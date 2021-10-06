Тинітус: чому дзвенить у вухах і як це лікується

Кожен другий хоча б раз у житті відчував тинітус — дзвін у вухах. А кожна п'ята людина постійно страждає від цього симптому.
Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про фантомні дзвони в вухах, їхні причини та способи лікування.
Тинітус — це фантомні дзвони, які не виходять від зовнішнього джерела звуку. Їхнє утворення у внутрішньому вусі і мозку залишається загадкою для вчених. Одне можна сказати напевно: це не захворювання, це просто симптом. Тинітус зрідка викликає явний дискомфорт, але часто розвивається на тлі конкретної патології або пошкодження.
Про те, чому людей турбує дзвін у вухах і які його причини, розповімо в цій статті.
Причини тинітусу: що його викликає
Тинітус — це не зовсім хвороба, це стан, а точніше, симптом, який, на щастя, сам собою не погіршує і не пошкоджує слух. Ми можемо назвати це акустичним явищем, яке чує тільки пацієнт. Також буває, що шум у вухах — перша ознака таких захворювань, як отосклероз, хвороба Меньєра, токсичне ураження внутрішнього вуха або пухлина слухового нерва.
Тинітус, як описують пацієнти, — це нав'язливий звук, що викликає нервову напруженість у голові. Дуже часто люди з таким симптомом ізолюють себе від навколишнього середовища, друзів і сім'ї. З іншого боку, фізіологічний шум може чути кожна людина в абсолютній тиші, наприклад, у звукоізольованому приміщенні — такий шум є нормальним, але він пригнічується шумом з навколишнього середовища.
Тинітус може виникати в будь-якому місці слухового проходу. Переважна більшість пацієнтів відчувають так звані нейрофізіологічні шуми, що виникають в результаті пошкодження вушного равлика або слухового вестибулярного нерва. Подібні пошкодження — досить часте явище на тлі старіння організму, але також можуть виникати як наслідок впливу гучного звуку, травм голови, шиї або деяких захворювань.
У рідкісних випадках такий шум у вухах є побічних ефектом приймання неправильних доз таких препаратів, як ацетилсаліцилова кислота, петльові діуретики або нестероїдні протизапальні засоби.
Також варто згадати, що серед хворих на тинітус є велика група людей, які страждають неврологічними розладами або депресією.
Загалом фахівці виділяють такі причини тинітусу:
- дзвін у вухах може бути викликаний акустичною травмою, раптовою глухотою чи віковою втратою слуху;
- в середньому вусі причиною може бути пошкодження барабанної перетинки. Запалення також є можливою причиною;
- у деяких пацієнтів шум у вухах може бути викликаний проблемами з мозком;
- дзижчання в вусі — синхронне, пульсувальне — вказує на звуження судин внутрішнього вуха. Причиною може бути запалення слухового проходу;
- звук, схожий на скрегіт, виникає у разі захворювань і дегенерації скронево-нижньощелепного суглоба.
Як довго може тривати тинітус
Дзвін у вухах може з'явитися на короткий час і одразу ж припинитися. Але в інших випадках тинітус присутній протягом декількох місяців або навіть все життя. В основному вчені виділяють три форми такого симптому:
- гострий шум у вухах: триває менше трьох місяців і часто припиняється спонтанно. За необхідності може допомогти фармакологічне лікування;
- підгострий тинітус: він повторюється протягом від трьох до дванадцяти місяців. Лікування та/або вправи на розслаблення і зняття стресу можуть дати хороший результат;
- хронічний шум у вухах: зберігається понад дванадцять місяців і зрідка минає без терапевтичного або фармакологічного лікування.
Як лікувати тинітус
Первинне лікування шуму у вухах засноване на пошуку причин і її усунення. Для цього використовуються різні діагностичні прийоми і призначаються консультації профільних лікарів — лора, аудіолога, невролога, психолога. Відіграють важливу роль і візуалізують дослідження — комп'ютерна томографія, МРТ голови і шиї, а також ангіографія або рентген.
Лікування тинітусу можливе тільки в деяких випадках, наприклад, якщо причиною симптому є судинні мальформації або слухові невриноми. На жаль, для інших пацієнтів лікарі можуть запропонувати методи лікування, які тільки полегшать життя. До них належать:
- слухові апарати: рекомендуються людям із вадами слуху. Вони роблять звуки чіткішми і голоснішми, що робить шум менш помітним;
- допомога психолога або психіатра: особливо корисна когнітивно-поведінкова терапія, під час якої пацієнтів навчають, як боротися з тиннитус, як відволікатися від нього і справлятися зі стресом;
- звукове лікування: цей метод заснований на використанні звуків, які "маскують" дзвін у вухах.
Що може допомогти у разі тинітусу
Один із найбільш важливих способів боротьби з тинітусом у домашніх умовах — це зміна способу життя. Варто попрацювати над гігієною сну, регулярними фізичними навантаженнями і скороченням вживання алкоголю.
Чи шкідливий шум у вухах
З чисто медичної точки зору: ні. Однак постійний вплив шуму з часом впливає на психічний стан. Деякі люди сприймають тинітус як нескінченні тортури: він порушує концентрацію уваги протягом дня і заважає спати вночі.
Важливо: якщо шум у вухах зберігається понад 24 години, слід звернутися до фахівця. Чим раніше буде вжито відповідних заходів в разі гострого шуму у вухах, тим більше шансів на одужання і тим нижчий ризик розвитку хронічного тинітусу.
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