Топ-10 продуктів, яких варто уникати під час годування грудьми

Топ-10 продуктів, яких варто уникати під час годування груддю

Деякі продукти можуть змінювати смак грудного молока, викликати у дитини коліки чи алергічні реакції, а інші містять речовини, небезпечні для маленького організму. Видання Tua Saúde підготувало перелік із 10 продуктів і напоїв, яких варто уникати чи вживати з обережністю під час лактації.

Алкоголь

Алкоголь швидко потрапляє у грудне молоко, через 30–60 хв після вживання, у тій самій концентрації, що й у крові матері. Навіть невеликі дози можуть впливати на нервову систему малюка, викликати сонливість, дратівливість і затримку розвитку.

Якщо жінка все ж вирішила випити, наприклад, келих вина, варто заздалегідь зцідити молоко чи почекати не менше 2–3 годин перед годуванням.

Кофеїн

Кава, чорний та зелений чай, енергетики, кола, усі ці продукти містять кофеїн, який накопичується в організмі дитини, бо малюк не може швидко його виводити. Наслідками будуть безсоння, плаксивість, зниження рівня заліза.

Безпечна доза: до 200 мг на день, приблизно 1–2 чашки кави. Альтернатива — кава без кофеїну.

Шоколад

У шоколаді міститься теобромін, який діє подібно до кофеїну. У великих кількостях він може спричинити у дитини занепокоєння та проблеми зі сном.

Оптимальна порція — до 30 г, кілька шматочків чорного шоколаду.

Продукти з різким смаком

Часник, цибуля, спаржа, гострі спеції здатні змінювати запах і смак грудного молока. Це не шкідливо, але іноді діти відмовляються від грудей.

Якщо малюк реагує відмовою, краще тимчасово обмежити такі продукти.

Надлишок солодкого

Торти, тістечка, газовані напої та печиво — це порожні калорії без користі для матері та дитини. Вони знижують поживність молока та можуть впливати на рівень цукру у крові.

Замінюйте солодощі фруктами, сухофруктами, медом у помірних кількостях.

Жирна та смажена їжа

Напівфабрикати, фастфуд, ковбаси, маргарин і продукти з трансжирами погіршують склад жирової частини грудного молока. Це може впливати на розвиток нервової системи дитини.

Краще обирати здорові жири: авокадо, горіхи, насіння, оливкова олія.

Сирі продукти

Суші з сирою рибою, морепродукти, непастеризоване молоко чи сир можуть містити бактерії та паразити. Для мами це ризик отруєння, яке супроводжується зневодненням і зниженням вироблення молока.

Їжте лише термічно оброблені продукти.

Деякі трав’яні чаї

Не всі трави безпечні за лактації. Наприклад, м’ята, петрушка, женьшень, звіробій чи полин можуть знижувати кількість молока, чи впливати на дитину.

Безпечні варіанти: ромашка, фенхель, імбир у невеликих кількостях.

Потенційні алергени

Молочні продукти, яйця, горіхи, соя, кукурудза, іноді саме вони стають причиною висипань, колік або діареї у немовляти.

Якщо після годування у малюка з’явилися симптоми алергії, варто відстежити свій раціон і проконсультуватися з педіатром.

Штучні підсолоджувачі

Аспартам розпадається на фенілаланін, який є небезпечним для дітей із фенілкетонурією (генетичним порушенням).

Краще використовувати натуральні замінники — стевію чи невеликі порції меду.

Що варто їсти мамі

Раціон жінки, яка годує грудьми, має бути різноманітним і повноцінним:

Білки: пісне м’ясо, птиця, риба, бобові.

Вуглеводи: цільнозернові каші, хліб із борошна грубого помелу, овочі, фрукти.

Жири: горіхи, насіння, авокадо, оливкова олія.

Вода: мінімум 2 л чистої рідини щодня.

Уникати слід не лише відверто шкідливих продуктів, як алкоголь і фастфуд, а й тих, що потенційно можуть зашкодити малюкові через алергії, газоутворення чи зміну смаку молока. Правильне харчування допоможе зберегти сили мами та забезпечить гармонійний розвиток малюка.