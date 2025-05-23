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Топ-10 домашніх засобів від кашлю: сухого, вологого чи алергічного
Кашель — це симптом, знайомий кожному: він може з’явитися через застуду, грип, алергію або ж бути наслідком бронхіту чи навіть сухого повітря в оселі. У більшості випадків він не потребує складного лікування, однак завжди хочеться швидше полегшити стан — особливо коли мова йде про дітей, вагітних або алергіків.
Саме тому видання Tua Saúde розповіло про 10 перевірених натуральних засобів, які допоможуть впоратися з кашлем: сухим, продуктивним (вологим), алергічним або сезонним. Всі рецепти базуються на досвіді народної медицини та підтримані сучасними знаннями про властивості лікарських рослин.
Імбирний чай з лимоном і медом
Для кого: за сухого чи подразливого кашлю
Дія: протизапальна, антисептична, заспокійлива
Рецепт:
Свіжий імбир 5 г
Лимонний сік 2 шт.
Мед (для дітей старше 1 року) 1 ч. л
Вода 500 мл
Залийте подрібнений імбир водою, кип’ятіть до зменшення рідини вдвічі. Додайте сік лимона та мед. Пийте по 1 ст. л кожні 3–4 години.
Корисно знати: імбир зменшує набряк слизової, лимон стимулює імунітет, а мед заспокоює горло.
Лимонно-медовий настій
Для кого: діти старше 1 року та дорослі
Дія: зволоження, зменшення болю у горлі
Рецепт:
Вода 500 мл
Лимонний сік 2 ст. л
Мед 1 ст. л
Кип’ятіть воду, дайте охолонути до комфортної температури, додайте сік і мед. Пийте по 1–2 ложки кілька разів на день.
Важливо: мед протипоказаний дітям до 1 року через ризик ботулізму.
Морквʼяно-гуаковий сік
Для кого: за вологого кашлю, бронхіті
Дія: бронхорозширювальна, відхаркувальна
Рецепт:
Микания гуако (можна знайти в аптеках або замінити на чебрець) 5 листків
Морква 1 шт.
М’ята 2 гілочки
Мед 1 ч. л
Змішайте всі інгредієнти у блендері, процідіть. Приймайте по 20 мл 2–3 рази на день.
Чай із листя кропиви
Для кого: за алергічного кашлю
Дія: антигістамінна, заспокійлива
Рецепт:
Сушене листя кропиви 1 ст. л
Вода 200 мл
Кип’ятіть 5 хв, процідіть і охолодіть. Пийте по 1 склянці вранці та ввечері. Кропива допомагає зменшити алергічну реакцію та запалення у дихальних шляхах.
Перцева м’ята — чай чи інгаляції
Для кого: за нежитю, закладеності носа
Дія: протизапальна, протизастійна
Чай:
М’ята 6 листків
Окріп 150 мл
Настоюйте 5–7 хв, пийте 3–4 рази на день.
Інгаляції:
Ефірна олія м’яти 3–5 крапель на миску з гарячою водою
Вдихати пару під рушником 5–10 хв
Інгаляції з евкаліптом
Для кого: за застуди, грипі, синуситі
Дія: антисептична, відхаркувальна
Рецепт:
Ефірна олія евкаліпта 5 крапель
Окріп 1 літр
Нахиліть голову над мискою з парою, накрийте рушником. Вдихайте 10 хв. Повторюйте 2–3 рази на день.
Застереження: дітям до 12 років інгаляції з евкаліптом не рекомендуються.
Чай з базиліком
Для кого: за застуди, бронхіті
Дія: розслабляє бронхи, знижує запалення
Рецепт:
Базилік 10 листків
Окріп 1 склянка
Настоюйте 5–10 хв, пийте до 3 разів на день.
Застереження: протипоказано вагітним та жінкам, які годують груддю.
Настій з гранатової шкірки
Для кого: за кашлю, спричиненому болем у горлі
Дія: антиоксидантна, протизапальна
Рецепт:
Шкірка граната 10 г
Вода 1 склянка
Кип’ятити 5 хв, настояти ще 5 хв. Пити 2–3 рази на день.
Застереження: не рекомендується дітям до 2 років та людям із гастритом.
Сироп з ананаса, крес-салату та ріпи
Для кого: за бронхіту, сильному вологому кашлю
Дія: сильний натуральний відхаркувальний засіб
Рецепт:
Ріпа 200 г
Крес-салат 1/3 пучка
Ананас ½ шт.
Буряк 2 шт.
Вода 600 мл
Мед ½ склянки
Змішайте, кип’ятити 40 хв, додати мед. Приймати по 1 ст. л 3 рази на день.
Протипоказано: вагітним, людям з алергією на мед або пилок.
Часниковий чай
Для кого: за застудного кашлю
Дія: відхаркувальна, антибактеріальна
Рецепт:
Часник 1 зубчик
Мед 1 ст. л
Окріп 1 склянка
Залити часник водою, настояти 5 хв, процідити та додати мед. Пити 1 склянку на день.
Увага: не вживати дітям до 2 років, людям з виразкою, гіпотонією чи алергією на мед.
Коли звертатися до лікаря
Домашні засоби ефективні на ранніх стадіях або за легких форм кашлю. Але якщо кашель триває понад 7 днів, супроводжується високою температурою, болем у грудях, задишкою чи кров’ю, обов’язково зверніться до фахівця.
Не забувайте про вологе прибирання та зволоження повітря в домі — це прості речі, які часто роблять більше, ніж медикаменти.