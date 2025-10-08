Топ-11 продуктів багатих на цинк для вашого здоровʼя

Устриці / © Associated Press

Саме цинк допомагає нашому організму боротися з інфекціями, підтримує стан шкіри, волосся, нігтів і навіть сприяє швидшому загоєнню ран. Але замість того щоб одразу бігти по добавки, варто звернути увагу на звичайні продукти, адже цинку багато у доступній та смачній їжі. Видання Real Simple розповіло про найкращі джерела цього мінералу, які варто додати до вашого меню.

Устриці . Абсолютний лідер за вмістом цинку. Одна середня устриця містить близько 8,3 мг цинку — це майже 75% добової норми для чоловіків. Якщо вам пощастило знайти свіжі устриці, спробуйте подати їх із лимонним соком або соусом.

Яловичина . У 100 г яловичини приблизно 3,8 мг цинку. М’ясо також забезпечує білок і залізо, а це сприяє підтримці енергії та кровотворення. Обирайте нежирні частини, наприклад, філе чи лопатку.

Свинина . У 100 г свинини міститься близько 1,9 мг цинку. Це гарний варіант для тих, хто шукає альтернативу червоному м’ясу, але хоче отримати всі важливі мікроелементи.

Молочні продукти. Сир, йогурт і молоко — не лише джерело кальцію, а й до 1,5 мг цинку на порцію. Вони добре засвоюються та підходять навіть дітям.

Яйця . Одне велике яйце містить близько 0,6 мг цинку, а ще — білок, холін і вітамін D. Це ідеальний варіант для поживного сніданку.

Нут . В 1 склянці вареного нуту — 2,5 мг цинку, близько 23% добової потреби). Його можна додавати у салати, супи чи приготувати хумус або фалафель.

Бобові (квасоля, сочевиця, горох). Порція квасолі чи сочевиці (пів склянки) містить 0,6–1,3 мг цинку. Ці продукти також багаті на білок і клітковину, які корисні для травлення.

Цільнозернові . Вівсянка, гречка та коричневий рис — це не лише джерело енергії, а й до 2,3 мг цинку у порції вівсянки. Найкраще поєднувати з горіхами чи фруктами.

Горіхи та насіння. Гарбузове насіння, мигдаль і кеш’ю містять 0,8–2,2 мг цинку на 30 г продукту. Додавайте їх у каші, салати чи просто перекушуйте між прийманнями їжі.

Зелені овочі (капуста кейл, броколі, шпинат). Хоча вони не чемпіони за кількістю цинку, зелені овочі забезпечують 0,3–0,5 мг цинку на порцію та при цьому наповнені антиоксидантами. Шпинат, до речі, містить близько 1,5 мг цинку на упаковку.

Помідори. Так, навіть чері-помідори містять невелику дозу цинку — 0,1 мг у 120 г. Але їхня користь посилюється завдяки вмісту лікопіну — антиоксиданту, який підтримує здоров’я серця та шкіри.

Важливість цинку

Підтримує імунітет. Цинк допомагає організму боротися з вірусами та бактеріями, скорочує тривалість застуди.

Покращує стан шкіри. Він бере участь у виробленні колагену, сприяє загоєнню ран і бореться із запаленнями.

Регулює обмін речовин. Цинк підтримує нормальний рівень цукру у крові та роботу серця.

Покращує настрій та пам’ять. Мікроелемент впливає на роботу мозку та нервової системи.

Підтримує здоров’я волосся та нігтів. Його дефіцит часто проявляється ламкістю та випадінням волосся.

Добова норма цинку:

Жінкам — 8 мг

Чоловікам — 11 мг

Вагітним і годуючим — 11–12 мг

Надлишок (понад 40 мг на день) може призвести до нудоти, головного болю чи зниження засвоєння інших мікроелементів, наприклад, міді, заліза та магнію.

Порада

Цинк краще засвоюється з тваринних джерел, наприклад, м’ясо, морепродукти та яйця, але вегетаріанці можуть покращити його біодоступність, коли замочують бобові та крупи перед приготуванням або додають продукти, багаті на вітамін С.

Достатня кількість цинку у вашому раціоні — це не лише про імунітет. Це про енергію, красу, гарний настрій та життєвий баланс. Тож замість чергової таблетки — покладіть у кошик гарбузове насіння, яйця, нут або шматочок соковитої яловичини.