Топ-3 продуктів, що допоможуть полегшити кашель

Такі захворювання, як кашель і застуда, можуть негативно позначитися на нашому організмі, тому, щоб допомогти зменшити біль у горлі, можна використати прості природні засоби.

Кашель — це природна реакція організму, яка очищає горло від слизу або сторонніх подразників. Кашель може бути гострим і хронічним. Гострий кашель триває менш як три тижні, а хронічний – понад вісім тижнів.

Вживання правильної їжі не тільки підтримує природний процес загоєння організму, але також допомагає зміцнити нашу імунну систему, забезпечуючи швидше та ефективніше відновлення. На сторінці ElevateMindHQ розповіли про три продукти, що можуть полегшити ваш кашель і заспокоїти хворе горло.

Мед

Мед відомий засіб для заспокоєння кашлю. Його антибактеріальні та антимікробні властивості можуть допомогти побороти інфекцію, а його в’язкість може покрити та заспокоїти роздратоване горло. З'їжте ложку меду перед сном, щоб зменшити нічний кашель, або додайте мед до теплого трав'яного чаю чи молока.

Імбир

Імбир може полегшити сухий або астматичний кашель, оскільки він має протизапальні властивості. Цей рослинний засіб містить кілька сполук, які надають йому протизапальні та заспокійливі властивості.

Ви відчуваєте нудоту, коли кашель застряг у горлі. Чашка свіжого чаю з імбиром — це саме те, що вам необхідно, коли ви застуджені. Він заспокоює біль у горлі, а також знімає закладеність горла. Імбир, відомий своєю дією проти нудоти, також має антиоксидантну, протимікробну та протиракову дію. Візьміть шматочок імбиру і тримайте його в роті, якщо вам захочеться блювоти.

Ментолова м’ята

М’ятний чай відомий своїми заспокійливими властивостями та може допомогти зменшити кашльовий рефлекс. Тепло чаю також може стимулювати вироблення слини, ще більше зменшуючи сухість і подразнення горла.

Ментол - це екстракт м'яти перцевої. Під час вдихання він створює відчуття прохолоди, яке може заспокоїти або знеболити горло. Використання олії з перцевої м’яти може допомогти розслабити м’язи трахеї, відомі як бронхіальні м’язи.

Природні засоби, такі як мед, імбир і гарячі рідини, можуть допомогти в лікуванні. Але працюють вони не завжди й фактично кожен з них є алергеном, тож пер вживанням краще проконсультуватися з лікарем.

Читайте також: