Топ-14 суперфудів, які завжди мають бути у вашій коморі / © Credits

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Сучасна жінка поєднує багато ролей: вона працює, виховує дітей, дбає про здоров’я родини та своє власне. А що, якби ми сказали вам, що частина «домашньої аптеки» може спокійно лежати у вас на кухонній полиці, у вигляді смачних і корисних суперфудів.

Суперфуди — це не просто модний тренд. Це продукти, багаті на вітаміни, антиоксиданти, мінерали та інші біоактивні речовини, які підтримують наше здоров’я, енергію, настрій та навіть зовнішність, про це розповіли видання Real Simple.І найкраща новина те, що багато з них не потребують холодильника та можуть зберігатися у коморі місяцями

Насіння чіа. Маленькі, але потужні. Насіння чіа — це джерело омега-3 жирів, клітковини та антиоксидантів. Вони чудово зберігаються у сухому місці до 2 років. Додайте ложку до ранкової вівсянки, смузі чи приготуйте чіа-пудинг з кокосовим молоком.

Зелений чай. Класика азійської медицини, зелений чай містить антиоксиданти та поліфеноли, які уповільнюють старіння, покращують концентрацію та імунітет. Замініть одну каву на чашку матча-смузі з ягодами.

Фісташки . Найкорисніші серед горіхів, фісташки багаті на білок, клітковину, калій та «хороші» жири. Вони допомагають зменшити ризик серцево-судинних хвороб. Зробіть домашній соус-песто чи посипайте фісташками йогурт із ягодами.

Мигдалева паста . Поживна альтернатива звичному арахісовій. Містить вітамін Е, магній та білок, а головне, не потребує холодильника. Тост із мигдалевою пастою та гранатовими зернами — сніданок богині.

Фаро (давнє пшеничне зерно). Зерно, яке зберігає високий вміст білка, клітковини, мінералів і чудово вписується в раціон. Термін зберігання — до 6 місяців. Салат із фаро, білої квасолі та овочів — це смачно та ситно.

Кіноа . Цариця суперфудів. Кіноа містить усі 9 незамінних амінокислот, білок, залізо та магній. Підходить навіть людям із непереносимістю глютену. Зробіть собі боул з печеними овочами та авокадо.

Червона сочевиця . Ідеальний варіант для супів і рагу. Високий вміст білка, вітамінів групи B, заліза та клітковини. Готуйте індійський дал або крем-суп із сочевиці з морквою та куркумою.

Часник. Природний антибіотик. Має протизапальні, противірусні та антибактеріальні властивості, а ще знижує тиск і зміцнює серце. Дайте подрібненому часнику постояти 10 хв перед термічним обробленням, так активується аліцин.

Оливкова олія. Справжнє рідке золото Середземномор’я. Містить антиоксиданти, поліфеноли, вітамін E та К, зменшує ризик запалень. Використовуйте замість вершкового масла чи додавайте до каш, салатів і навіть десертів.

Куркума . Пряність, яка не просто прикрашає страви кольором, а й діє як природний протизапальний засіб. Куркумін, головна активна речовина, бореться з болем, старінням, запаленням і навіть пухлинами. Додайте до смузі, супу чи готуйте «золоте молоко» на ніч.

Батат (солодка картопля). Джерело вітаміну А, калію, складних вуглеводів та клітковини. Батат корисний для серця, очей та роботи кишківника. Запечіть батат у духовці та начиніть квасолею, кукурудзою та авокадо.

Морські водорост і (норі). Норі та інші водорості — це йод, вітамін K, фолієва кислота та антиоксиданти. А ще вони знижують рівень холестерину. Зробіть домашній рол або додайте до місо супу.

Мигдаль . Ідеальний перекус для розуму та фігури. Мигдаль покращує обмін речовин, здоров’я кишківника, знижує рівень цукру у крові. Додавайте до каш, випічки, граноли чи їжте жменю на роботу.

Арахісова паста. Класика, яка залишається актуальною завдяки білку, магнію, вітаміну Е та «здоровим» жирам. Обирайте варіанти без доданого цукру та пальмової олії. Приготуйте холодну арахісову локшину або енергетичні батончики без випікання.

Суперфуди у коморі — це не розкіш, а грамотне інвестування у здоров’я. Вони зберігаються довго, не потребують холодильника та щодня допомагають вам мати фантастичний вигляд і почуватися якомога краще. Зберіть свою суперкомору і нехай кожна страва буде кроком до довголіття.

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