Тікток викликає геморой: чому це так, пояснює лікар

Чи замислювалися ви над тим, що невинне гортання стрічки TikTok у туалеті може мати серйозні наслідки для здоров'я. Як не дивно, але це дійсно так.

Лікар Сергій Пісоцький поділився результатами досліджень, які пов'язують тривале використання смартфонів у туалеті з розвитком геморою. Ця проблема вже привернула увагу науковців, адже наразі ми проводимо дедалі більше часу з ґаджетами навіть у таких місцях, де б мали перебувати лише кілька хвилин.

Що таке геморой та як він виникає

Геморой – це варикозне розширення вен прямої кишки, яке може спричинити біль, свербіж, дискомфорт або навіть кровотечу. Зазвичай ця проблема виникає через тривале сидіння, підвищений тиск у малому тазу, а також незбалансоване харчування.

За словами лікаря, звичка проводити багато часу в туалеті з телефоном може спричиняти венозний застій у малому тазу. Застій крові у венах прямої кишки створює ідеальні умови для розвитку геморою.

Час перебування на унітазі важливий

Окрім фізіологічних змін, пов’язаних із тривалим сидінням, лікар зауважує, що перегляд контенту в TikTok або інших соцмережах у туалеті значно подовжує час перебування на унітазі. Велика кількість людей проводять у туалеті в середньому від 20 до 30 хвилин на день. Порівнюючи з рекомендованими 5–8 хвилинами, це значно перевищує норму. Чим більше часу люди проводять у туалеті з телефоном, тим вищий ризик розвитку геморою.

Чому ця звичка небезпечна

Основною причиною розвитку геморою в такій ситуації є порушення циркуляції крові через тривале сидіння. Коли ви перебуваєте на унітазі довше, ніж потрібно, зростає тиск на вени прямої кишки. Це призводить до їхнього розширення та ослаблення, що, зрештою, може спричинити розвиток хвороби.

Крім того, звичка гортати стрічку соцмереж у туалеті негативно впливає на здоров’я через психологічний аспект. Ви починаєте асоціювати туалет з місцем для відпочинку чи навіть робочим місцем, що може призвести до погіршення якості сну та зниження продуктивності.

Що робити, щоб запобігти геморою

Дотримання кількох простих правил допоможе зменшити ризик розвитку цієї неприємної хвороби:

Обмежуйте час у туалеті. Здоровий період перебування в туалеті має становити не більше 5–8 хвилин.

Здоровий період перебування в туалеті має становити не більше 5–8 хвилин. Відмовтеся від телефона. Замість того, щоб гортати стрічку TikTok, зосередьтеся на своїх фізіологічних потребах.

Замість того, щоб гортати стрічку TikTok, зосередьтеся на своїх фізіологічних потребах. Більше рухайтеся. Сидячий спосіб життя також є фактором ризику. Додайте у свій день більше активності, щоб забезпечити нормальну циркуляцію крові.

Сидячий спосіб життя також є фактором ризику. Додайте у свій день більше активності, щоб забезпечити нормальну циркуляцію крові. Стежте за раціоном. Вживайте більше продуктів, багатих на клітковину, як-от овочі, фрукти та цільнозернові продукти, щоб уникнути закрепів.

Діти та ТікТок

Особливу увагу варто приділити дітям. Молодь дедалі частіше використовує телефони навіть у туалеті, що може формувати нездорові звички. Батьки мають пояснювати дітям важливість обмеження часу з ґаджетами та заохочувати активний спосіб життя.

Звичка брати телефон у туалет може мати серйозні наслідки для вашого здоров’я. Приділяйте більше уваги своєму тілу, слухайте рекомендації лікарів і не забувайте про поміркованість у всьому. Здоров’я починається з дрібниць – не нехтуйте ними.

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