Топ-35 корисних продуктів для здоровʼя, які варто вживати кожного дня

Сучасний ритм життя часто призводить до того, що ми забуваємо про важливість здорового харчування. Збалансована дієта є ключем до підтримки здоров'я, але що саме потрібно додати до свого раціону, щоб відчувати себе енергійно та підтримувати здоров'я, спробуємо сьогодні розібратися.

Видання Real Simple розповіло про список з 35 продуктів, які варто включити у власне меню, щоб покращити загальний стан здоров'я, попередити багато захворювань і навіть уповільнити процеси старіння.

Вівсянка. Це не тільки смачний, але й корисний сніданок. Вона допомагає регулювати рівень холестерину та підтримувати здоров'я серця завдяки розчинній клітковині. Крім того, вівсянка довго зберігає відчуття ситості. Спробуйте додати до неї оливкову олію та пармезан або приготувати солодку кашу з ягодами. Авокадо. Цей плід є джерелом мононенасичених жирів, які знижують рівень поганого холестерину. Всього половина авокадо забезпечить вас майже 20% денної потреби у клітковині. Авокадо можна додавати у салати чи використовувати як намащення для тостів з соєвим соусом і лаймом. Волоські горіхи. Це потужне джерело Омега-3 жирних кислот, які не тільки знижують шкідливий холестерин, але й підвищують рівень корисного. Зробіть смачну закуску, поєднавши горіхи з сушеним інжиром та насінням анісу. Гриби. Ідеальний замінник м’яса, який допомагає знизити калорійність страв, але при цьому зберігає їхній насичений смак. Використовуйте гриби у супах, соусах, піцах або пасті. Грецький йогурт. Багатий на пробіотики, грецький йогурт поліпшує травлення та імунітет. Завдяки високому вмісту білка, він може бути ідеальним перекусом. Додайте до йогурту часник, огірок, кінзу для створення смачного діпу. Яйця. Це джерело білка, а також вітамінів A та B12. Не бійтеся їсти яєчні жовтки, адже вони містять важливі поживні речовини, які необхідні для здоров'я вашого мозку та серця. Едамаме. Молоді соєві боби багаті клітковиною та білками, які містять усі дев'ять незамінних амінокислот. Спробуйте приготувати пюре з едамаме, часником і лимонним соком для здорового та смачного перекусу. Ківі. Цей фрукт містить більше вітаміну C, ніж апельсини, а також є чудовим джерелом калію та клітковини. Ківі можна їсти як самостійно, так і додавати до салатів чи десертів. Солодка картопля. Вона багата на бета-каротин і антиоксиданти, які допомагають підтримувати здоров'я шкіри та знижувати рівень запалення. Споживайте її у запеченому вигляді чи додайте до супів. Кале. Листя цієї капусти є чудовим джерелом кальцію, вітаміну C та інших антиоксидантів, які підтримують загальний стан організму та здоров'я очей. Кале можна запікати чи додавати до салатів. Ячмінь. Він допомагає знизити рівень холестерину завдяки високому вмісту клітковини. Його можна використовувати як основний інгредієнт для супів чи салатів. Гарбуз. Багате джерело антиоксидантів і калію, які підтримують здоров'я шкіри та серця. Печений гарбуз можна додавати до супів або готувати з ним корисні хлібці. Горіхова паста. Арахісова та мигдальна паста — це здорові жири, що підтримують серцево-судинну систему. Вибирайте варіанти, що містять лише два інгредієнти: горіхи та сіль. Мангольд. Це листовий овоч, багатий кальцієм, вітамінами групи B та бета-каротином. Обсмажте мангольд з часником і додайте до пасти чи сиру. Булгур. Чудове джерело клітковини та важливих мікроелементів, таких як калій та кальцій. Готуйте його як основну страву чи додавайте до салатів. Цільнозернові макарони. Макарони з цільнозернової пшениці містять втричі більше клітковини, ніж звичайні, а це сприяє нормалізації травлення. Подавайте їх з песто та овочами. Чорна квасоля. Це багате джерело антиоксидантів і клітковини, які підтримують здоров'я серця та судин. Додавайте її у чилі, салати чи запікайте з оливковою олією. Шпинат. Це відоме джерело заліза та фолієвої кислоти, які є важливими для здоров'я крові. Додавайте його у смузі чи готуйте як гарнір. Квасоля. Вона багата на білки та антиоксиданти, які покращують загальний стан організму. Використовуйте її у супах або салатах. Кіноа. Це повноцінний білок, який містить всі дев'ять незамінних амінокислот. Ідеальний замінник м'яса для вегетаріанців і веганів. Сочевиця. Вона багата на білок та фолієву кислоту, які сприяють здоровому росту клітин. Використовуйте її у супах або як інгредієнт для салатів. Лосось. Це відмінне джерело Омега-3 жирних кислот і вітаміну D, що підтримує серце та здоров'я шкіри. Курячі грудки. Вони містять багато білка та мінімум жиру, а це робить їх ідеальним продуктом для здорового харчування. Апельсини. Вони багаті на вітамін C, який підтримує імунну систему та робить шкіру пружною. Сардини. Це потужне джерело кальцію, Омега-3 жирних кислот і вітамінів D та B12. Мигдаль. Він підтримує здоров'я серцево-судинної системи завдяки високому вмісту мононенасичених жирів і клітковини. Оливкова олія першого віджиму. Вона містить поліфеноли, які мають антиоксидантну дію та підтримують здоров'я серця. Чорниця. Це джерело антиоксидантів, які допомагають захищати організм від окислювального стресу. Броколі. Багата на вітамін C та вітамін K, які підтримують імунітет та здоров'я кісток. Насіння чіа. Це дуже поживний продукт, який містить Омега-3 жирні кислоти, клітковину та білок. М'ята. Вона не тільки смачний додаток до чаю, але й має антисептичні властивості, які допомагають підтримувати здоров'я шлунка. Часник. Він має потужні антибактеріальні та протизапальні властивості. Додавайте його у страви для поліпшення смаку та корисних властивостей. Імбир. Це натуральний протизапальний засіб, який допомагає знижувати рівень запалення та покращує травлення. Малина. Вона багата на вітамін C та клітковину, допомагає зміцнити імунну систему та покращити роботу травної системи. Тофу. Чудове джерело білка, а також містить корисні антиоксиданти, що підтримують здоров'я організму.

Ці продукти можуть допомогти вам підтримувати здоров'я, покращити самопочуття та запобігти багатьом хворобам. Не забувайте, що важливо споживати їх у збалансованій кількості для найкращих результатів.

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