Топ-5 горіхів та насіння, які сприяють схудненню

Горіхи та насіння продукти досить калорійні, проте, як виявилося, деякі з них містять багато поживних речовин, які можуть сприяти спалюванню жиру.

Втрата ваги: п'ять кращих горіхів і насіння, яке допомагає «спалити жир на животі» — лише три калорії в горіху

Горіхи і насіння слід вживати регулярно, оскільки вони є корисними поживними речовинами і можуть допомогти вам довше почуватися ситим через високий рівень білка. Якщо ви будете їсти їх вранці їх вранці або перед тренуванням, це сприятиме схуднення, стверджує Еxpress.co.uk.

На день рекомендується вживати приблизно 30 г у горіхів і насіння, багатих на жири, яким потрібен час, щоб вбратися і переваритися.

Ось п'ять кращих горіхів та насіння, які варто включити до свого меню, якщо ви хочете схуднути.

Насіння чіа

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Насіння чиа вважається одним із найпоживніших продуктів на планеті. Вони містять 42 г вуглеводів на 100 г, що досить багато, але більшість цих вуглеводів це клітковина. Це робить насіння продуктом з низьким вмістом вуглеводів, ідеальним для всіх, хто дотримується кето-дієти, і одним з найкращих джерел клітковини у світі.

Високий вміст клітковини в насінні чиа дозволяє їм поглинати воду в 11-12 разів більше своєї ваги, перетворюючись на желе і розширюючись у шлунку.

Мигдаль

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Мигдаль вважається одним із природних суперпродуктів через високий вміст білка, антиоксидантів та корисних для серця жирів. Мигдаль є гарним джерелом мононенасичених жирів, які, як кажуть, сприяють відчуттю ситості і можуть допомогти приборкати потяг до їжі. Він також є добрим джерелом амінокислоти під назвою L-аргінін, яка допомагає спалювати жир.

Вживання всього від трьох до п'яти мигдальних горіхів щодня прискорює метаболізм жирів та сприяє схуднення.

Фісташки

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Через насичений маслянистий смак фісташки можуть викликати звикання. Говорять, що одна фісташка містить близько трьох калорій порівняно з мигдалем, який, наприклад, містить приблизно 14 калорій кожен.

Більше того, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrition, доведено, що вони спалюють жир.

Бразильський горіх

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Бразильські горіхи можуть прискорити ваш метаболізм завдяки безлічі різних поживних речовин, таких як L-аргінін, селен, тіамін і магній, і завдяки цим поживним речовинам жир може спалюватись швидше.

Кеш'ю

Кеш'ю є чудовим джерелом магнію, а магній дозволяє вашому організму засвоювати жири та вуглеводи, допомагаючи вам легше скинути вагу.

Як і інші горіхи, вони також містять велику кількість білка, який знижує апетит.

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