Топ-5 мінералів проти стресу та контролю рівня кортизолу

Постійна напруга впливає на наш емоційний стан і виснажує організм, позбавляє його життєво важливих мінералів. Дефіцит певних елементів може негативно позначитися на функціонуванні нервової системи, роботі надниркових залоз і загальному самопочутті.
На сторінці marinawrightwellness поділилися корисною інформацією про мінерали, які допомагають підтримувати баланс у тілі, сприяють гарному настрою та зменшують вплив стресу на організм.
Магній: "мінерал спокою"
Магній – ключ до гармонійної роботи нашої нервової системи та гарного настрою. Цей важливий мінерал:
- Регулює рівень кортизолу – основного гормону стресу.
- Впливає на вісь HPA (гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова залоза), яка відіграє важливу роль у реакції організму на стрес.
- Підтримує вироблення нейромедіаторів, відповідальних за позитивний емоційний стан.
Регулярне вживання магнію сприяє зниженню напруги, допомагає уникнути перепадів настрою та стабілізує сон.
Де знайти магній:
Шукайте його в горіхах, насінні, авокадо, темному шоколаді та зелених листових овочах.
Цинк: підтримка мозку та настрою
Цинк необхідний для правильної роботи надниркових залоз, які відповідають за адаптацію до стресу. Він також сприяє:
- Оптимальній діяльності нейромедіаторів, які впливають на емоційну стабільність.
- Зміцненню мозкових функцій, що допомагає швидше адаптуватися до змін і складних ситуацій.
Цей мінерал є потужним союзником у боротьбі зі стресом, забезпечує організм ресурсами для емоційної рівноваги.
Де знайти цинк:
У насінні гарбуза, устрицях, яловичі, бобових та молочних продуктах.
Селен: захист від окислювального стресу
Селен – природний антиоксидант, що захищає наші клітини від впливу вільних радикалів, які виникають під час стресу. Він також:
- Підтримує функцію щитоподібної залози, яка контролює метаболізм і відповідає за реакцію організму на стрес.
- Забезпечує енергетичний баланс, необхідний для протидії хронічній напрузі.
Селен не тільки бореться з фізіологічними наслідками стресу, але й сприяє загальному зміцненню організму.
Де знайти селен:
Його джерела – бразильські горіхи, риба, яйця, цільнозернові продукти та м’ясо птиці.
Натрій і калій: баланс і стабільність
Ці два мінерали діють у тандемі, допомагають регулювати:
- Вироблення гормонів, що впливають на реакцію організму на стрес.
- Баланс рідини та електролітів, що необхідно для стабільної роботи серцево-судинної системи.
Вони контролюються гормоном альдостероном, який забезпечує гармонійну роботу всіх систем організму навіть під час стресових ситуацій.
Де знайти натрій і калій:
Калій міститься у бананах, картоплі, авокадо та шпинаті, а натрій – у морській солі та натуральних продуктах.
Мінерали — ваш природний щит від стресу
Дефіцит життєво важливих мінералів може суттєво посилити вплив стресу на організм. Щоб зберігати емоційну рівновагу, необхідно не лише уникати джерел стресу, а й піклуватися про свій раціон, насичуючи його продуктами, багатими на магній, цинк, селен, натрій і калій.
Ці мінерали – ваша потужна підтримка у боротьбі зі стресом. Вони не лише регулюють гормональні процеси, але й допомагають зберігати баланс між фізичним і емоційним станом, що так важливо у наш час. Додайте їх до свого раціону та відчуєте, як ваш організм отримує ресурси для ефективного протистояння напрузі.
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