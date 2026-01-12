Топ-10 правил здорового дорослішання, незалежно від цифр у паспорті / © Credits

Здорове дорослішання для Марти — це не дієти чи радикальні процедури. Це система маленьких, але послідовних звичок, які підтримують тіло, мозок і внутрішню радість. Видання Martha Stewart розповіло про принципи, якими вона живе та які легко адаптувати кожному під своє життя.

Сонцезахисний крем щодня

SPF — один із найефективніших і науково доведених інструментів у догляді за шкірою. Ультрафіолет прискорює фотостаріння, викликає пігментацію, втрату пружності та підвищує ризик раку шкіри.

Марта наносить SPF щодня, незалежно від погоди. Регулярне використання сонцезахисту помітно покращує текстуру шкіри, її сяйво та рівномірність тону вже за кілька місяців.

Дружба

Соціальні зв’язки напряму пов’язані з довголіттям і психічним здоров’ям. Марта неодноразово підкреслювала, що близькі дружні стосунки, зокрема зі Снуп Догом, наповнюють її життя сенсом і гумором.

Нова та жива взаємодія стимулює мозок, підвищує мотивацію та знижує рівень стресу. Дружба — це не розкіш, а необхідність.

Навчання

Марта — фанатка ранніх підйомів і переконана, що кожен день має приносити знання.

Навчання створює нові нейронні зв’язки, підтримує когнітивні функції та зменшує ризик вікових змін мозку. Це може бути нова мова, рецепт, факт або навичка — важлива не складність, а регулярність.

Дух авантюризму

Подорожі, культура, незнайомі раніше смаки, Марта зробила зацікавленість життям стилем буденності. Вона подорожує навіть із онуками та відкриває світ разом із ними.

Нові враження активують мозок, підвищують рівень дофаміну та допомагають зберігати відчуття молодості, не зовнішньої, а внутрішньої.

Творчість

Кулінарія, декор, садівництво, рукоділля — творчість для Марти не хобі, а основа життя.

Творчі заняття знижують рівень тривожності, покращують настрій та навіть впливають на тривалість життя. Творчість — це спосіб залишатися емоційно «у русі».

Починайте ранок із зеленого соку

Зелений сік — частина ранкового ритуалу Марти. Її улюблена формула — груша, огірок, селера, петрушка та імбир.

Свіжі зелені соки — зручний спосіб отримати вітаміни, антиоксиданти та мікроелементи, особливо якщо у звичайному раціоні бракує овочів.

Тренуйте мозок

Марта щодня розгадує кросворди, і це не просто звичка, а стратегія.

Ментальні вправи підвищують нейропластичність, підтримують пам’ять і швидкість мислення. Навіть 10–15 хв інтелектуального виклику щодня мають накопичувальний ефект.

Регулярний рух

Фізична активність — ключ до здорового тіла та мозку. Улюблене тренування Марти — пілатес.

Пілатес зміцнює м’язи, покращує поставу, дихання та баланс, а також знижує рівень стресу. Головне — знайти рух, який приносить задоволення.

Догляд без радикалізму

Марта відкрито говорить, що її секрет — регулярні доглядові процедури без ін’єкцій.

Масажі, легкий пілінг і лімфодренаж покращують кровообіг, зменшують набряки та підсилюють дію косметичних засобів. Турбота про себе — це не марнославство, а форма поваги.

Гарне життя, а не страх віку

Марта наполягає, що старіння — це не вирок, а процес і він може бути активним або пасивним.

Активне дорослішання — коли людина зберігає цікавість, діяльність і соціальні ролі. Саме це впливає на відчуття сенсу та задоволення від життя.

Філософія Марти Стюарт проста та водночас глибока, живіть із задоволенням, цікавістю та повагою до себе. Вік — це не обмеження, а контекст. Здорове дорослішання — це не про боротьбу з часом, а про союз із ним.