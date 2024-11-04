Топ-10 фактів, які ви маєте знати про грип

Грип — інфекційна респіраторна хвороба, яка може викликати такі симптоми, як лихоманка, кашель, озноб, болі в тілі та сильну втому.

Щороку вірус грипу набуває особливої активності в холодний сезон і швидко поширюється, особливо в школах та на робочих місцях. Видання HealthLine розповіло, що попри те, що більшість людей одужує від грипу протягом одного-двох тижнів, вірус може бути небезпечним для дітей та літніх людей.

Сезон грипу триває з жовтня по травень

Багато хто думає, що грип вражає лише взимку, але сезон грипу починається вже восени — у жовтні та може тривати аж до травня. Сезонні випадки грипу зазвичай припадають на зимові місяці, проте іноді захворювання трапляється восени чи навіть ранньою весною.

Грип заразний ще до появи симптомів

Однією з причин, чому грип так швидко поширюється, є те, що людина може передати вірус до того, як сама відчує симптоми. Ви можете заразити іншу людину вже за день до появи симптомів, а найбільша заразність спостерігається у перші три-чотири дні захворювання. Уникнення тісного контакту з людьми під час цього періоду допомагає зменшити ризик передачі вірусу.

Симптоми грипу можуть з'явитися раптово

Грип проявляється дуже швидко. Ви можете почуватися цілком нормально сьогодні, але вже наступного раптово відчути сильну слабкість і бути неспроможним виконувати звичні справи. Симптоми можуть виникнути вже через добу після зараження, а в деяких випадках — лише через чотири дні.

Вакцина проти грипу починає діяти не одразу

Щеплення від грипу є ефективним методом профілактики, однак варто пам’ятати, що імунітет розвивається не миттєво. Після введення вакцини організму потрібно близько двох тижнів для вироблення антитіл. Саме тому важливо зробити щеплення на початку сезону, щоб організм мав час на формування захисту.

Щорічна вакцинація від грипу необхідна

Вірус грипу постійно мутує, тому кожен сезон може принести новий штам. Для ефективного захисту необхідно щорічно робити щеплення, адже вакцина розробляється відповідно до актуальних штамів. Це знижує ризик захворювання та ускладнень.

Вакцина не може викликати грип

Часто можна почути думку, що щеплення від грипу здатне викликати захворювання. Насправді вакцина містить або ослаблений вірус, або взагалі його інактивовану форму. Тому вона не викликає справжньої інфекції, а лише дозволяє організму виробити антитіла. Деякі люди можуть відчути легкі грипоподібні симптоми після вакцинації, але це не грип і такі реакції зазвичай минають протягом одного-двох днів.

Грип може спричинити небезпечні ускладнення

Грип може призводити до серйозних ускладнень, особливо у людей, які належать до груп ризику:

люди старше 65 років;

маленькі діти до 2 років;

вагітні жінки;

люди з ослабленою імунною системою;

люди з хронічними захворюваннями.

Вірус може також викликати такі вторинні інфекції, як інфекції вуха, синусів або бактеріальну пневмонію. Окрім того, ускладнення можуть посилити хронічні стани, такі як серцева недостатність, астма чи діабет і навіть призвести до інфаркту чи інсульту.

Грип можливий навіть після щеплення

Вакцина проти грипу знижує ризик захворювання, але не забезпечує 100% захисту, оскільки можливе зараження іншими штамами вірусу. Іноді вірус мутує, тому вакцина може виявитися менш ефективною для захисту. Проте, навіть якщо щеплена людина захворіє, перебіг хвороби зазвичай є легшим.

Вакцина допомагає скоротити ризик ускладнень

Навіть якщо після вакцинації виникає хвороба, важливо знати, що щеплення знижує ризик серйозних ускладнень. Завдяки щорічній вакцинації люди у групі ризику можуть значно покращити свій захист і, навіть захворівши, легше перенести інфекцію.

Люди з алергією на яйця теж можуть отримати вакцину

Деякі люди уникають вакцинації через алергію на яйця, оскільки частина вакцин містить яєчний білок. Однак сьогодні існують варіанти вакцин, які не містять його. Вони є абсолютно безпечними для людей з алергією. Якщо у вас є така алергія, обговоріть це з лікарем — спеціаліст може підібрати відповідний саме для вас варіант вакцинації.

Грип — це не просто неприємна хвороба, а серйозна загроза здоров’ю, яка потребує обережності та профілактики. Розуміння того, як працює вірус, які ускладнення він може викликати та як діяти, щоб уникнути зараження, допомагає зберегти здоров'я.

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