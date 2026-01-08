Топ-20 смачних фруктів і овочів, які варто їсти у січні / © Credits

Видання Martha Stewart назвало 20 найкращих фруктів та овочів січня, які варто включити до свого зимового меню.

Січень — не привід сумувати через сезонні обмеження. Навпаки, це час, коли деякі фрукти та овочі досягають піка смаку. Морози роблять цитрусові солодшими, яблука та груші — соковитішими, а листову зелень і коренеплоди — універсальними для супів, рагу, запіканок і салатів.

Цитрусові

Цитрусові / © Associated Press

Січень — ідеальний час для соковитих апельсинів, грейпфрутів і мандаринів. Особливу увагу зверніть на:

Мандарини — маленькі, ароматні та солодкі, сезон дуже короткий.

Кумквати — їдять разом зі шкіркою, ідеально для перекусів.

Мейєрові лимони — гібрид лимону та мандарину, менш кислі та неймовірно ароматні.

Помело та сумо цитрусові— великі солодко-кислі фрукти з легкою шкіркою, чудово підходять для салатів і десертів.

Яблука та груші

Яблука / © Associated Press

Навіть після збору врожаю восени яблука та груші не втрачають смаку, інколи вони стають навіть солодшими:

Коміс груші — ніжні, маслянисті, ідеальні до лютого.

Космік Крісп — щільні та солодко-терпкі яблука.

Lucy Glo — золотисті, солодкі та соковиті, ідеальні до кінця січня.

Листова зелень та капустяні

Броколі / © Associated Press

Багаті на поживні речовини та універсальні у приготуванні:

Бебі-бок-чой, кольрабі, радічіо, кейл — солодкі та ароматні завдяки морозам.

Капуста, броколі, брюссельська капуста — ідеальні для запікання, тушкування та супів.

Коренеплоди та інші овочі

Картопля / © Credits

Січень — час щільних, ситних овочів, які довго зберігаються:

Буряк, пастернак, ріпа, цукровий редис — чудово підходять для рагу та пюре.

Картопля всіх сортів — від фіолетової до мінікартоплин.

Цикорій — для салатів або запікання.

Гарбузи — ідеальні для супів і запіканок.

Екзотика та спеції

Імбир / © Credits

Не забувайте про продукти з інших куточків світу:

Лічі з Південної Африки та Австралії, груші з Кореї, джекфрут з Мексики.

Свіжий корінь імбиру та куркуми — для чаю, соків, страв із пряними нотками.

Січень дарує не лише мороз і затишок, а й неймовірний вибір соковитих фруктів і ситних овочів. Цитрусові, яблука, груші, капустяні, коренеплоди та гарбузи — це продукти, які підіймають настрій та додають енергії у зимові дні. Сезонні продукти — не лише смак, а й користь, вони зберігають максимум вітамінів, підвищують імунітет і роблять будь-яку страву смачнішою.

Тож, коли ви обираєте продукти січня, не бійтесь експериментувати: печені коренеплоди, теплі супи, салати з цитрусовими та гарбузом допоможуть зробити зимові дні яскравішими, а меню — різноманітним і корисним.