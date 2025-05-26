Топ-11 натуральних способів прочистити закладений ніс / © www.credits

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Закладеність виникає, коли слизова оболонка носа набрякає через запалення чи надмірне виділення слизу. Це частий симптом застуди, грипу, синуситу чи алергії. На щастя, існують природні та безпечні методи, які допоможуть полегшити дихання без необхідності негайного використання медикаментів. Саме про ці методи розповіло видання Tua Saúde.

Коли краще уникати ліків

Перед тим як тягнутися до крапель чи спреїв, варто знати: часте чи тривале використання аптечних деконгестантів може призвести до «ефекту відскоку» — стану, коли симптоми лише погіршуються після припинення приймання ліків. Саме тому краще обирати ліки лише у крайньому разі та виключно за їхнім призначенням.

Природні способи усунути закладеність носа

Промивання носа фізіологічним розчином. Це один із найефективніших методів прочистити носові проходи. Він допомагає змити надлишок слизу, бактерій та пилу. Як робити: використовуйте готовий спрей чи приготуйте розчин вдома (1 ч. л солі на 1 л кип’яченої води). За допомогою шприца без голки чи спеціального набору для промивання повільно вливайте розчин в одну ніздрю та дозволяйте йому витікати з іншої. Інгаляції з евкаліптом. Евкаліпт має природні протинабрякові та антисептичні властивості. Пар знижує в’язкість слизу та полегшує його відходження. Рецепт: додайте 3–5 крапель ефірної олії евкаліпта у миску з гарячою водою. Накрийтесь рушником і вдихайте пару 5–10 хв. Увага! Цей метод не підходить дітям до 6 років. Зволоження повітря. Сухе повітря — частий винуватець подразнення слизової. Зволожувачі повітря чи прості миски з водою поблизу батарей допоможуть зволожити повітря. Пийте більше рідини. Пийте 2–3 л води на день. Це розріджує слиз і прискорює його виведення. Добре підійдуть теплі чаї з м’ятою чи імбиром. Додайте вітамін С до раціону. Вітамін С зміцнює імунітет. Їжте апельсини, ківі, броколі, ананаси, болгарський перець. Вітамін С також сприяє зменшенню запалення слизових. Гарячий душ. Пара з гарячого душу має той самий ефект, що й інгаляції, але м’якший. Ідеальний спосіб зранку чи ввечері перед сном. Гарячий компрес із м’ятою. Спробуйте прикласти теплий рушник, змочений у м’ятному чаї, до перенісся. Це заспокоює, розширює капіляри та полегшує дихання. Небулайзер. Розпилює фізрозчин у вигляді пари, яка проникає вглиб носових ходів. Можна використовувати лише 0,9% фізіологічний розчин без додатків. Тривалість процедури — 15–20 хв, до 3 разів на день. Теплі чаї. Особливо ефективними є чаї з імбиром, медом, м’ятою чи часником. Вони мають протизапальні та розігрівальні властивості. Підніміть узголів’я ліжка. Лежачи горизонтально, слиз не може нормально стікати, а це підсилює закладеність. Підніміть приголов’я на 15–20 см (наприклад, використовуйте додаткову подушку чи підставки під ніжки ліжка). Масаж вилиць і перенісся. Змішайте базову олію (жожоба, кокосова) з 2 краплями ефірної олії м’яти чи евкаліпта. Масажуйте круговими рухами ділянку навколо носа та скронь — це стимулює лімфообіг і полегшує тиск у пазухах.

Як допомогти дитині з закладеним носиком

Малюки особливо чутливі до порушень дихання, тому будь-які дії повинні бути максимально безпечними:

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Використовуйте сольовий спрей чи краплі. Закапайте у ніздрі кілька крапель і видаліть слиз аспіратором.

Підніміть приголов’я матраца. Не кладіть подушку під голову немовляти! Краще — під сам матрац.

Небулайзер лише з фізіологічним розчином. Жодних ефірних олій — вони можуть викликати бронхоспазм.

Зволожуйте повітря. Використовуйте зволожувач або повісьте вологий рушник у кімнаті, але без відкритих мисок чи ємностей з водою — це небезпечно.

Коли все ж потрібні ліки

Якщо після кількох днів домашнього лікування симптоми не минають, посилюються чи з’являються ускладнення (головний біль, температура, гнійні виділення), обов’язково зверніться до лікаря. За потреби він може призначити:

Антигістаміни: за алергії.

Судинозвужувальні краплі: лише на короткий період (до 5 днів).

Антибіотики: тільки за бактеріального синуситу.

Закладеність носа — неприємний, але цілком контрольований симптом. Природні засоби часто не лише ефективні, а й безпечні, особливо для дітей та людей із чутливою слизовою.