Топ-20 смачних фруктів і овочів, які варто їсти у січні
Зима — час морозу, затишку та теплих страв, які гріють тіло та підіймають настрій. Однак навіть у найхолодніші дні природа підносить справжні дари: соковиті цитрусові, солодкі яблука та груші, а також ситні овочі, які довго зберігаються.
Видання Martha Stewart назвало 20 найкращих фруктів та овочів січня, які варто включити до свого зимового меню.
Січень — не привід сумувати через сезонні обмеження. Навпаки, це час, коли деякі фрукти та овочі досягають піка смаку. Морози роблять цитрусові солодшими, яблука та груші — соковитішими, а листову зелень і коренеплоди — універсальними для супів, рагу, запіканок і салатів.
Цитрусові
Січень — ідеальний час для соковитих апельсинів, грейпфрутів і мандаринів. Особливу увагу зверніть на:
Мандарини — маленькі, ароматні та солодкі, сезон дуже короткий.
Кумквати — їдять разом зі шкіркою, ідеально для перекусів.
Мейєрові лимони — гібрид лимону та мандарину, менш кислі та неймовірно ароматні.
Помело та сумо цитрусові— великі солодко-кислі фрукти з легкою шкіркою, чудово підходять для салатів і десертів.
Яблука та груші
Навіть після збору врожаю восени яблука та груші не втрачають смаку, інколи вони стають навіть солодшими:
Коміс груші — ніжні, маслянисті, ідеальні до лютого.
Космік Крісп — щільні та солодко-терпкі яблука.
Lucy Glo — золотисті, солодкі та соковиті, ідеальні до кінця січня.
Листова зелень та капустяні
Багаті на поживні речовини та універсальні у приготуванні:
Бебі-бок-чой, кольрабі, радічіо, кейл — солодкі та ароматні завдяки морозам.
Капуста, броколі, брюссельська капуста — ідеальні для запікання, тушкування та супів.
Коренеплоди та інші овочі
Січень — час щільних, ситних овочів, які довго зберігаються:
Буряк, пастернак, ріпа, цукровий редис — чудово підходять для рагу та пюре.
Картопля всіх сортів — від фіолетової до мінікартоплин.
Цикорій — для салатів або запікання.
Гарбузи — ідеальні для супів і запіканок.
Екзотика та спеції
Не забувайте про продукти з інших куточків світу:
Лічі з Південної Африки та Австралії, груші з Кореї, джекфрут з Мексики.
Свіжий корінь імбиру та куркуми — для чаю, соків, страв із пряними нотками.
Січень дарує не лише мороз і затишок, а й неймовірний вибір соковитих фруктів і ситних овочів. Цитрусові, яблука, груші, капустяні, коренеплоди та гарбузи — це продукти, які підіймають настрій та додають енергії у зимові дні. Сезонні продукти — не лише смак, а й користь, вони зберігають максимум вітамінів, підвищують імунітет і роблять будь-яку страву смачнішою.
Тож, коли ви обираєте продукти січня, не бійтесь експериментувати: печені коренеплоди, теплі супи, салати з цитрусовими та гарбузом допоможуть зробити зимові дні яскравішими, а меню — різноманітним і корисним.