ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
2 хв

Топ-16 харчових продуктів, які покращать ваше волосся та зроблять його густішим

Раціон, багатий на правильні поживні речовини, допомагає запобігати випадінню волосся, зміцнює фолікули та робить його густішим.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-16 харчових продуктів, які покращать ваше волосся та зроблять його густішим

Топ-16 харчових продуктів, які покращать ваше волосся та зроблять його густішим / © Credits

Волосся — це не лише краса, а й показник загального здоров’я. Вік, генетика, гормональний фон та навіть стрес можуть впливати на його стан. Однак дієта — це один із найпростіших способів підтримати волосся зсередини.

Видання Real Simple розповіло про ключові для здорового волосся речовини — це білок, вітаміни групи B, C, D, омега-3 жирні кислоти, цинк, біотин, залізо, колаген і кремній. Регулярне споживання продуктів, багатих на ці елементи, може зробити волосся міцнішим і яскравішим.

  1. Устриці — справжній цинковий бонус, одна середня устриця забезпечує 75% добової норми цинку, який підтримує здоров’я шкіри та фолікулів волосся.

  2. Яйця — білок і вітамін D у кожному жовтку допомагають зміцнювати волосся та стимулюють його ріст.

  3. Лосось — багатий омега-3, білком і вітамінами групи B. Омега-3 підтримує блиск і щільність волосся.

  4. Грецький йогурт — білок, вітаміни B і кальцій для здоров’я волосся та шкіри голови.

  5. Кістковий бульйон — джерело колагену, який допомагає запобігати випадінню волосся та зміцнює його структуру.

  6. Вівсянка — містить кремній, який підтримує блиск та міцність волосся.

  7. Авокадо — антиоксиданти та вітамін E допомагають боротися з пошкодженнями та зміцнюють волосяні цибулини.

  8. Горіхи та насіння — чудове джерело цинку, B-вітамінів і омега-3, які сприяють густоті волосся.

  9. Боби — рослинний білок, залізо і біотин підтримують ріст волосся та зміцнюють його структуру.

  10. Темний шоколад — магній та поліфеноли покращують кровообіг шкіри голови, а це стимулює здоровий ріст волосся.

  11. Шпинат — залізо, фолієва кислота, вітаміни A і C для підтримки фолікулів і здорової шкіри голови.

  12. Цитрусові — високий вміст вітаміну C допомагає виробленню колагену та покращує стан волосся.

  13. Ягоди — антиоксиданти та вітамін C підтримують ріст волосся та захищають його від пошкоджень.

  14. Перець — ще один суперфрукт із вітаміном C, який покращує засвоєння заліза та стимулює вироблення колагену.

  15. Огірки — містять кремній та воду, а це зміцнює волосся та робить його пружнішим.

  16. Батат — бета-каротин у ньому перетворюється на вітамін A, який допомагає росту волосся та зміцнює його структуру.

Неможливо отримати волосся Рапунцель за одну ніч, але регулярне включення цих продуктів у раціон допоможе зробити його сильнішим, густішим і здоровішим. Харчування — це потужний інструмент краси.

Якщо ви помічаєте раптові зміни в стані волосся чи надмірне випадіння, варто звернутися до лікаря.

Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie