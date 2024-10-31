Топ-5 перших ознак раку: розповідає онкохірург

Щороку тисячам людей ставлять діагноз — рак. Багато хто навіть не підозрює, що перші ознаки цього захворювання можна розпізнати на ранніх етапах, якщо бути уважним до сигналів власного тіла.

Онкохірург Анатолій Штода поділився важливою інформацією про симптоми, які можуть свідчити про можливий розвиток раку.

Безпричинне різке схуднення

Різке схуднення – одна з найперших "сигнальних ракет" під час онкологічних захворювань. Якщо без змін у звичному харчуванні та фізичному режимі ви раптово втратили від 5 до 7 кілограмів, це може бути тривожним дзвіночком. У багатьох випадках різке схуднення може бути пов’язане із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, включно з онкологією. Шлункові пухлини та захворювання кишківника можуть провокувати значну втрату ваги, оскільки організм не засвоює поживні речовини належним чином. Не варто ігнорувати подібні зміни у вазі — обов’язково зверніться до лікаря для проходження обстеження.

Висока температура (лихоманка)

Лихоманка протягом тривалого часу також може свідчити про розвиток онкологічного процесу в організмі. Під час ракових захворювань імунна система отримує сильний удар і організм намагається "випалити" захворювання, підвищуючи температуру. Однак цей симптом з'являється не на ранніх стадіях захворювання, а коли пухлина вже почала активно рости та впливати на організм. Тому, якщо ви помітили у себе тривалу лихоманку разом із іншими симптомами, обов’язково зверніться до лікаря.

Постійна слабкість

Часто пацієнти з онкологічними захворюваннями відчувають слабкість, яка поступово посилюється. Здебільшого це пов’язано з можливими крововтратами у випадку пухлин шлунка чи товстого кишки, які часто супроводжуються непомітними, на перший погляд, кровотечами. Постійна слабкість і відчуття виснаженості, що не минають навіть після відпочинку, можуть бути симптомами серйозного захворювання. Однак, не плутайте її зі звичайною втомою, пов'язаною з повсякденними стресами чи перенапруженням. Якщо слабкість виникає без очевидних причин і триває певний час, це привід для обстеження.

Больові відчуття

Біль — ще один сигнал, який може вказувати на онкологічне захворювання, навіть на ранніх стадіях. Больові відчуття можуть з’являтися в різних частинах тіла й якщо їхня причина незрозуміла, необхідно звернутися до онколога. Регулярні болі без видимих причин можуть свідчити про пухлини. Наприклад, хронічний біль у животі може бути пов’язаний зі шлунковими чи кишковими пухлинами. Важливо вчасно звернутися за допомогою та пройти відповідні аналізи, щоб діагностувати проблему на ранній стадії.

Зміни на шкірі

Онкологічні захворювання також можуть проявлятися через шкірні зміни, які багато людей не пов'язують із серйозними недугами. Жовтяниця, кропив’янка чи гіперпігментація можуть бути симптомами, що свідчать про ракове ураження печінки чи інших органів. Наприклад, ракові клітини можуть блокувати жовчовивідні шляхи, що призводить до накопичення білірубіну та викликає жовтяницю. Різкі зміни кольору шкіри чи поява нових родимок, виразок, плям також вимагають уваги та консультації з дерматологом або онкологом. У разі онкологічних захворювань шкіра нерідко є "дзеркалом", яке свідчить внутрішні проблеми організму.

Що робити, якщо ви помітили ці симптоми

Найголовніше — не панікувати, але й не ігнорувати тривожні сигнали. Поява одного з перерахованих симптомів не завжди означає онкологічне захворювання, але це привід звернутися до лікаря та пройти необхідні обстеження. Регулярні профілактичні обстеження можуть допомогти виявити онкологічні захворювання на ранніх стадіях, коли лікування стане найефективнішим.

Пам'ятайте, що рання діагностика — це головний союзник у боротьбі з раком.

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