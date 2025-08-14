Топ-16 способів швидко заснути у літню спеку: дієві поради

Знайти зручну позу, відкинути ковдру, висунути одну ногу та все одно сон не йде. Насправді це не просто дискомфорт, а й серйозний виклик для організму, адже під час сну тіло має охолонути, щоб запустити правильний цикл відпочинку, а надмірне тепло цьому заважає, про це розповіло видання Woman&Home.

Прийміть теплий, але не холодний душ. Холодна вода дає лише короткочасне полегшення, але потім організм починає активно виробляти тепло, щоб компенсувати різницю. Краще обрати ледь теплий душ, це розширить судини, поліпшить кровообіг і допоможе тілу охолодитися природним шляхом, коли ви вийдете з ванної.

Відкрийте вікна та створіть протяг. Якщо немає сильного пилу чи алергенів у повітрі, відкрите вікно — це чудовий спосіб знизити температуру у кімнаті. Для більшого ефекту відкрийте кілька вікон або дверей, щоб створити легкий протяг.

Вимкніть світло та техніку. За годину до сну вимкніть всі джерела тепла та синього світла, наприклад, ноутбук, телефон і телевізор. Вони не лише підігрівають повітря, а й стимулюють мозок і ускладнюють засинання.

Пийте воду протягом дня. Дефіцит рідини робить тіло вразливішим до перегріву. Пийте від 1,5 до 2,5 літрів чистої води на день, а біля ліжка тримайте пляшку, щоб уночі втамувати спрагу.

Створіть вечірній ритуал охолодження. Легка розтяжка, зволожувальний спрей для обличчя чи вологий рушник на шию, будь-який спокійний ритуал, який допоможе знизити температуру тіла та налаштуватися на сон.

Використайте магнієвий крем або олію. Магній розслабляє м’язи, знімає напругу та допомагає швидше заснути. Наносьте його на руки, ноги та грудну клітку.

Лягайте спати в один і той самий час. Навіть у спеку дотримуйся стабільного графіка, це допоможе організму виробити «звичку» засинати у певний час.

Витягніть руки та ноги з-під ковдри. Кисті та стопи швидко віддають тепло, тож залиште їх відкритими.

Охолодіть пульсові точки. Прикладіть вологий рушник або охолоджувальний гель до шиї, зап’ясть і скронь, це допоможе швидше знизити температуру тіла.

Замініть постіль. Лляна чи бавовняна білизна пропускає повітря краще, ніж синтетика. Якщо ковдра заважає, спробуйте спати лише під легкою наволочкою чи тонким пледом.

Покладіть шкарпетки у холодильник. Цей лайфгак може здатися дивним, але охолоджені шкарпетки справді допомагають швидше заснути.

Не тренуйтеся перед сном. Фізична активність підвищує температуру тіла, а нам потрібне її зниження. Тож залиште тренування на ранок.

Спіть без одягу чи у легкій піжамі. Чим менше тканини торкається тіла, тим легше йому «дихати». Вибирайте натуральні тканини, такі як льон, бавовну чи бамбук.

Спробуйте дихання «Сіталі». Сядьте, скрутіть язик трубочкою та повільно вдихніть через нього. Відчуєте прохолодний потік повітря. Видихніть через ніс. Повторюйте 5 хв.

Тримайте спальню у темряві весь день. Закриті штори чи жалюзі не дають кімнаті нагрітися від сонця. Оптимальна температура для сну — 16–19 °C.