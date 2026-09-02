Топ-3 продуктів, які викликають сильну залежність

Чипси / © Associated Press

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Солодощі, чипси та солодкі енергетики можуть формувати особливо сильне бажання їсти чи пити їх знову. Лікар Юрій Габорець назвав три категорії продуктів, із якими найпростіше потрапити у пастку звички. Поєднання солодкого, жирного, солоного та кофеїну здатне робити такі перекуси особливо привабливими та поступово перетворювати випадкове бажання на регулярну звичку.

Цукор і солодощі

Цукерки / © Associated Press

На першому місці лікар називає цукор і солодощі. Солодкий смак активує систему винагороди мозку, пов’язану, зокрема, з дофаміном — нейромедіатором, який бере участь у формуванні мотивації та відчуття винагороди.

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Саме тому після шоколадки, печива чи іншого десерту може виникати бажання повторити приємний досвід. Особливо легко ця звичка закріплюється, коли солодке стає способом винагородити себе чи впоратися з втомою та стресом.

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Чипси та жирні снеки

Чипси / © Credits

Друге місце — чипси та жирні закуски. Тут працює особливо привабливе поєднання жиру, солі, хрусткої текстури та яскравого смаку. Такі продукти легко їсти механічно, бо одна жменька змінюється іншою, а зупинитися буває складніше, ніж планувалося. Саме поєднання смакових і текстурних стимулів робить чипси типовим продуктом, якого хочеться «ще трошки».

Газовані та енергетичні напої

Газована вода / © Credits

На третій позиції — солодкі газовані та енергетичні напої, де поєднуються цукор і кофеїн. Такий тандем лікар називає «подвійним ударом». Солодкий смак стимулює систему винагороди, а кофеїн впливає на бадьорість і зменшує відчуття втоми. Через це напій може швидко перетворитися на щоденний ритуал, особливо якщо людина звикла використовувати його як спосіб прокинутися чи витримати насичений день.

Звичка не формується за один день, але саме з маленьких щоденних рішень складається наш раціон. Тож замість чергового жорсткого «ніколи більше» варто почати з простого, а саме, помічати, які продукти ви їсте автоматично, що провокує бажання повторити перекус і чи справді ви голодні.

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