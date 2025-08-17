Топ-14 продуктів із найбільшим вмістом води

Наш організм на 60% складається з води. Вона забезпечує нормальну роботу клітин, підтримує температуру тіла, змащує суглоби, виводить токсини та навіть допомагає роботі мозку. Але щодня ми втрачаємо рідину через піт, дихання, травлення. Тож важливо не тільки пити воду, а й «їсти» її, про це розповіло видання Real Simple.

Кавун — до 91% води. Солодкий, соковитий та освіжаючий, ідеальний літній перекус. Крім води, містить вітамін С і лікопін, який підтримує здоров’я серця. Спробуйте кавун у салаті з фетою та м’ятою.

Полуниця та інші ягоди — 84–91% води. Полуниця — найзволожуюча ягода, за нею йдуть ожина, малина та чорниця. Містять багато клітковини та антиоксидантів. Ідеальні для смузі чи як додаток до йогурту.

Цитрусові (грейпфрут, апельсин) — 87–91% води. Соковиті, кисло-солодкі, з великим запасом вітаміну С. Добрі як самостійна закуска чи у фруктових салатах.

Канталупа — 90% води. Медова, ніжна та ароматна. Чудово поєднується з прошуто, моцарелою чи руколою.

Персики та нектарини — 88–89% води. Солодкі та соковиті, багаті вітамінами А і С. Їх можна додавати у десерти чи запікати з медом.

Ананас — 86% води. Окрім вітаміну С, містить бромелайн — фермент, який допомагає травленню та зменшує запалення.

Груші — до 88% води. Хрусткі, ароматні та малосолодкі, добре підходять для салатів і закусок.

Яблука — 85% води. Доступні цілий рік, зручні для перекусу, добре поєднуються з горіховою пастою чи сиром.

Манго — 83% води. Соковите тропічне джерело вітамінів А, С і В6. Смачне у смузі чи фруктових боулах.

Огірок — 93–97% води. Абсолютний лідер за вмістом рідини. Ідеальний у салатах, смузі чи як снек.

Ківі — 81% води. Кисло-солодке джерело вітаміну С та клітковини. Добре смакує у фруктових салатах і десертах.

Лічі — 82% води. Екзотичний фрукт із виноградним смаком, багатий на вітаміни групи B та антиоксиданти.

Вишні — 82% води. Містять антоціани, які допомагають боротися із запаленнями. Смачні як у десертах, так і у м’ясних стравах.