менструації

недостатнє надходження заліза з їжею

порушення його всмоктування

крововтрата з інших причин

Якщо просто почати приймати добавки та не розібратися з джерелом проблеми, можна пропустити стан, який потребує окремого лікування.

Тож не варто купувати препарати заліза лише тому, що хтось у соцмережах назвав темні кола під очима ознакою «феритинового обличчя». Спочатку — обстеження, потім — рішення про лікування разом із лікарем.

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