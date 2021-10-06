Тинітус: чому дзвенить у вухах і як це лікується

Тинітус: чому дзвенить у вухах і як це лікується

Кожен другий хоча б раз у житті відчував тинітус — дзвін у вухах. А кожна п'ята людина постійно страждає від цього симптому.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про фантомні дзвони в вухах, їхні причини та способи лікування.

Тинітус — це фантомні дзвони, які не виходять від зовнішнього джерела звуку. Їхнє утворення у внутрішньому вусі і мозку залишається загадкою для вчених. Одне можна сказати напевно: це не захворювання, це просто симптом. Тинітус зрідка викликає явний дискомфорт, але часто розвивається на тлі конкретної патології або пошкодження.

Про те, чому людей турбує дзвін у вухах і які його причини, розповімо в цій статті.

Причини тинітусу: що його викликає

Тинітус — це не зовсім хвороба, це стан, а точніше, симптом, який, на щастя, сам собою не погіршує і не пошкоджує слух. Ми можемо назвати це акустичним явищем, яке чує тільки пацієнт. Також буває, що шум у вухах — перша ознака таких захворювань, як отосклероз, хвороба Меньєра, токсичне ураження внутрішнього вуха або пухлина слухового нерва.

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Тинітус, як описують пацієнти, — це нав'язливий звук, що викликає нервову напруженість у голові. Дуже часто люди з таким симптомом ізолюють себе від навколишнього середовища, друзів і сім'ї. З іншого боку, фізіологічний шум може чути кожна людина в абсолютній тиші, наприклад, у звукоізольованому приміщенні — такий шум є нормальним, але він пригнічується шумом з навколишнього середовища.

Тинітус може виникати в будь-якому місці слухового проходу. Переважна більшість пацієнтів відчувають так звані нейрофізіологічні шуми, що виникають в результаті пошкодження вушного равлика або слухового вестибулярного нерва. Подібні пошкодження — досить часте явище на тлі старіння організму, але також можуть виникати як наслідок впливу гучного звуку, травм голови, шиї або деяких захворювань.

У рідкісних випадках такий шум у вухах є побічних ефектом приймання неправильних доз таких препаратів, як ацетилсаліцилова кислота, петльові діуретики або нестероїдні протизапальні засоби.

Також варто згадати, що серед хворих на тинітус є велика група людей, які страждають неврологічними розладами або депресією.

Загалом фахівці виділяють такі причини тинітусу:

дзвін у вухах може бути викликаний акустичною травмою, раптовою глухотою чи віковою втратою слуху;

в середньому вусі причиною може бути пошкодження барабанної перетинки. Запалення також є можливою причиною;

у деяких пацієнтів шум у вухах може бути викликаний проблемами з мозком;

дзижчання в вусі — синхронне, пульсувальне — вказує на звуження судин внутрішнього вуха. Причиною може бути запалення слухового проходу;

звук, схожий на скрегіт, виникає у разі захворювань і дегенерації скронево-нижньощелепного суглоба.

Як довго може тривати тинітус

Дзвін у вухах може з'явитися на короткий час і одразу ж припинитися. Але в інших випадках тинітус присутній протягом декількох місяців або навіть все життя. В основному вчені виділяють три форми такого симптому:

гострий шум у вухах: триває менше трьох місяців і часто припиняється спонтанно. За необхідності може допомогти фармакологічне лікування;

підгострий тинітус: він повторюється протягом від трьох до дванадцяти місяців. Лікування та/або вправи на розслаблення і зняття стресу можуть дати хороший результат;

хронічний шум у вухах: зберігається понад дванадцять місяців і зрідка минає без терапевтичного або фармакологічного лікування.

Як лікувати тинітус

Первинне лікування шуму у вухах засноване на пошуку причин і її усунення. Для цього використовуються різні діагностичні прийоми і призначаються консультації профільних лікарів — лора, аудіолога, невролога, психолога. Відіграють важливу роль і візуалізують дослідження — комп'ютерна томографія, МРТ голови і шиї, а також ангіографія або рентген.

Лікування тинітусу можливе тільки в деяких випадках, наприклад, якщо причиною симптому є судинні мальформації або слухові невриноми. На жаль, для інших пацієнтів лікарі можуть запропонувати методи лікування, які тільки полегшать життя. До них належать:

слухові апарати: рекомендуються людям із вадами слуху. Вони роблять звуки чіткішми і голоснішми, що робить шум менш помітним;

допомога психолога або психіатра: особливо корисна когнітивно-поведінкова терапія, під час якої пацієнтів навчають, як боротися з тиннитус, як відволікатися від нього і справлятися зі стресом;

звукове лікування: цей метод заснований на використанні звуків, які "маскують" дзвін у вухах.

Що може допомогти у разі тинітусу

Один із найбільш важливих способів боротьби з тинітусом у домашніх умовах — це зміна способу життя. Варто попрацювати над гігієною сну, регулярними фізичними навантаженнями і скороченням вживання алкоголю.

Чи шкідливий шум у вухах

З чисто медичної точки зору: ні. Однак постійний вплив шуму з часом впливає на психічний стан. Деякі люди сприймають тинітус як нескінченні тортури: він порушує концентрацію уваги протягом дня і заважає спати вночі.

Важливо: якщо шум у вухах зберігається понад 24 години, слід звернутися до фахівця. Чим раніше буде вжито відповідних заходів в разі гострого шуму у вухах, тим більше шансів на одужання і тим нижчий ризик розвитку хронічного тинітусу.

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