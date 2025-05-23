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ТСН у соціальних мережах

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Топ-10 домашніх засобів від кашлю: сухого, вологого чи алергічного

Кашель — це симптом, знайомий кожному: він може з’явитися через застуду, грип, алергію або ж бути наслідком бронхіту чи навіть сухого повітря в оселі. У більшості випадків він не потребує складного лікування, однак завжди хочеться швидше полегшити стан — особливо коли мова йде про дітей, вагітних або алергіків.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-10 домашніх засобів від кашлю: сухого, вологого чи алергічного

Топ-10 домашніх засобів від кашлю: сухого, вологого чи алергічного / © Credits

Саме тому видання Tua Saúde розповіло про 10 перевірених натуральних засобів, які допоможуть впоратися з кашлем: сухим, продуктивним (вологим), алергічним або сезонним. Всі рецепти базуються на досвіді народної медицини та підтримані сучасними знаннями про властивості лікарських рослин.

Імбирний чай з лимоном і медом

Для кого: за сухого чи подразливого кашлю

Дія: протизапальна, антисептична, заспокійлива

Рецепт:

  • Свіжий імбир 5 г

  • Лимонний сік 2 шт.

  • Мед (для дітей старше 1 року) 1 ч. л

  • Вода 500 мл

Залийте подрібнений імбир водою, кип’ятіть до зменшення рідини вдвічі. Додайте сік лимона та мед. Пийте по 1 ст. л кожні 3–4 години.

Корисно знати: імбир зменшує набряк слизової, лимон стимулює імунітет, а мед заспокоює горло.

Лимонно-медовий настій

Для кого: діти старше 1 року та дорослі

Дія: зволоження, зменшення болю у горлі

Рецепт:

  • Вода 500 мл

  • Лимонний сік 2 ст. л

  • Мед 1 ст. л

Кип’ятіть воду, дайте охолонути до комфортної температури, додайте сік і мед. Пийте по 1–2 ложки кілька разів на день.

Важливо: мед протипоказаний дітям до 1 року через ризик ботулізму.

Морквʼяно-гуаковий сік

Для кого: за вологого кашлю, бронхіті

Дія: бронхорозширювальна, відхаркувальна

Рецепт:

  • Микания гуако (можна знайти в аптеках або замінити на чебрець) 5 листків

  • Морква 1 шт.

  • М’ята 2 гілочки

  • Мед 1 ч. л

Змішайте всі інгредієнти у блендері, процідіть. Приймайте по 20 мл 2–3 рази на день.

Чай із листя кропиви

Для кого: за алергічного кашлю

Дія: антигістамінна, заспокійлива

Рецепт:

  • Сушене листя кропиви 1 ст. л

  • Вода 200 мл

Кип’ятіть 5 хв, процідіть і охолодіть. Пийте по 1 склянці вранці та ввечері. Кропива допомагає зменшити алергічну реакцію та запалення у дихальних шляхах.

Перцева м’ята — чай чи інгаляції

Для кого: за нежитю, закладеності носа

Дія: протизапальна, протизастійна

Чай:

  • М’ята 6 листків

  • Окріп 150 мл 

Настоюйте 5–7 хв, пийте 3–4 рази на день.

Інгаляції:

  • Ефірна олія м’яти 3–5 крапель на миску з гарячою водою

  • Вдихати пару під рушником 5–10 хв

Інгаляції з евкаліптом

Для кого: за застуди, грипі, синуситі

Дія: антисептична, відхаркувальна

Рецепт:

  • Ефірна олія евкаліпта 5 крапель

  • Окріп 1 літр

Нахиліть голову над мискою з парою, накрийте рушником. Вдихайте 10 хв. Повторюйте 2–3 рази на день.

Застереження: дітям до 12 років інгаляції з евкаліптом не рекомендуються.

Чай з базиліком

Для кого: за застуди, бронхіті

Дія: розслабляє бронхи, знижує запалення

Рецепт:

  • Базилік 10 листків

  • Окріп 1 склянка

Настоюйте 5–10 хв, пийте до 3 разів на день.

Застереження: протипоказано вагітним та жінкам, які годують груддю.

Настій з гранатової шкірки

Для кого: за кашлю, спричиненому болем у горлі

Дія: антиоксидантна, протизапальна

Рецепт:

  • Шкірка граната 10 г

  • Вода 1 склянка

Кип’ятити 5 хв, настояти ще 5 хв. Пити 2–3 рази на день.

Застереження: не рекомендується дітям до 2 років та людям із гастритом.

Сироп з ананаса, крес-салату та ріпи

Для кого: за бронхіту, сильному вологому кашлю

Дія: сильний натуральний відхаркувальний засіб

Рецепт:

  • Ріпа 200 г

  • Крес-салат 1/3 пучка

  • Ананас ½ шт.

  • Буряк 2 шт.

  • Вода 600 мл

  • Мед ½ склянки

Змішайте, кип’ятити 40 хв, додати мед. Приймати по 1 ст. л 3 рази на день.

Протипоказано: вагітним, людям з алергією на мед або пилок.

Часниковий чай

Для кого: за застудного кашлю

Дія: відхаркувальна, антибактеріальна

Рецепт:

  • Часник 1 зубчик

  • Мед 1 ст. л

  • Окріп 1 склянка

Залити часник водою, настояти 5 хв, процідити та додати мед. Пити 1 склянку на день.

Увага: не вживати дітям до 2 років, людям з виразкою, гіпотонією чи алергією на мед.

Коли звертатися до лікаря

Домашні засоби ефективні на ранніх стадіях або за легких форм кашлю. Але якщо кашель триває понад 7 днів, супроводжується високою температурою, болем у грудях, задишкою чи кров’ю, обов’язково зверніться до фахівця.

Не забувайте про вологе прибирання та зволоження повітря в домі — це прості речі, які часто роблять більше, ніж медикаменти.

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