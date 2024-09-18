Топ-3 продуктів для здоров’я ваших судин: розповідає флеболог

Лікар розповів про продукти, вживання яких має позитивний вплив на здоровʼя вашої венозної системи.

Лікар Владислав Горбовець розповів про продукти, які варто включити у свій раціон, адже вони мають позитивний вплив на здоровʼя та роботу вашої венозної системи. Судини дуже "люблять" флавоноїди — природні сполуки, які допомагають зміцнити стінки капілярів, зменшити ламкість судин і сприяють покращенню мікроциркуляції крові. Це допомагає зменшити застій крові у венах.

Цитрусові: лимони, апельсини, грейпфрути — багаті на вітамін C та флавоноїди, що підтримують здоров’я судин. Ягоди: чорниця, малина, вишня — ці фрукти не лише смачні, але й містять потужні антиоксиданти, які зміцнюють судини. Зелені овочі: цибуля, броколі, капуста — ці овочі багаті на клітковину та важливі вітаміни, які позитивно впливають на кровообіг.

Хоча вживання цих продуктів не гарантує захисту від варикозу, вони можуть бути важливим елементом комплексного підходу до лікування та профілактики. Правильне харчування у поєднанні з фізичною активністю та іншими методами лікування допоможе поліпшити ваш стан і загальне самопочуття.

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