Топ-5 продуктів, які варто додати до свого раціону 2026 року

Почати новий рік зі здорових звичок легко, якщо робити невеликі, але ефективні зміни у харчуванні. Замість кардинальної «перебудови» всього раціону, варто додати до нього продукти, насичені поживними речовинами.

Лосось

Лосось / © www.credits

Якщо ви хочете підтримати серце, мозок, травлення та імунітет, видання Martha Stewart розповіло що варто включити до щоденного меню п’ять основних продуктів, а саме, темно-зелені листові овочі, жирну рибу, ферментовані продукти, бобові та продукти з високим вмістом клітковини.

Темно-зелені листові овочі

Шпинат / © Credits

Шпинат / © Credits

Кейл, шпинат, рукола, гірчичні та швейцарські листові овочі — джерела вітамінів A, C, K, фолієвої кислоти, кальцію, заліза та магнію. Вони багаті на клітковину та антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень.

Як додати до раціону:

  • Додавайте шпинат або кейл у смузі.

  • Додавайте листові овочі у супи, рагу чи чилі на останніх хвилинах приготування.

  • Використовуйте листя мангольда чи кольрабі як заміну для тортильї.

Жирна риба

Сардини / © Associated Press

Сардини / © Associated Press

Лосось і сардини — джерела омега-3 жирних кислот, які підтримують серце і мозок. Вони також забезпечують високоякісний білок та вітамін D для кісток і імунітету.

Як додати до раціону:

  • Запікайте чи смажте лосось на вечерю.

  • Додавайте сардини у салати чи на цільнозерновий хліб.

Ферментовані продукти

Ферментовані продукти / © Credits

Ферментовані продукти / © Credits

Кімчі, кефір, темпе — джерела пробіотиків, які підтримують мікрофлору кишківника, допомагають засвоювати клітковину та зміцнюють імунітет.

Як додати до раціону:

  • Замініть молоко на кефір у смузі.

  • Додавайте кімчі у сендвічі, тако чи смажений рис.

  • Замість м’яса спробуйте темпе у бурито чи чилі.

Бобові

Квасоля / © Credits

Квасоля / © Credits

Квасоля, нут, сочевиця — джерела рослинного білка, клітковини та мінералів, як-от залізо та магній. Бобові підтримують відчуття ситості та стабільний рівень цукру у крові.

Як додати до раціону:

  • Додавайте сочевицю у супи та карі.

  • Використовуйте чорну квасолю для тако чи боулів.

  • Запікайте нут для хрустких перекусів.

Продукти з високим вмістом клітковини

горіхи / © Credits

горіхи / © Credits

Клітковина допомагає травленню, регулює рівень цукру у крові та дає відчуття ситості. Вона міститься у фруктах, овочах, бобових, горіхах, насінні та цільнозернових продуктах.

Як додати до раціону:

  • Вибирайте хліб з високим вмістом клітковини.

  • Додавайте горіхи та насіння у салати та супи.

  • Замість білого рису використовуйте темний чи кіноа.

  • Додавайте терту моркву, шпинат або цвітну капусту у соуси та фарш.

Додавши до свого раціону ці п’ять продуктів, ви легко підвищите якість харчування та підтримку здоров’я без радикальних змін у звичках. Маленькі кроки допомагають створити стійку звичку харчування, якої можна дотримуватися довгостроково.

