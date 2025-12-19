Топ-3 перекушувань, які не зашкодять талії та здоров’ю: поради лікаря

Топ-3 перекушувань, які не зашкодять талії та здоров’ю / © Credits

Робочі зустрічі, дорога, тренування, справи без пауз — і ось рука тягнеться до першого-ліпшого батончика чи кави з сиропом. Але саме ці «швидкі рішення» часто стають причиною втоми, набору ваги та стрибків рівня цукру в крові.

Лікар Юрій Габорець переконаний, що перекушування мають підтримувати організм, а не виснажувати його. І для цього не потрібні складні суперфуди чи екзотичні добавки, достатньо простих і доступних продуктів.

Волоські горіхи

Волоські горіхи / © Credits

Невелика жменя волоських горіхів — ідеальний варіант, коли потрібно швидко втамувати голод:

містять корисні ненасичені жири, які підтримують серцево-судинну систему;

у складі — омега-3 жирні кислоти, важливі для мозку та нервової системи;

білок і клітковина дають тривале відчуття ситості.

Головне правило — помірність. Достатньо 20–30 грамів, щоб отримати користь без зайвих калорій.

Яблуко

Яблука / © www.credits

Яблуко — одне з найпростіших і найефективніших перекушувань, яке завжди можна взяти з собою:

містить пектин — розчинну клітковину, яка покращує травлення;

допомагає стабілізувати рівень цукру в крові;

забезпечує організм вітамінами та антиоксидантами;

дарує швидке, але м’яке відчуття енергії без різких «провалів».

Для кращого ефекту лікарі радять поєднувати яблуко з джерелом білка чи жиру, наприклад, з кількома горіхами.

Грецький йогурт

Грецький йогурт / © Credits

Лідер рейтингу — натуральний грецький йогурт без цукру:

містить високу кількість білка, який підтримує м’язи та довго насичує;

багатий на пробіотики, які позитивно впливають на мікрофлору кишківника;

допомагає контролювати апетит і зменшує потяг до солодкого.

Це чудове перекушування після тренування чи у другій половині дня, коли організму потрібна підтримка, а не стимулятори.

Як наголошує лікар Юрій Габорець, перекушування мають заряджати, а не виснажувати. Якщо після їжі ви відчуваєте різку сонливість чи ще більший голод, це сигнал, що організм не отримав того, що йому потрібно.

Правильне перекушування стабілізує енергію, підтримує обмін речовин, допомагає тримати вагу під контролем і працює на довгострокове здоров’я. Іноді найкраще рішення — не модна дієта, а простий вибір на користь якості.