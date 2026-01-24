Топ-16 харчових продуктів, які покращать ваше волосся та зроблять його густішим / © Credits

Волосся — це не лише краса, а й показник загального здоров’я. Вік, генетика, гормональний фон та навіть стрес можуть впливати на його стан. Однак дієта — це один із найпростіших способів підтримати волосся зсередини.

Видання Real Simple розповіло про ключові для здорового волосся речовини — це білок, вітаміни групи B, C, D, омега-3 жирні кислоти, цинк, біотин, залізо, колаген і кремній. Регулярне споживання продуктів, багатих на ці елементи, може зробити волосся міцнішим і яскравішим.

Устриці — справжній цинковий бонус, одна середня устриця забезпечує 75% добової норми цинку, який підтримує здоров’я шкіри та фолікулів волосся. Яйця — білок і вітамін D у кожному жовтку допомагають зміцнювати волосся та стимулюють його ріст. Лосось — багатий омега-3, білком і вітамінами групи B. Омега-3 підтримує блиск і щільність волосся. Грецький йогурт — білок, вітаміни B і кальцій для здоров’я волосся та шкіри голови. Кістковий бульйон — джерело колагену, який допомагає запобігати випадінню волосся та зміцнює його структуру. Вівсянка — містить кремній, який підтримує блиск та міцність волосся. Авокадо — антиоксиданти та вітамін E допомагають боротися з пошкодженнями та зміцнюють волосяні цибулини. Горіхи та насіння — чудове джерело цинку, B-вітамінів і омега-3, які сприяють густоті волосся. Боби — рослинний білок, залізо і біотин підтримують ріст волосся та зміцнюють його структуру. Темний шоколад — магній та поліфеноли покращують кровообіг шкіри голови, а це стимулює здоровий ріст волосся. Шпинат — залізо, фолієва кислота, вітаміни A і C для підтримки фолікулів і здорової шкіри голови. Цитрусові — високий вміст вітаміну C допомагає виробленню колагену та покращує стан волосся. Ягоди — антиоксиданти та вітамін C підтримують ріст волосся та захищають його від пошкоджень. Перець — ще один суперфрукт із вітаміном C, який покращує засвоєння заліза та стимулює вироблення колагену. Огірки — містять кремній та воду, а це зміцнює волосся та робить його пружнішим. Батат — бета-каротин у ньому перетворюється на вітамін A, який допомагає росту волосся та зміцнює його структуру.

Неможливо отримати волосся Рапунцель за одну ніч, але регулярне включення цих продуктів у раціон допоможе зробити його сильнішим, густішим і здоровішим. Харчування — це потужний інструмент краси.

Якщо ви помічаєте раптові зміни в стані волосся чи надмірне випадіння, варто звернутися до лікаря.