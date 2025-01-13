Топ-5 причин збільшити споживання зеленого горошку

Зелений горошок, знайомий нам з дитинства, нерідко недооцінюється у сучасному раціоні.

Видання RealSimple розповіло про п'ять основних причин, чому варто додати цей чудовий продукт до свого щоденного меню.

Що таке зелений горошок

Зелений горошок — це представник сімейства бобових, до якого належать квасоля, сочевиця та нут. Його можна вживати сирим, замороженим чи після теплової обробки. Важливо знати, що зелений горошок — це молоді насіння, які збирають на піку стиглості, тоді як сушений горох проходить додатковий процес зневоднення та потребує тривалішого приготування.

Свіжий зелений горошок має короткий термін зберігання — лише тиждень-два у холодильнику. Але замороження дозволяє зберігати його поживні властивості до року. Завдяки цьому він стає доступним і корисним варіантом для збереження здоров'я у будь-яку пору року.

Джерело клітковини

Дві третини склянки зеленого горошку містять 3 г клітковини, яка сприяє нормалізації травлення, регулює апетит і забезпечує тривале відчуття ситості. Нерозчинна клітковина, яку містить горошок, допомагає підтримувати регулярну роботу кишківника. Але не забувайте про баланс: для уникнення запорів при споживанні продуктів із високим вмістом клітковини важливо пити достатню кількість води.

Здоров’я серця

Горошок багатий на корисні для серця мінерали: магній, калій та кальцій. Вони сприяють зниженню артеріального тиску, підтримують нормальну роботу серцевого м’яза та покращують загальний стан серцево-судинної системи. Харчування з високим вмістом клітковини також знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Зміцнення імунітету

У 100 г зеленого горошку міститься близько 13% рекомендованої добової норми вітаміну С, а також вітамін Е, цинк і антиоксиданти, які допомагають організму боротися з інфекціями. Цей набір корисних речовин сприяє зміцненню імунної системи, особливо у холодний сезон.

Зір

Зелений горошок є джерелом вітаміну А, який відіграє ключову роль у підтримці здоров’я очей. Вживання продуктів, багатих на цей вітамін, допомагає запобігти дегенерації жовтої плями та підтримувати гостроту зору.

Рівень цукру у крові

Горошок має низький глікемічний індекс, а це сприяє повільному підвищенню рівня цукру у крові після їжі. Крім того, клітковина та білок у складі допомагають тримати рівень цукру стабільним і зменшують потребу у частих перекусах.

Вживання зеленого горошку

Зелений горошок — надзвичайно універсальний продукт, який чудово підходить для різних способів приготування: від приготування на пару до обсмажування.

Свіжий горошок можна їсти сирим або додавати до салатів.

Заморожений горошок легко додати у супи, рагу чи пасту.

Обсмажений із шалотом чи цибулею горошок стане чудовим гарніром.

Для сніданків спробуйте зробити пасту з горошку з оливковою олією та сіллю, яку можна намазати на хрусткий хліб.

Додавайте зелений горошок до своїх щоденних страв, щоб насолоджуватися не лише його ніжним смаком, але й користю для здоров’я. Це простий спосіб зробити ваш раціон збалансованішим і насиченим поживними речовинами.

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